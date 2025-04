Riemastuttavassa tarinakokoelmassa muutoksen tuulet uhkaavat maalaisidylliä.

Hannu Känkänen: Kiltin miehen kiusaukset

Ilmestyy 16.5.

Maitolaituria ei jätetä -tarinassa purku-uhka palauttaa kylän ihmisten mieliin vaatimattoman maitolaiturin arvon ja väki nousee puolustamaan lypsytuotteiden muistorikasta noutoparkkia yhteisenä rintamana.

Arkeensa leipääntyneen Riston matka töihin saa täyskäänteen Kiltin miehen syrjähypyssä, kun vastustamaton nainen pyytää kyytiä Forssasta Hämeenlinnaan. Seuraa yhden päivän mopoautoseikkailu nykyarjesta romanssiin, keskiaikaan ja takaisin arkeen.

12 sekunnin säästössä maisemaansa puolustavat ihmiset ja luonto siirtävät moottoritien linjaa. Järjetön tiehanke mutkistuu, kun maalaistalon runotyttö sekoittaa useamman miehen pään. Juhannusyö muuttaa koko elämän suunnan.

Hannu Känkänen käsittelee aiheitaan huumorilla ja ihmistä ymmärtäen, eikä romantiikkaakaan kaihdeta. Kolmen tarinan kokoelma muistuttaa, että ruoho voi olla vihreää myös aidan omalla puolella.

Hannu Känkänen (s. 1960) kirjoittaa faktaa kasveista ja fiktiota ihmisistä.

Känkänen on tehnyt työuransa Luonnonvarakeskuksen tutkijana, josta hän on juuri jättäytynyt eläkkeelle. Hän on työskennellyt myös maanviljelijän parikymmentä vuotta. Koulutukseltaan hän on maa- ja metsätaloustieteiden tohtori (MMT).

Hannu Känkäsen vetäviin kaunokirjallisiin tarinoihin yhdistyvät dialogin helppous ja vakavienkin aiheiden käsittely pilke silmäkulmassa. Kiltin miehen kiusaukset on hänen esikoisteoksensa. Hän on kirjoittanut myös näytelmiä harrastajateattereiden lavoille.

