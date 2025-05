Kokemusasiantuntija osaksi päihderiippuvuuden hoitoa – uusi palvelumalli kokeilussa Pohjanmaalla

Kokemusasiantuntijan vertaisvastaanotolle voi tulla joko omien riippuvuusongelmien vuoksi tai päihderiippuvaisen läheisenä. Mikäli kyseessä on riippuvuushoitoa tarvitseva asiakas, ammattilainen ensin arvioi, sopivatko keskustelut kokemusasiantuntijan kanssa tukemaan hänen hoitopolkuaan. Riippuvaisten läheiset voidaan ohjata kokemusasiantuntijan vastaanotolle suoraan.

Kahdenkeskiset keskustelut käydään psykososiaalisen keskuksen tiloissa Koulukadulla, Pietarsaaressa. Käytettävissä on aina myös ammattilaisia, jotka voivat tarvittaessa olla kokemusasiantuntijan tukena. Yhteistyö toimii myös toiseen suuntaan: ammattilaiset voivat konsultoida kokemusasiantuntijaa ja saada asiakasnäkökulmaa omaan työhönsä.

"Vain toinen saman kokenut voi täysin ymmärtää, miltä tuntuu"

Pilottiin osallistuva Carina Hautala on koulutukseltaan lähihoitaja ja Mielle ry:n koulutuksen käynyt kokemusasiantuntija. Hän on itse ollut päihteetön nyt viisi vuotta, ja hänellä on oma kokemus sekä riippuvuudesta että riippuvaisen läheisen asemasta.

– Oma elämänmuutokseni antoi vahvan uskon siihen, että päihteistä on mahdollista päästä irti. Olisin itsekin aikanaan kaivannut keskustelua jonkun saman jo kokeneen kanssa. Nyt haluan olla se ihminen toiselle, Carina kertoo.

Vastaanotosta on saatu jo myönteistä palautetta – uusia aikoja on varattu innokkaasti ja luottamuksellisia keskusteluja on selvästi odotettu. Carinan mukaan kahdenkeskiset keskustelut ovat monelle helpompi vaihtoehto kuin esimerkiksi vertaistukiryhmään osallistuminen, etenkin pienellä paikkakunnalla. Riippuvaisten läheisille kokemusasiantuntijan vastaanotto on tuonut kaivatun lisän palvelutarjontaan.

Keskusteluista kokemusasiantuntijan kanssa ei tehdä merkintöjä asiakas- tai potilastietojärjestelmiin. Kokemusasiantuntijalla ei myöskään ole pääsyä vastaanotolle tulevien mahdollisiin potilastietoihin, vaan asiakas kertoo itse omasta tilanteestaan sen verran kuin haluaa.

– Tärkeintä on kohtaaminen, tasavertainen keskustelu ja toivo. Vain toinen saman kokenut voi täysin ymmärtää miltä tuntuu, toteaa Carina.

Kokemusasiantuntijaa sitoo vaitiolovelvollisuus, ja keskustelut käydään luottamuksellisesti. Käynneistä tilastoidaan vain kävijämäärät ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

Asiakas tapaa kokemusasiantuntijaa yleensä 1–3 kertaa, ja keskustelut kestävät vajaan tunnin. Aikoja on tällä hetkellä tarjolla pohjoisen alueen riippuvuushoitotiimin asiakkaille ja riippuvaisten läheisille. Ajanvarauksen hoitaa pohjoisen alueen psykososiaalisen keskuksen asiakasohjaus.

Kokemusasiantuntijan vastaanottomallia kehitetään laajennettavaksi myös muihin palveluihin

Kokeilu pohjoisen alueen psykososiaalisessa keskuksessa kestää ainakin puoli vuotta, ja sen tavoitteena on luoda kokemusasiantuntijan vastaanottomalli, jota voidaan hyödyntää myös muissa palveluissa. Ammattilaiset ovat ottaneet kokemusasiantuntijan ilolla vastaan.

– Kokemusasiantuntijasta on tullut osa moniammatillista tiimiämme. Yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin ja ammattilaiset kokevat, että voivat kysyä Carinalta näkemystä mihin vain, mikä askarruttaa, kertoo riippuvuustiimin vetäjä Tina Silvennoinen.

Kokeilua on valmisteltu hyvinvointialueen EU-rahoitetussa Prima Botnia -hankkeessa, joka keskittyy erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien hoitoon ja palveluihin pääsyn parantamiseen. Kehitystyö hankkeessa jatkuu vielä vuoden loppuun, joten pilottia voidaan tarvittaessa pidentää ja laajentaa.

– Toivomme, että voimme osoittaa palvelun vaikuttavuuden ja vakinaistaa kokemusasiantuntijan vertaisvastaanoton osaksi hyvinvointialueen palvelutarjontaa, sanoo projektipäällikkö Sonja Kotala.