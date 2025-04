Matti Latva-ahosta tutkimusvararehtori ja Petteri Alahuhdasta yhteistyösuhteiden vararehtori Oulun yliopistoon

Oulun yliopiston hallitus on valinnut kokouksessaan 29.4.2025 tutkimusvararehtoriksi tekniikan tohtori Matti Latva-ahon ja yhteistyösuhteiden vararehtoriksi filosofian tohtori Petteri Alahuhdan. Tutkimusvararehtori johtaa Oulun yliopiston tutkimustoimintaa ja yhteistyösuhteiden vararehtori sidosryhmä- ja yhteistyösuhteita sekä innovaatiotoimintaa. Vararehtorien kausi on viisi vuotta 1.7.2025–30.6.2030.

Professori Matti Latva-aho on tunnettu erityisesti Oulun yliopiston menestyksekkään 6G-tutkimuksen johtamisesta, josta hän saa kiitosta myös valintaa valmistelleelta ryhmältä.

”Hänellä on näytöt monitieteisten ja erityisesti kansainvälisesti korkeatasoisten suurten tutkimuskokonaisuuksien menestyksekkäästä johtamisesta sekä tutkimuksen strategisesta kehittämisestä," valintaryhmä toteaa.

Petteri Alahuhta siirtyy yhteistyösuhteiden vararehtoriksi VTT:n tutkimusalueen johtajan tehtävästä.

”Hänellä on erinomaiset näytöt kansainvälisten sidosryhmä- ja yhteistyösuhteiden sekä innovaatiotoiminnan johtamisessa ja strategisessa kehittämisessä vaadittavaa analyyttistä, uudistavaa sekä innostavaa johtamisotetta”, valintaryhmä perustelee valintaa.

Tutkimusvararehtorin tehtäviä ovat tutkimuksen korkean kansainvälisen tason ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuranta, arviointi ja edistäminen, kansainvälisesti huipputasoisen osaamisen kehittäminen ja uusien tutkimusavausten ja yhteistyön edellytysten luominen.

Yhteistyösuhteiden vararehtorin tehtäviin kuuluu kansainvälisesti korkeatasoisen innovaatiotoiminnan johtaminen sekä yhteistyön ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen, innovaatiotoiminnan ja yhteistyösuhteiden vaikuttavuuden seuranta, arviointi ja edistäminen sekä kansainvälisesti huipputasoisen osaamisen kehittäminen.

Oulun yliopiston alumneja

Matti Latva-aho johtaa Oulun yliopistossa kansallista 6G-lippulaivaohjelmaa. Hän on langattoman viestinnän professori Oulun yliopistossa ja vieraileva professori Tokion yliopistossa. Aikaisemmin hän on muun muassa johtanut langattomien verkkojen CWC-tutkimusyksikköä ja tietoliikennetekniikan osastoa. Latva-aho on valmistunut Oulun yliopistosta tekniikan tohtoriksi vuonna 1998, tekniikan lisensiaatiksi vuonna 1996 ja diplomi-insinööriksi vuonna 1992. Lisäksi hän on suorittanut johtamisen eMBA-tutkinnon Oulun yliopistossa vuonna 2005.

Petteri Alahuhta toimii tällä hetkellä Cognitive Production Industry -tutkimusalueen johtajana Teknologian tutkimuskeskus VTT:ssa, missä hän on työskennellyt useissa päällikkö- ja tutkimustehtävissä vuodesta 1994 alkaen. Alahuhta on filosofian tohtori tietojenkäsittelytieteistä vuodelta 2011 ja tietotekniikan diplomi-insinööri vuodelta 1996. Lisäksi hän on suorittanut johtamisen eMBA-tutkinnon Oulun yliopistossa vuonna 2002 ja johtamisen opintoja VTT:n johdon koulutusohjelmassa IMD:ssa Sveitsissä vuosina 2011–2012.

Tällä hetkellä tutkimusvararehtorina toimiva Taina Pihlajaniemi eläköityy kesäkuun lopussa. Edellinen yhteistyösuhteiden vararehtori Arto Maaninen aloitti yliopiston rehtorina vuoden alussa. Koulutuksesta vastaavana vararehtorina toimii Mirja Illikainen kaudella 1.3.2024–28.2.2029.

