Aluevaltuusto kokoontui toiseksi viimeiseen kokoukseensa ja kyselytunnille

Kanta-Hämeen aluevaltuusto oli tiistaina 29. huhtikuuta koolla Hämeenlinnassa toiseksi viimeistä kertaa. Huhtikuun aluevaaleissa valitut valtuutetut aloittavat työnsä kesäkuun alussa ja istuva valtuusto on koolla vielä toukokuun lopussa.

Ahveniston luentosalissa pidetyn kokouksen asialista oli lyhyt. Aluevaltuusto hyväksyi Oma Hämeen tukipalvelut Oy:lle myönnettävän takauksen. 300 000 euron takaus mahdollistaa yhtiölle tarvittavien koneiden, laitteiden ja kuljetuskaluston hankinnan joko omaksi tai leasingrahoituksella. Yhtiö on 100-prosenttisesti Oma Hämeen omistuksessa ja se tuottaa hyvinvointialueelle ateria-, puhtaus-, laitoshuolto- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Aluevaltuusto merkitsi kokouksessaan tiedoksi Ahveniston sairaalahankkeen 2024 vuosiraportin. Hankkeen edistymisestä raportoidaan säännöllisesti aluehallitukselle ja aluevaltuustolle. Raportissa on käsitelty hankkeen tilannetta muun muassa suunnittelun, rakentamisen, aikataulujen ja kustannusten näkökulmasta.

Lisäksi aluevaltuusto merkitsi tiedoksi luettelon valtuustoaloitteista, joita ei oltu käsitelty vuoden 2024 loppuun mennessä. Käsittelemättömiä aloitteita on ollut vuodenvaihteessa kahdeksan, mutta ne on ohjattu aluehallituksen kautta valmisteluun. Lisäksi aluevaltuusto merkitsi tiedoksi vuonna 2024 saapuneet hyvinvointialueen jäsenen tekemät aloitteet. Näillä tarkoitetaan asukkaiden jättämiä aloitteita. Niitä tuli viime vuonna kaksi ja ne molemmat on käsitelty asianmukaisesti.

Istuvan valtuuston viimeinen kyselytunti pidetty

Ennen varsinaista kokousta oli vuorossa istuvan aluevaltuuston viimeinen kyselytunti. Oma Hämeen hallintosäännön mukaan valtuuston kyselytunti järjestetään sekä kevät- että syyskaudella. Valtuutetulla on oikeus esittää aluehallitukselle julkisella kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä kysymyksiä hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Kysymyksiin vastaa aluehallituksen puheenjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Kysymykset on toimitettava kirjallisina etukäteen, eikä niistä käydä varsinaista keskustelua.

Tiistain kyselytunnilla käsiteltiin monenlaisia aiheita. Valtuutettujen kysymykset koskivat lapsien sijaishuoltoa ja perhekeskuspalveluita, hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa ja ikäihmisten yksinäisyyden torjumista. Lisäksi käsittelyssä olivat mielenterveys- ja päihdeongelmaisten läheisten tukeminen, kotihoidon tilanne ja yhteisöllinen asuminen sekä palveluverkkomuutosten päätöksenteko.

