Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 29.4.2025

Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 8.4.2025 8.4.2025

Lautakunnan tiistaina 8. huhtikuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksen esityslista on saatavilla toimialan verkkosivuilta. Lautakunnalle annettiin kokouksen yhteydessä lisätietoa perusopetuksen rahoituksesta, koska eri yhteyksissä on herännyt kysymyksiä, onko kaupunki leikannut perusopetuksen budjettia. Helsingin kaupunki ei ole leikannut perusopetuksen rahoitusta. Vuoden 2025 talousarviossa perusopetuksen budjettia lisättiin 20 miljoonalla eurolla. Lisäksi perusopetuksen koulujen budjetteihin lisättiin tarveperusteiseen rahoitukseen 0,9 miljoonaa euroa ja painettuihin oppimateriaaleihin 0,4 miljoonaa euroa. Perusopetukseen on kuitenkin ollut mahdollista hakea ja saada määräaikaisia valtionavustuksia, joiden määrää valtio on vähentänyt. Hankerahoitus on siis vähentynyt. Tätä rahoitusta ei alun perinkään ole tarkoitettu pysyvien menojen rahoittamiseen ja kouluilla on ollut tieto tämän rahoituksen vähenemisestä. Lis