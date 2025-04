Vihreät kaupungin- ja aluevaltuutet: Tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palvelut on varmistettava – hallinnolliset rajat eivät saa estää tuen toteutumista

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallitus käsitteli 29.4. vaativaa erityistä tukea tarjoavien Etappi- ja Pajaluokkien sosiaaliohjaajien sekä psykiatristen sairaanhoitajien siirtymistä hyvinvointialueelle muihin lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Siirron taustalla on hyvinvointialuelain 6 §. Sen mukaan hyvinvointialueen tulee ensisijaisesti turvata lakisääteiset palvelut, eikä voi ylläpitää muuta toimintaa lakisääteisten tehtävien kustannuksella.

Vihreät korostavat, että alueen tulee nyt entistä vahvemmin varmistaa lakisääteisten palveluiden riittävyys. On vahvistettava kouluterveydenhoitajien ja opiskeluhuollon palveluja, purettava Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikön pitkät jonot sekä varmistettava nuorten terapiatakuun toteutuminen. Resursseja on suunnattava sinne, missä lakisääteinen vastuu ja tarve ovat suurimmat.

Samalla on luotava toimiva yhteistyörakenne, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Etappi- ja Pajaluokat voivat tukea lapsia ja nuoria yhdessä, yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Etappi- ja Pajaluokille sijoittuminen perustuu pedagogiseen arvioon, eikä se korvaa sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointia. Ilman yhteistä toimintamallia vaarana on palveluiden päällekkäisyys, katkokset tuessa ja hallinnollinen kuormitus lapsille ja perheille.

Vihreät on huolissaan kaupungin ratkaisusta lopettaa sosiaaliohjaajien ja sairaanhoitajien työ kouluissa, kun selvisi että vastuu kuuluu kaupungille toiminnan ollessa luonteeltaan pedagogista. On kuitenkin huomattava, että pedagogisen toiminnan lisäksi Etappi- ja Pajaluokat ovat tukeneet pedagogista toimintaa laajemmin oppilaiden emotionaalista ja sosiaalista hyvinvointia. Kaupunki on ilmoittanut korvaavansa työn koulunkäyntiohjaajilla, mikä ei vastaa oppilaiden tarvitsemaa asiantuntijatukea. Vihreät katsovat, että Vantaan kaupungin tulee kantaa vastuunsa ja varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työ Etappi- ja Pajaluokissa voi jatkua. Samalla edellytämme sujuvaa yhteistyötä kaupungin ja hyvinvointialueen välillä – kyse on haavoittuvassa asemassa olevista oppilaista, jotka eivät saa jäädä hallinnollisen kiistan jalkoihin.

On tunnistettu, että toiminnan päättyminen nykyisessä muodossaan tulee todennäköisesti lisäämään lasten ja nuorten palvelutarvetta oppilashuollossa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hyvinvointialueen on varauduttava tähän kasvavaan tarpeeseen, ja kaupungin on omalta osaltaan huolehdittava varhaisen tuen jatkumisesta.

Vihreät muistuttavat, että lasten ja nuorten varhainen tukeminen on sekä inhimillisesti että taloudellisesti viisas ratkaisu. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus saada tarvitsemansa tuki ajoissa – hallinnolliset rajat eivät saa estää tämän oikeuden toteutumista.