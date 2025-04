SDP:n Joona Räsänen: Nollaako työttömyysvakuutusmaksujen korotuspommi lähes kaikkien alle 9000€/kk tienaavien veroalen?

Rahaston ennakkotiedon mukaan palkansaajan 0,59 % työttömyysvakuutusmaksu nousisi noin 0,25–0,75 %, eli jopa yli kaksinkertaiseksi.

Esimerkiksi 4000 €/kk tienaavalle opettajalle 0,75 % korotuksen jälkeen jäisi veroalesta käteen vain kymppejä. Jos opettaja kuuluisi liittoon, kuten useimmat kuuluvat, mennään jo selvästi miinukselle, eli verotus kiristyisi. Uusimpien käänteiden jälkeen näyttää siltä, että hallituksen veroalesta hyötyvät vain he, jotka tienaavat yli 9000€ kuukaudessa.

— Orpon hallitus on hoitanut työllisyyttä surkeimmin koko Euroopassa ja nyt tämän politiikan lasku maksatetaan pieni- ja keskituloisten veronkevennysten perumisella ja jopa joidenkin verotuksen kiristämisellä. Hallituksen veroale on paljastumassa Suomen poliittisen historian suurimmaksi bluffiksi, jossa koko hyöty valuu vain yhteiskunnan kaikista rikkaimmille. Orpon hallitus on kyllä todellinen verokarhuhallitus pieni ja keskituloisten osalta, Räsänen jyrähtää.