Neljännesvuosikatsaus aluehallituksessa

Toiminnan osalta toteuma on pitkälti tavoitteiden mukainen. Esimerkiksi asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin oli lähes erinomaisella tasolla ja lääkäriin pääsee keskimäärin kolmessa viikossa hoitotakuun ollessa 3 kuukautta.

Aluehallitus päätti myös esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy kevään 2025 talousarviomuutokset. Talousarviomuutokset ovat teknisiä, eivätkä muuta talousarvio loppusummaa. Mahdolliset sisällölliset talousarviomuutokset on tarkoitus valmistella syksyksi.

Aluehallitus antoi lausunnon tarkastuslautakunnalle tilintarkastuskertomuksesta

Aluehallitus päätti antaa lausunnon tarkastuslautakunnalle koskien tilintarkastuskertomusta. Tilintarkastajan laatimassa tilintarkastuskertomuksessa on aluehallitukseen ja hyvinvointialuejohtajaan kohdistuva muistutus, koska tilivuoden 2025 talousarvio ja tilivuoden 2026 taloussuunnitelma eivät ole hyvinvointialuelain mukaisesti tasapainossa, kun otetaan huomioon tilivuosien 2023 ja 2024 kertynyt alijäämä.

Aluehallituksen lausunnossa todetaan, että talousarvio on laadittu siten, että lainsäädännön velvoitteista on huomioitu ensisijaisesti palvelujen järjestämistä koskevat velvoitteet eli talousarviossa on turvattu lakisääteisten palvelujen toimivuus. Tämä tarkoittaa sitä, että suunnitelmakauden taloussuunnitelma ei ole kumulatiivisen tuloksen osalta tasapainossa. Talous on tarkoitus tasapainottaa vuonna 2026 ja kertyneet alijäämät on tarkoitus kattaa vuoteen 2030 mennessä.

Lausunto annettiin muutettuna hyvinvointialuejohtajan esityksestä. Lausunnossa tuodaan esille oikeuskanslerin vast’ikään antama lausunto hyvinvointialueiden palvelujen järjestämisen ja rahoituksen välisestä ristiriidasta. Oikeuskanslerin lausunnon perusteella Keski-Suomen hyvinvointialue tulee tarvittaessa harkitsemaan rahoituslain mukaisen lisärahoituksen hakemista sen jälkeen, kun hyvinvointialueen valtiovarainministeriölle tekemä rahoituksen oikaisuvaatimus on ratkaistu. Oikaisuvaatimuksessa esitettiin, että hyvinvointialueen vuoden 2025 rahoitusta tulisi korottaa arvion mukaan noin 46 miljoonalla eurolla vuoden 2022 diagnoositietojen puutteiden vuoksi.

Muutettu aluehallituksen lausunto tilintarkastuskertomuksen muistutukseen

Aluehallitus antoi selvityksen palveluiden tilasta ministeriöille

Aluehallitus antoi selvityksen sosiaali- ja terveydenhuollon ja hyvinvointialueen talouden tilasta toimitettavaksi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle. Lausunnosta ilmenee muun muassa, että palvelujen yhteensovittamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja useilla sektoreilla on kehitetty yhteensovitettuja toimintamalleja. Toimintamallien käyttöönotto on kuitenkin kesken useilla alueilla tai sektoreilla tai ulkoistettujen ja oman palvelutuotannon välillä. Palveluiden saatavuus on arvioitu pääosin riittäväksi, mutta tarpeita on muun muassa lasten ja iäkkäiden perhehoidolle, yhteisölliselle asumiselle sekä lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityölle sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluille.

Aluehallitus päätti antaa myös selvityksen pelastustoimen palvelujen toteutumisesta ja talouden tilasta toimitettavaksi sisäministeriölle ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle korjattuna niin, että laaditaan sopimuspalokuntia koskeva kehittämissuunnitelma.

Annettavat selvitykset ovat lähtökohtana ensi syksynä valtioneuvoston kanssa käytäville lakisääteisille hyvinvointialueneuvotteluille.

Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Keski-Suomen hyvinvointialueen hallinnoimaksi

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi sopimusluonnoksen Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallinnoinnista ja Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen muodostamisen. Itä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueella toimivan sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminta käynnistyy 1.7.2025. Itä-Suomen YTA-alueen sosiaalialan osaamiskeskusta kutsutaan Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukseksi.

Sopimusluonnosta ja osaamiskeskuksen toimintaa on valmisteltu siten, että Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusta hallinnoi Keski-Suomen hyvinvointialue. Osaamiskeskuksen perustaminen edellyttää kaikkien Itä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueiden hyväksyntää.

Sosiaalialan osaamiskeskus tullaan muodostamaan laajassa yhteistyössä Itä-Suomen yhteistyöalueen alueella toimivien korkeakoulujen, oppilaitosten, järjestöjen, maakuntien liittojen, kuntien ja muiden yhteisöjen kanssa, jotka toimivat erityisesti sosiaalihuollon TKKI-toimintojen parissa. Tätä varten on tarkoitus käynnistää laaja kumppanuushaku toukokuun lopussa.

Lisäksi aluehallitus päätti perustaa Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johtajan viran 1.7.2025 alkaen, jos kaikki Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen hyvinvointialueet hyväksyvät osaltaan sopimuksen Järvi-Suomen osaamiskeskuksen perustamisesta.

Aluehallitus käsitteli potilas- ja sosiaaliasiavastaavien selvitykset

Aluehallitus merkitsi potilas- ja sosiaaliasiavastaavien selvityksen vuodelta 2024 sekä yksilöasiainjaoston lausunnon tiedoksi sekä pyysi sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtajaa ryhtymään toimenpiteisiin esille tulleiden epäkohtien korjaamiseksi ja raportoimaan asiasta yksilöasianjaostolle.

Yksilöasianjaosto on käsitellyt potilas- ja sosiaaliasiavastaavien selvitykset. Se on kiinnittänyt huomiota muun muassa siihen, että potilas- ja sosiaaliasiavastaavien selvitykset viedään eteenpäin palveluissa ja toimintayksiköissä, jotta havaittuihin puutteisiin tai ongelmakohtiin voidaan vaikuttaa. Jaoston lausunnossa kiinnitetään myös huomiota siihen, että palvelua ei saa aina tarpeen mukaisesti eikä oikea-aikaisesti.

Aluehallitus hyväksyi hyvän hallintotavan ja päätöksenteon ohjeen

Aluehallitus päätti hyväksyä Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvän hallintotavan ja päätöksenteon ohjeen voimaan tulevaksi 1.5.2025 lukien. Ohje täydentää ja tarkentaa hyvinvointialueen jo olemassa olevaa ohjeistusta, joita ovat muun muassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje, hankintaohje sekä sopimushallinnan ohje. Se on yleisohje, joka varmistaa osaltaan hyvän hallintotavan noudattamisen Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Ohjeen jakautuu kolmeen osaan, jotka ovat hyvän hallinnon periaatteet sekä toimielinpäätöksen ja viranhaltijapäätöksen prosessi. Ohjeessa kuvataan hyvään hallintoon ja johtamiseen sekä päätöksentekoon kuuluvia menettelytapoja, joiden avulla edistetään hallinnon ja toiminnan luotettavuutta, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä. Ohje on tarkoitettu laajasti johtavien viranhaltijoiden ja esihenkilöiden, muun henkilöstön sekä luottamushenkilöiden käyttöön.

Aluehallitus hyväksyi valtuustoryhmien tukemisen päivitetyt periaatteet

Aluehallitus päätti hyväksyä valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemisen päivitetyt periaatteet ja ohjeistuksen. Päivitetty ohjeistus tulee voimaan 1.6. uuden aluevaltuuston aloittaessa. Periaatteita on tarkennettu muun muassa tuen käyttötarkoitusten osalta. Lisäksi valtuustoryhmien puheenjohtajien vuosipalkkiot vähennetään tukeen varatusta määrärahasta. Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2025 talousarvion mukaisesti valtuustoryhmille voidaan myöntää tukea vuodelle 2025 1000 euroa valtuutettua kohden.

Muut asiat

Aluehallitus lähetti edelleen aluevaltuustolle tiedoksi luettelon aluevaaleissa 2025 aluevaltuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valituista henkilöistä. Keski-Suomen aluevaalilautakunta on vahvistanut aluevaalien vaalituloksen kokouksessaan 16.4. sekä julkaissut ja antanut vaalituloksen tiedoksi vaalilain edellyttämällä tavalla.

