Kauppasota uhkaa verkkokaupan lupaavaa kasvua: ”EU:n sisämarkkina saatava nyt kuntoon” – MobilePay tähtää jo ohi Applen ja Googlen

Lehdistötiedote 30.4.2025

Suomalaisen verkkokaupan kehitystä reaaliaikaisesti n. 2000 verkkokaupan todellisen myynnin kautta seuraava Verkkokauppaindeksi kertoo verkkokaupan reippaasta kasvusta jo kolmatta kvartaalia peräkkäin. Paluu kasvu-uralle Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman notkahduksen jälkeen on kuitenkin jälleen globaalien megatrendien armoilla – ja Euroopan uutta päättäväisyyttä kaivataan ei vain Ukrainan, vaan myös sisämarkkinoiden kehittämiseen.

”Verkkokauppa kasvoi Q1:llä mukavat 12 prosenttia. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama inflaatio sekä korkojen nousu onneksi jo helpottivat, mikä on tärkein syy kasvun taustalla, mutta nyt olisikin taas tulossa lunta tupaan… Kun ostovoima viimein kohentuu, kauppasota uhkaa vetää maton kaupan kasvulta. EU:n sisämarkkina on nyt saatava kuntoon ja maksaminen on avain. Kankeudet maksamisessa ehkäisevät EU:n sisäistä kauppaa, mihin tässä maailmantilanteessa meillä ei ole yhtään varaa”, korostaa Vilkas Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Korkiakoski.

Korkiakoski on suomalaisen verkkokaupan pioneeri, joka on luotsannut Vilkkaan Suomen johtavaksi verkkokauppatoimittajaksi sekä monipuoliseksi verkkokaupan palvelutarjoajaksi ja digikaupankäynnin kumppaniksi. Sekä verkkokaupan kasvun että ongelmakohdat läpikotaisin tunteva Korkiakoski on maailmankaupan epävarmuuksista vakavasti huolissaan.

”Suurin uhka on kuluttajien luottamuksen romahdus ja kysynnän lasku. Mutta kyllä kauppasota olisi verkkokauppiaille hirmuinen onnettomuus melkein joka suhteessa: Tullit nostaisivat hintoja, hintakilpailukyky heikkenisi ja katteet kutistuisivat, toimitusviiveet ja epävarmuus vievät luottamusta ja reklaamaatioita tulee, kun taas varastojen kasvatus sitoo pääomaa… Valuuttojen heilahtelut taas vaikeuttavat hankintoja ja pitkäjänteistä hinnoittelua. Ainakin EU:n sisällä pitää siis saada kaikki mahdollinen toimimaan niin hyvin kuin ikinä mahdollista!”, vaatii Korkiakoski.

Rajusti kasvava MobilePay kohti avainroolia EU:ssa?

Helppoa ja sujuvaa tili- ja korttipohjaista maksamista henkilöltä toiselle ja verkkokaupassa tarjoava MobilePay voi omalta osaltaan vahvistaa kaupan kasvun vuoden ensimmäisellä kvartaalilla.

”Maksut henkilöltä-yritykselle kasvoivat Suomessa ensimmäisellä kvartaalilla vuodentakaiseen verrattuna 37 %. Kasvamme siis moninkertaisesti markkinaa nopeammin”, iloitsee MobilePayn Suomen maajohtaja Perttu Kröger.

MobilePay kasvaa jo kovaa vauhtia kaikissa Pohjoismaissa ja suuri tähtäin on EU-tasolla.

”Tähtäämme lyhyellä aikavälillä voittoon Applesta ja Googlesta Pohjoismaissa ja sitten on vuorossa muu EU alue, 3-5 vuoden sisällä. EU:ssa tulee tulevaisuudessa olemaan pari koko markkinan laajuista toimijaa ja MobilePay voi hyvin olla yksi niistä, siis EU-vastine Applelle ja Googlelle. Fuusiomme Vippsin kanssa 2023 ja yhteinen tekninen alusta loi tälle perustan, Norjassa jo miljoona kuluttajaa käyttää sovellustamme lähimaksamiseen kivijalkakaupassa. Kannattaa muistaa, että tämän hetken geopoliittinen tilanne ajaa tilipohjaiseen maksamiseen ja EKP tähtää digitaaliseen euron lanseeraukseen lähivuosina, joten markkinoiden yhdentyminen voi toteutua joko regulaation tai yrityskentän fuusioiden kautta. MobilePay on erittäin hyvä vaihtoehto avainrooliin tässä suuressa kuvassa”, maalaa Kröger.

Vilkkaan Korkiakoski toivoo MobilePaysta jatkossa kannustinta pk-yritysten kasvulle EU:ssa.

”MobilePay on loistava esimerkki siitä, että tehokas maksaminen tuo asiakkaita. Siitähän MobilePayn kova kasvu nimenomaan johtuu! Maksamisen hankaluutta EU-markkinoilla vierastavat suomalaiset verkkokauppiaat voisivat nyt hyvin perustein innostua laajentamaan, MobilePay on muutenkin panostanut juuri pk-kauppiaiden palveluun mm. uudella Mobiilikassa-sovelluksella, joka muuttaa puhelimen maksupäätteeksi. Sekä toivon että arvelen MobilePayn kasvun rohkaisevan suomalaiskauppiaita kasvamaan lähivuosina Euroopassa – kun EU itse vielä tätä tukee, niin hyvä tulee”, kuittaa Korkiakoski.

