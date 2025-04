Gigantin myymäläverkostossa soi pian Bauer Median audiomainonta

Suomen suurimman kodinelektroniikkaketjun, Gigantin, koko 38 myymälän verkosto liittyy kesällä 2025 osaksi Bauer Median audiomainosverkostoa.

Mainosverkostoliiketoiminta on yksi Bauer Median strategisen kasvun painopisteistä, jonka tavoitteena on rakentaa laajin audiomainosverkosto Suomessa. Mainosverkoston rakentaminen on aloitettu syksyllä 2023 ja se tavoittaa tällä hetkellä 2,4 miljoonaa suomalaista viikossa. Tavoittavuus tulee tulevaisuudessa kasvamaan entisestään uusien kumppanuuksien myötä.

”Gigantin tunnettua slogania mukaillen, se nyt vaan on tyhmää väittää olevansa audiobisneksen suunnannäyttäjä, jos ei pyrkisi koko ajan kehittämään mainosverkostoaan. Gigantti-kumppanuus monipuolistaa tavoittavuuttamme ja tuo uuden, asiakkaitamme houkuttelevan mainosympäristön ja kohderyhmän rikastuttamaan audiomainonnan ratkaisujamme”, kertoo Bauer Median toimitusjohtaja Sami Tenkanen.

Askel audioon - äänimainonta Gigantin asiakaskokemuksen ytimeen

Tänä keväänä 40 vuotta täyttävän kaupallisen radion juhlavuoden pääyhteistyökumppanina toimiva Gigantti on hyödyntänyt kaupallisen radion vaikuttavuutta jo vuosien ajan, ja yhteistyö on luonteva jatkumo pitkäaikaiselle kumppanuudelle Bauer Median kanssa.

”Hienoa päästä rakentamaan Gigantin valtakunnallista media-avausta juuri Bauer Median kanssa. Audiomainonta on merkityksellinen osa monikanavaista asiakaskokemusta – se tavoittaa, puhuttelee ja palvelee. Uskomme, että laadukkaasti toteutettu ja informatiivinen äänisisältö on olennainen osa sitä, miten asiakkaat kokevat myymälämme”, kuvailee Gigantin markkinointijohtaja Sami Särkelä.

Gigantti ja Bauer Media kehittävät yhdessä audiokonseptia, joka perustuu tutkittuun asiakasymmärrykseen siitä, millaisia viestejä myymäläympäristössä halutaan ja jaksetaan kuunnella.

”Emme lähde arvailemaan, vaan nojaamme Bauer Median ajankohtaisiin tutkimuksiin ja Gigantin kattaviin asiakaskyselytuloksiin. Tavoitteemme on tehdä äänen käytöstä myymälöissä jotain sellaista, joka aidosti lisää asiakastyytyväisyyttä ja erottaa meidät eduksemme”, Särkelä summaa.

Yhteistyö tukee Elkjøp-konsernin ja Gigantin laajempaa retail media -strategiaa, jota on rakennettu määrätietoisesti kaikkien Pohjoismaiden myymälöihin ja verkkokauppaan.

Lisätiedot:

Sami Särkelä

Head of Brand & Digital, Gigantti

sami.sarkela(at)gigantti.fi | +358 40 555 3744

Outi Hilakari

Head of Outdoor Audio, Bauer Media

outi.hilakari(at)bauermedia.fi | +358 40 710 8661