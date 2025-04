Lapin tulvatilanne jatkuu rauhallisena

Edeltävän viikon sää on ollut kylmä, minkä vuoksi Lapin jokien virtaamat ovat olleet laskussa. Etelä-Lapin alueella lähipäivien lämpimän sään seurauksena jokien virtaamat voivat hetkellisesti nousta, mutta laajempaa sulamisen käynnistymistä ei ole odotettavissa. Simojoelle ennustetaan toista tulvahuippua viikonlopulle. Tulvahuippu jää kuitenkin todennäköisesti pääsiäisen ajan tulvahuippua pienemmäksi.

Viikonloppuna sään ennustetaan jatkuvan pääosin kylmänä, minkä vuoksi lumen sulaminen on edelleen hidasta. Pohjois-Lapissa jokien virtaamat pysyttelevät nykyisellä tasolla vielä toukokuun alun ajan. Ennusteiden mukaan Lapin suurimpien jokien tulvahuiput ajoittuvat todennäköisesti vasta toukokuun loppupuoliskolle.

Lapin vesistöissä jäät ovat vielä paikoillaan Simojokea, Viantienjokea ja Kemijärven alapuolista Kemijokea lukuun ottamatta. Lapin ELY-keskus muistuttaa, että vesistöissä paikoillaan olevat jäät ovat voivat olla heikkoja. Auringon paiste ja jään alla virtaava vesi heikentävät jääkantta nopeasti, ja paksultakin vaikuttava jää voi pettää kulkijan alta. Kevätjäillä liikkumisessa on noudatettava erityistä varovaisuutta sekä varustauduttava asianmukaisin varustein.

Varaudu tulviin ajoissa – kiinteistöjen tulvasuojaus on omistajien vastuulla

Tulviin varautuminen on syytä hoitaa kuntoon joka kevät hyvissä ajoin ennen tulva-aikaa. Vastuu kiinteistöjen tulvasuojelusta on kiinteistöjen omistajilla. Siirrä pois alavilta rannoilta veneet ja muut irtaimet rakenteet. Suunnittele etukäteen, miten suojaisit oman kiinteistösi tulvalta. Ohjeita omatoimiseen varautumiseen on koottu Lapin ELY-keskuksen tulvasivulle.

Seuraava viranomaisten tulvakokous on 6.5.2025, minkä jälkeen julkaistaan tiedote.