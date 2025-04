Vauvaperheille uusi mahdollisuus päihdekuntoutuksen avulla

Vanhemman päihteidenkäyttö voi vaarantaa lapsen kehitystä monin tavoin. Siksi päihdekuntoutus, vanhemmuuden tukeminen ja varhaisen vuorovaikutuksen kehittäminen ovat keskeisiä tekijöitä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Pidä kiinni -hoitomallia on kehitetty 1990-luvulta saakka Ensi- ja turvakotien liitossa ja sen tavoitteena on tarjota vanhemmille kokonaisvaltaista kuntoutusta.

Helsingin yliopiston valtakunnallinen seurantatutkimus (2020–2024) osoitti, että hoidon aikana vanhempien masennusoireet vähenivät, fyysinen kunto koheni ja tunnesäätelytaidot paranivat. Pitkäkestoisissa hoitojaksoissa äidin kiintymysmalli muuttui turvallisemmaksi. Lapset puolestaan kehittyivät emotionaalisesti aloitteellisemmiksi ja valtaosa heistä pystyi jatkamaan elämäänsä oman vanhemman kanssa kuntoutuksen jälkeen.

Päihdeongelma on usein seurausta lapsuuden haitallisista kokemuksista

Tutkimukseen osallistui 89 vanhempaa ja 93 lasta eri puolilta Suomea. Vanhemmilla oli taustallaan kaltoinkohtelua ja mielenterveysongelmia, ja monilla heistä oli sekakäyttöön liittyviä päihdehaasteita. Lapset olivat altistuneet sikiöaikana äidin päihteidenkäytölle, ja osa heistä kärsi vieroitusoireista syntymän jälkeen.

Tutkimuksen johtopäätöksenä todetaan, että varhain aloitettu, pitkäkestoinen ja intensiivinen hoito tukee perheen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja auttaa katkaisemaan haitallisten toimintamallien siirtymistä sukupolvelta toiselle. Kuntoutuksen kautta vanhemmat oppivat tunnistamaan lapsensa tarpeita ja rakentamaan turvallisempaa vuorovaikutusta.

“Päihdeongelma on usein seurausta vanhempien omista lapsuuden aikaisista haitallisista kokemuksista, joita on tavallisesti kertynyt useita. Yhteiskunta on epäonnistunut näiden vanhempien suojelemisessa heidän lapsuudessaan, jolloin ongelmat ovat siirtyneet seuraavalle sukupolvelle. Vanhemmaksi tuleminen tarjoaa erinomaisen motiivin irtautua päihteistä. Sitä tilaisuutta ei kannata yhdenkään lapsen kohdalla ohittaa vaan tarjota vanhemmalle mahdollisuus muuttaa heidän ja varsinkin heidän lastensa tarinaa”, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Oona Ylönen.

Myös vanhempien kohtuujuomisesta on haittoja lapselle

Vuosittain 3000–6000 sikiötä on vaarassa vaurioitua äidin päihteiden käytön takia. Vanhempien päihteiden väärinkäyttö sekä joskus myös siihen liittyvä väkivaltaisuus ovat yleisimpiä syitä lasten huostaanottoihin. Lapsen näkökulmasta ongelmia ei aiheuta pelkästään näkyvä suurkulutus, vaan myös vanhempien ajoittainen harkitsematon alkoholin käyttö. Haittoja voi aiheutua niin sanotusta kohtuujuomisestakin.

“Hoitojärjestelmä pystyy tutkitusti auttamaan vaikuttavasti näitä perheitä. Jokaiselle vanhemmalle pitäisi tarjota mahdollisuus kuntoutukseen. Se on inhimillisesti ja myös taloudellisesti järkevää. Vauvan erottaminen vanhemmista tulisi ottaa käyttöön vasta kun vapaaehtoisuuteen perustuva kuntoutus on epäonnistunut. Kuntoutus on myös aina yhteiskunnalle edullisempi ratkaisu kuin huostaanotto”, Ylönen sanoo.

Pidä kiinni -hoitomallin tulevaisuus on kuitenkin vaakalaudalla, sillä vuonna 2025 se jäi ilman valtion rahoitusta. Ensi- ja turvakotien liiton laskelmien mukaan Pidä kiinni -ensikodit ovat jo säästäneet yhteiskunnalle yli puolitoista miljardia euroa verrattuna siihen, että lapset sijoitettaisiin kodin ulkopuolelle. Hoidon vaikuttavuus on saanut vahvistusta tieteellisistä tutkimuksista, mutta sen jatkuminen edellyttää käytännön toimia ja riittäviä resursseja.