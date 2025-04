Lasten ja nuorten terapiatakuu astuu voimaan 1.5.2025

Lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöillä oireilevien osuus on kasvanut Suomessa koko ajan kymmenen vuoden aikana. Erityisesti koronavuosien aikana neuropsykiatriset oireet, ahdistus ja itsetuhoinen käyttäytyminen näkyivät voimakkaana kasvuna.

Potilasmäärän kasvaessa on ollut välttämätöntä kehittää hoitomalleja, joiden avulla erikoissairaanhoidon painetta voidaan helpottaa. Tavoitteena on terapiatakuun myötä saada lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen painopistettä siirtymään varhaisempaan hoitoon, mikä on sekä inhimillisesti että taloudellisestikin perusteltua.

– Kymenlaakson hyvinvointialueella on käytössä useita hoito-ohjelmia lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille, kuten riskiryhmien digiavusteinen etähoito Voimaperheet, johon lapsi voidaan ohjata 4-vuotiaan neuvolakäynniltä. Muita hoito-ohjelmia ovat muun muassa kognitiivinen lyhytterapia ja ahdistuksen hoitoon tarkoitettu Cool Kids -ryhmä tai yksilöhoito, kertoo perhekeskuksen terveyspalvelujen tulosaluejohtaja Mia Tapiola.

18–23-vuotiaiden ikäryhmässä terapiatakuun piiriin kuuluvia menetelmiä ovat kognitiivinen lyhytterapia ja motivoiva haastattelu.

– Kognitiivisen lyhytterapian keinoin vastataan muun muassa ahdistus- ja masennusoireisiin, sosiaalisten tilanteiden pelkoon, paniikkihäiriöihin, unettomuuteen, riippuvuuksiin ja akuutteihin kriisitilanteisiin. Hoidot ovat määrämittaisia sekä selkeään ja rajattuun oirekuvaan perustuvia, kertoo psykiatristen- ja päihdepalvelujen ylihoitaja Susanna Rämä.

– Lisäksi 18 vuotta täyttäneille nuorille on myös tarjolla muita näyttöön perustuvia vaikuttavia menetelmiä. Hoidontarpeenarvio tehdään yksilöllisesti, minkä perustella sopivin hoito suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Perusterveydenhuollon lisäksi sosiaalihuollon palveluissa terapiatakuun alaisia menetelmiä toteutetaan lasten ja alaikäisten nuorten osalta Nuorten Matalassa, opiskeluhuollon kuraattoripalveluissa ja perheneuvolassa.

Jatkossakin vaikeammat psyykkiset oireet hoidetaan erikoissairaanhoidossa.

Kymenlaakson hyvinvointialueella terapiatakuun voimaantuloon on varauduttu useamman vuoden ajan kouluttamalla sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä näyttöön perustuviin hoitomalleihin Terapiat etulinjaan -hankekokonaisuuden kautta.