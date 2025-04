HIFK sitoutuu pelaamaan Auroraliigassa myös ensi kaudella

Olli Jokisesta HIFK:n päävalmentaja – myös toimitusjohtaja vaihtuu 25.4.2025 12:45:47 EEST | Tiedote

Viime kaudella ruotsalaista Timrå IK:ta valmentanut Olli Jokinen on HIFK:n uusi päävalmentaja. Tänään solmittu sopimus on muotoa 2+1 ja koskee alkuvaiheessa vuosia 2025–2027. Samassa yhteydessä myös HIFK:n toimitusjohtaja vaihtuu. Alexander Sneen jää pois ja hänen tilalleen vt. toimitusjohtajaksi on nimitetty HIFK:n kaupallinen johtaja Ilkka Kortesluoma. “HIFK:lla on erityinen paikka omassa sydämessäni” HIFK:n päävalmentajaksi nouseva 47-vuotias Jokinen valmensi päättyneellä kaudella Timrå IK:n Ruotsin kivikovassa pääsarjassa runkosarjan sijalle kuusi. Lisäksi ”OJ” on valmentanut Mikkelin Jukureita ja perustanut Floridaan nuorten pelaajien kehittämiseen erikoistuneen Akatemian. “Itselleni tärkeä asia on pelaajien kehittäminen. Haluan, että jokainen yksilö iästä riippumatta kehittyy kauden aikana. Ainoastaan sitä kautta joukkueesta tulee parempi”, sanoo Jokinen. Pelaajaurallaan yli 1200 runkosarjaottelua NHL:ssa pelannut ja vahvan HIFK-taustan omaava Jokinen aloittaa työt välittömästi.