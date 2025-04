Kangasalan osallistuvan budjetoinnin äänestystulokset

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kaupunkilaiset pääsevät päättämään kaupungin osoittaman rahasumman käytöstä. Vuonna 2025 osallistuvaan budjetointiin on käytössä 20 000 €. Kangasalan osallistuvan budjetoinnin ideahaku oli avoinna 3.–16.2. ja jatkoon menneitä ideoita sai äänestää 1–15.4. välisenä aikana. Ääniä annettiin yhteensä 1940. Osallistuvan budjetoinnin ideoita on toteutettu vuosittain 1-5 riippuen idean kustannuksesta. Vuonna 2025 eniten ääniä saanut ja toteutukseen etenevä idea on ”Oppilaskunnan hallitukset ideoivat koulu- tai aluekohtaisesti parhaan tavan edistää yhteisöllisyyttä. Rahat jaetaan Kangasalan kouluille oppilasmäärän mukaisesti.”

Idea toteutetaan vuoden 2025 aikana ja sen etenemisestä tiedotetaan Kangasalan kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Kaikki osallistuvan budjetoinnin kautta saapuneet ideat toimitetaan palvelukeskuksiin työn kehittämisen tueksi.