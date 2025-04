ENNAKKOTIEDOTE: Rahasta puhuminen on parisuhteen hoitamista – Julia Thurénin ja Merja Mähkän Rikas, rakas, köyhä, varas – Rahanjako parisuhteessa ilmestyy 21.5.

Raha kietoutuu rakkauteen parisuhteen alusta asti. Raha on valintoja: ruokaostokset, asuminen, lastenkasvatus ja tulevan suunnittelu kietoutuvat kaikki talouteen. Rahasta puhuminen ei ole helppoa, ja konflikteja syntyy väkisinkin. Mutta keskustelu helpottuu, kun ymmärtää millaisista taustatekijöistä oma ja toisen rahasuhde kumpuavat.

Somevaikuttajat ja kirjailijat Julia Thurén ja Merja Mähkä pohtivat uutuuskirjassaan rahan ja rakkauden törmäyskohtia suoraan ja viihdyttävästi. Kokemustietoa ja tutkimusta yhdistelevä teos auttaa tunnistamaan parisuhteen rahakonfliktien syitä ja antaa välineitä niiden purkamiseen. Teos neuvoo, miten pitää puoliaan taloudellisesti parisuhteessa, kun taloudet kietoutuvat yhteen.

Kirjailijat ajattelevat, että rahasta puhuminen ei ole vain talouden hallintaa, vaan myös parisuhteen hoitamista.

"Moni nainen ajattelee, että on kunnia-asia olla itsenäinen ja jakaa parisuhteen kulut tarkkaan 50-50-mallilla. Tämä johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen: pienempituloisen rahat menevät arjen pyörittämiseen. Raha-asioissa pitäisi tähdätä siihen, että molemmat saavat rahaa säästöön ja sijoitukseen", sanoo Julia Thurén.

"Tutkimusten mukaan onnellisimpia ovat parit, joilla on yhteiset rahat. Yhteinen lompakko on kuitenkin vaikea ajatus Tinder-ajan parisuhteissa, joissa tiedostetaan, että kaikki ei välttämättä kestä ikuisesti. Vakavat parisuhteet myös alkavat aikaisempaa myöhemmin, jolloin pariskunnan välille on voinut kertyä varallisuuseroja - tai lapsia. Parisuhteen aikana luottamus parhaimmillaan kasvaa, ja raha-asioihinkin löytyy minun ja sinun näkökulman lisäksi myös meidän näkökulma", Merja Mähkä toteaa.

Julia Thurén on toimittaja, podcastaaja ja somevaikuttaja. Häneltä on aiemmin ilmestynyt kirjat Kaikki rahasta (2018, Gummerus), Lapsiperheen parisuhdekirja (2019, Otava) Raisa Mattilan kanssa ja Kaikki kuluttamisesta (2021, Gummerus), joka oli tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana.

Merja Mähkä on somevaikuttaja, tietokirjailija, viestintäyrittäjä, podcastaaja ja itseoppinut sijoittaja. Aiemmin hän on työskennellyt toimittajana, uutispäällikkönä ja viestintäkonsulttina. Häneltä on ilmestynyt aiemmin kirjat Ihanasti hukassa ja miten sieltä pääsee pois (2012, Tammi), Rahastokirja vasta-alkajille (ja niille jotka haluavat päästä sijoittamisessa helpolla) (2021) ja yhdessä Unna Lehtipuun kanssa kirjoitettu Sijoittajaksi 7 päivässä (2019).

Julia Thurén ja Merja Mähkä: Rikas, rakas, köyhä, varas – Rahanjako parisuhteessa (Gummerus)

172 sivua

Ilmestyy 21.5. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija Heljä Heikkinen

