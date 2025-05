Jenni Haukio onnittelee 10-vuotiasta Museokorttia: ”Ainutlaatuinen, historiaan jäävä kulttuuriteko”

Museokortti juhlii 10-vuotista taivaltaan maanantaina 5. toukokuuta. Kaikki alkoi Mäntyniemestä vuonna 2015, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja presidentin puoliso tohtori Jenni Haukio vastaanottivat ensimmäiset Museokortit.



Museokortista on vuosikymmenessä kasvanut yksi suomalaisen kulttuurielämän menestystarinoista: lähes 350 000 aktiivista käyttäjää, yli 13 miljoonaa museokäyntiä ja lähes 100 miljoonaa euroa tuloja museoille. Museoiden pääsylipputulot ovat kortin myötä lähes kolminkertaistuneet, ja museot ovat rikkoneet kävijäennätyksiään useina peräkkäisinä vuosina.

– Museokortti on muuttanut kulttuurin kuluttamisen tapoja ja tuonut museot osaksi ihmisten arkea, toteaa Museokortti-toiminnasta vastaavan FMA Creations Oy:n toimitusjohtaja Pekka Impiö.



Jenni Haukio: ”Museokortti on avartanut arjen kulttuurikokemuksia”



Tohtori Jenni Haukio on aktiivinen museokävijä ja seurannut Museokortin matkaa alusta asti.



– Olen aina ollut museoiden suurkuluttaja, mutta kortti on entisestään innostanut käymään mitä erilaisimmissa museoissa eri puolilla Suomea ja sitä kautta avartanut ja moninaistanut omia arjen kulttuurikokemuksia, Haukio kertoo.

Haukio korostaa museoiden roolia yhteiskunnassa – ne syventävät kulttuurista itseymmärrystä ja tarjoavat luotettavaa tietoa ajassa, jossa historian tulkintaa voidaan helposti vääristää.

– Nykyisyyttä voimme ymmärtää vain tuntemalla omaa menneisyyttämme ja historiaa voimme tulkita vain aineistolähteiden pohjalta. Museot pitävät historian elävänä ja auttavat meitä kulttuurisen itseymmärryksen syventämisessä.

Haukio painottaa erityisesti lasten ja nuorten pääsyä kosketuksiin sekä aineettoman että aineellisen kulttuuriperinnön kanssa. Tässä museoiden monimuotoisilla ja kattavilla kokoelmilla on suuri merkitys.

– Virheellisen tiedon lisääntyessä myös historiaa koskevaa informaatiota voidaan pyrkiä vääristämään, jolloin museoiden tarjoama auktorisoitu tieto nousee entistäkin merkityksellisempään rooliin, Haukio toteaa.

Museokortin syntymäpäivien kunniaksi Haukio haluaa välittää kiitoksensa:

– Mitä lämpimimmät kiitokset arvokkaasta ja uraauurtavasta työstänne. Museokortin käyttöönotto on mullistanut suomalaisten suhteen museoihin ja lisännyt museoiden elinvoimaa eri puolilla Suomea. Kysymyksessä on ainutlaatuinen, historiaan jäävä kulttuuriteko!

Museokortin asiakaskyselyn mukaan museovierailut ovat tulleet osaksi niin lomamatkoja, viikonloppuretkiä kuin arjen hengähdyshetkiä. Kolmannes vastaajista (33 %) kertoo huomioivansa museot osana lomasuunnitelmiaan. Ella Karttunen / Museokortti

Museokortti on yhä useammalle elämäntapa



Museokortti on muuttanut suomalaisten kulttuuritottumuksia. Kynnys poiketa museoon on madaltunut, piipahtamiset lisääntyneet. 76 prosenttia vastaajista käy Museokortin ansiosta museoissa enemmän kuin aiemmin. Puolet vastaajista kertoo vierailevansa museoissa spontaanisti. Keväällä 2025 toteutetun asiakaskyselyn mukaan Museokortti ei ole vain väline museokäynteihin – se on osa ihmissuhteita ja elämäntapaa.

"On tullut uusi tapa viettää vapaa-aikaa, kun aika monella ystävälläni on Museokortti."

Museovierailut ovat tulleet osaksi lomamatkoja, viikonloppuretkiä ja arjen hengähdyshetkiä. Joka neljännelle (26 %) kyselyyn vastanneelle museokäynti on nykyisin vaihtoehtoinen ohjelma elokuville, shoppailulle tai muulle kaupungilla oleilulle.

“Museokortin avulla vierailu kiinnostavissa museokohteissa virkistää äärettömän paljon väsynyttä mieltä.”

Lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta (88 %) kokee, että Museokortti on vaikuttanut heidän ihmissuhteisiinsa. Yli puolet (55 %) kertoo, että museokäynnit ovat monipuolistaneet tapoja viettää aikaa läheisten kanssa.

”Museokortti on yhdistänyt meidän perheemme tavalla, jota en olisi uskonut.”



Asiakaskyselyyn vastasi 4279 Museokortin asiakasta keväällä 2025.

Joka viides asikaskyselyyn vastannut kokee, että yhteinen museoharrastus on syventänyt suhdetta ystävään tai ystäviin. Ella Karttunen / Museokortti

Syntymäpäivien kunniaksi Museokortit tarjoushintaan



Juhlavuoden kunniaksi Museokortin voi ostaa tarjoushintaan 76 € (norm. 86 €). Juhlahinta koskee uusia kortteja, Museokortti-lahjoja sekä jatkokausia. Synttäritarjous on voimassa museoissa ja verkossa 12.5.2025 asti.

Lue lisää >





Museokortti lukuina

350 000 aktiivista Museokorttia

Kortti on voimassa 12 kuukautta ensimmäisestä käyttökerrasta

Kortti toimii pääsylippu yli 360 museoon Suomessa

Vuosina 2015–2024 Museokortilla on maksettu yli 13 miljoonaa museokäyntiä

Lähes 100 miljoonaa euroa palautettu museoille vuosina 2015–2024

Museokortti-toiminnasta vastaa FMA Creations Oy, joka on kokonaan Suomen museoliitto ry:n omistama ja kuuluu Museoliitto-konserniin. Museokortti-järjestelmän tuottamat tulot palautetaan suomalaisille museoille kävijämäärien perusteella, eikä järjestämällä ole museoalan ulkopuolisia edunsaajia.