Suomen Liikennelentäjäliitto torjui jälleen sovun lentäjien työriidassa

Palta on erittäin pettynyt SLL:n päätökseen hylätä Paltan ratkaisuehdotus. Aiemmin SLL on hylännyt jo kolme sovittelijan antamaa sovintoehdotusta, eikä vieläkään näytä edes pyrkivän aktiivisesti ratkaisuun lentäjien työehdoista.

– Olemme istuneet jo satoja tunteja sovittelijan toimistolla ja työnantajapuoli on tehnyt kaikkensa, jotta ratkaisu löytyisi. Olemme tarjonneet lentäjille erittäin hyvää yleisen linjan mukaista kokonaisuutta, jossa on huomioitu SLL:n esiin nostamia tarpeita. Mikään ei kuitenkaan riitä lentäjille, neuvottelujohtaja Heini Wiik-Blåfield Paltasta sanoo.

SLL:n ilmoittamia lentoliikennettä haittaavia työtaistelutoimia on ollut päällä marraskuusta lähtien. Finnair on joutunut työtaisteluiden alusta lukien perumaan yli 1500 lentoa, ja työtaistelutoimet ovat vaikuttaneet jo yli 190 000 asiakkaan matkaan.

– Tilanne on todella vakava yhtiölle ja matkustajille. Epävarmuus suunniteltujen lentojen toteutumisesta kesälomakauden lähestyessä ei anna hyvää kuvaa suomalaisille matkustajille, eikä myöskään tänne matkoja suunnitteleville kansainvälisille matkailijoille. SLL:llä oli nyt käsissään mahdollisuus kantaa vastuunsa, lopettaa tämä epävarmuus, ja tehdä asiassa ratkaisu. On erittäin valitettavaa, että he eivät vastuuta kantaneet, Wiik-Blåfield toteaa.

Lisätiedot:

Neuvottelujohtaja Heini Wiik-Blåfield, 040 168 1641, heini.wiik-blafield@palta.fi

Palvelualojen työnantajat Palta