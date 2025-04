Hallitus asettaa kahden kulttuurin perheet kakkosluokan kansalaisiksi

"Miten tämä voisi mennä edes perustuslain ja yhdenvertaisuuden nimissä läpi, että Suomen kansalaisia asetetaan eriarvoiseen asemaan sen perusteella, kenen kanssa on perustunut perheen? Hallitus antaa selvän signaalin edes esittämällä tällaista, ettei se arvosta kahden kulttuurin perheitä ja on valmis tinkimään kansalaistensa yhdenvertaisista mahdollisuuksista, jos suomalainen on erehtynyt rakastumaan ja perustamaan perheen ulkomaalaisen kanssa", Familian puheenjohtaja Anu Kytömäki huomauttaa.

Jos poliittiset päättäjät alkavat rajaamaan Suomen kansalaisilta yhdenvertaisia oikeuksia, kuten oikeutta kotihoidon tukeen, sen perusteella kenen kanssa he ovat perustaneet perheen, eletään todella pelottavassa maailmassa. Norjan malliin siirtyminen jatkaa hallituksen muukalaisvihaista, syrjivää ja rasistista linjaa. Mutta sen sijaan, että päätökset kohdistuisivat pelkästään maahan muuttaneisiin, on kohteeksi otettu nyt myös oman maan kansalaiset.

Asiaa on hallituksen toimesta teemoitettu kotoutumisen alle, mutta kahden kulttuurin perheissä, joissa toinen puoliso on suomalainen, perustelu kotoutumisen ja työllistymisen edistämisestä ontuu. Näissä perheissä ei suomalaisen puolison tarvitse kotoutua, eikä suomea yhtenä äidinkielenään puhuvien monikielisten suomalaisten lasten suomen kielen oppimisesta pidä olla huolissaan.

"Pyrkiikö hallitus tällä osoittamaan, että se arvostaa vain kantasuomalaisten keskinäisiä perhesuhteita? Raju viesti hallitukselta kahden kulttuurin perheille, kun samalla ollaan huolissaan syntyvyydestä ja väestökehityksestä. Onko todella niin, että toivottavaa on vain kantasuomalaisten keskinäisen syntyvyyden lisääminen?" Familian toiminnanjohtaja Elina Helmanen kysyy.

Norjan malliin siirtyminen on myös syntyvyyden vastaista politiikkaa. Monet perheet palaavat Suomeen, kun tulevat raskaaksi tai perheen perustaminen on ajankohtaista. Suomi nähdään usein hyvänä ja turvallisena paikkana kasvattaa lapsia. Suomen pitäisi nähdä kaikki perheet mahdollisuutena, myös monikulttuuriset, ja tukea kaikkien perheiden lapsiperheellistymistä jo oman väestökehityksensäkin vuoksi. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan on vielä epävarmaa, miten linjaus koskisi suomalaisia paluumuuttajaperheitä, jotka ovat asuneet muualla kuin EU- tai ETA-maassa.

Maan hallituksen onkin luovuttava koko esityksestä siirtyä Norjan malliin. Toimenpide ei tuo mitä todennäköisemmin säästöjä tai toivottuja tuloksia työllistymisen ja kotoutumisen osalta, mutta lisää perheiden ahdinkoa ja asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Tämän suuntaiset päätökset romuttavat suomalaista hyvinvointivaltiojärjestelmää ja perusoikeuksia. Jos hallitus itsepäisesti haluaa puskea uudistusta läpi, tulee sen poistaa vaatimus siitä, että kummankin vanhemman on täytettävä kolmen vuoden asumisaika niissä perheissä, joissa toinen puoliso on Suomen kansalainen. Suomen kansalaisia ei voi kohdella puolison perusteella eri tavalla.