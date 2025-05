Nuorisotyöllä tärkeä rooli mutta väkijoukossa ammutut ilotulitteet olivat vaara kaikille

Nordsjö bibliotek förnyas – bibliotekets tjänster förändras under sommaren 30.4.2025 06:59:00 EEST | Pressmeddelande

Under sommaren renoveras golvet på Nordsjö bibliotek i Nordhuset och ändringar görs i lokalerna. Under renoveringen 2.6–15.8.2025 betjänar biblioteket i en pop up-lokal i musikklassrummet på Nordhusets andra våning. Barnens bokbuss Skidi stannar på Nordhusets gård sex måndagar under sommaren för att komplettera bibliotekstjänsterna i Nordsjö.