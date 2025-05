Osallisuutta ja kulttuurihyvinvointia Valkeassa 6.5.

Lämpimästi tervetuloa AVOT- Arjen verkostoista osallisuutta ja toimijuutta & Kukoista- kulttuurihyvinvointia ja osallisuutta lähiössä ja verkossa -hankkeiden järjestämään lopputapahtumaan Oulun kauppakeskus Valkeaan ti 6.5. klo 13–15.

Tapahtumassa on mahdollisuus yhteisölliseen ja osallistavaan toimintaan. Tapahtumassa esitellään kummankin hankkeen tuloksia, joihin pääset tutustumaan konkreettisemmin päivän aikana erilaisilla esittelypisteillä. Loppuhuipennuksena nähdään myös Haukiputaan kohtaamispaikan avajaisissa esiintyneen oululaisen Sanan esitys. Modernia räppiä ja poppia yhdistelevän Sanan musiikissa elämän kipukohdat kääntyvät voimavaroiksi.

Tuuhan mukkaan!

AVOT-hankkeessa on tuettu ja vahvistettu heikoimmassa asemassa olevien työikäisten osallisuutta ja hyvinvointia kuluneen kahden vuoden aikana. Erityisesti kohderyhmänä ovat oululaiset, joilla on mielen voinnin ja päihteiden käytön kanssa haasteita. Hankkeen kautta tukea tarvitsevat ovat löytäneet tarvitsemiansa palveluja ja mielekästä elämän sisältöä.

AVOT-hanke on Euroopan Unionin osarahoittama. Hanke on Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoima ja Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymän ja Helsingin Diakonissalaitoksen osatoteuttama. Hankkeen toimiaika on 1.8.2023-31.7.2025.

Kukoista -kulttuurihyvinvointia ja osallisuutta lähiössä ja verkossa-hankkeessa järjestettiin yksilöneuvontaa, erilaisia maksuttomia ryhmiä sekä yhteisöprojekteja työikäisille 16–64-vuotiaille, jotka syystä tai toisesta ovat työelämän ulkopuolella. Hankkeen tavoitteena oli osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin kasvattaminen ja ydin ovat olleet yhteisöprojektit.

Kukoista-hanke on Kulttuurivoimalan hallinnoima. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR+), Oulun Kaupunki ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Hankkeen toimiaika on 1.3.2023-31.8.2025.