SDP:n kansanedustaja Aki Lindénin vappupuhe Uudenkaupungin työväen vappujuhlassa 1.5.2025 klo 10

SDP:n Piritta Rantasen vappupuhe 1.5.2025 12:00:00 EEST | Tiedote

Hyvät ystävät, kuulijat ja iloiset vapun juhlijat, Muistaako joku teistä, kuinka vielä muutama vuosi sitten puhuttiin siitä, että kaikki puolueet ovat samanlaisia, eikä niitä erota toisistaan? Minä muistan. Enää ei ole sellaista puhetta kuulunut, eroja todella on. Ja nämä erot ovat olleet nähtävissä kuluneiden kahden vuoden aikana karmaisevalla tavalla. Orpo-Purran oikeistohallituksen antama kyyti on ollut todella kylmää. Isoimman osan tästä kylmästä politiikasta ovat saaneet kaikkein heikoimmassa asemassa olevat: työttömät, opiskelijat, eläkeläiset ja lapsiperheet. Valtionvarainministeri Purran sakset ovat leikanneet monilta toimeentuloa ja uskoa tulevaan. Uskon, että suomalaiset ymmärtävät, että valtion velkaantumisen suunta on muutettava. Kyse on valinnoista, joilla tätä on yritetty tehdä! Siinä niitä eroja on. Miljoonat leikatut eurot on siirretty veroalennuksiin, kuten oluen ja kaikkein varakkaimpien verojen alentamiseen. Viime viikon puoliväliriihessä Orpon mukaan rytmi muuttui: