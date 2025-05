Anna-Kristiina Mikkosen puhe Joroisisssa ja Mikkelissä vappuna

Hyvät toverit, hyvä juhlaväki,

Vappu, suomalaisen työn päivä – solidaarisuuden, kamppailun ja yhteisöllisyyden juhla. Me kokoonnumme tänään tänne emme vain juhlimaan, vaan myös muistuttamaan itseämme siitä, että hyvät työehdot ja vahva hyvinvointivaltio eivät ole asioita, joita voimme pitää itsestäänselvyyksinä.

Hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee puolustajansa. Se vaatii poliittista tahtoa. Rohkeutta puolustaa sitä, mitä olemme saavuttaneet ja katsoa kohti tulevaa, sekä uusia rohkeita edistysaskeleita.

Olen iloinen ja ylpeä siitä, että saan tänään puhua teille täällä Joroisissa/Mikkelissä.

Yhdessä niistä monista paikkakunnista, joissa sosialidemokraatit menestyivät sekä kunta- että aluevaaleissa.

Vaalitulokset puhuivat selvää kieltä: ihmiset halusivat muutosta. SDP nousi suurimmaksi puolueeksi – ei sattumalta, vaan siksi että me nostamme esiin niitä asioita, jotka ihmiset kokevat tärkeiksi: Saanko hoitoa, kun sairastun? Riittävätkö resurssit vanhusten hoivaan?

Miten saadaan koulutulokset nousemaan ja koulutuksen arvo palautettua?

Meidän vaalisloganimme oli:

Kaiken voi tehdä reilummin.

Ja juuri niin se on.

Meidän ei tarvitse hyväksyä hallituksen epäonnistunutta työllisyyspolitiikkaa. Eikä niitä lyhytnäköisiä leikkauksia, jotka osuvat kaikkein heikoimpiin. Nyt on menty liian pitkälle. Ihmiset ovat pettyneitä rikottuihin lupauksiin ja epäoikeudenmukaisiin arvovalintoihin.

Puoliväliriihi paljasti karulla tavalla, miten hallitus on valmis rikkomaan antamansa lupaukset. Hallitus puhui itse kasvuriihestä, mutta kasvutoimiksi keksittiinkin kummallinen veroale suurituloisille.

Koulutukselle luvattiin erityistä suojaa, mutta nyt leikataan rajusti sekä peruskoulusta valtionosuusleikkauksin että korkeakouluilta – ja hallitus on jo aiemmin leikannut ammatillisesta koulutuksesta. Vastuu on koko hallituksella, mutta erityisesti opetusministerillä, jonka olisi pitänyt puolustaa koulutusta.

Myös perussuomalaisten selvä tappio kertoo jotain tärkeää: Vihapuhe ja vastakkainasettelu eivät kanna enää. Eurooppa – ja koko maailma – katsoo meitä kunnioittaen, kun me valitsemme toisin. Kun me sanomme ei epäluulolle ja kylmyydelle. Puhetapa politiikassa on monissa länsimaassa kova, Amerikan nykykielestä puhumattakaan. Sen vielä jotenkin ymmärtää, että poliitikot toisiaan sanansäilällä läiskivät, mutta kansalaisille jos puhutaan kuin alamaisille, niin kansanvalta rapautuu puheenparren myötä. Ylimielisyyden välttäminen ja asiallinen puhetapa nostaisivat yhteishenkeä. Me voisimme, kaikki yhdessä, olla Suomen puolella.

Samalla kun palveluita leikataan, hallitus toteuttaa miljardiluokan verohelpotuksia.

Suurituloiset ja hallituksen omat jäsenet hyötyvät eniten – pääministeri Orpo itse jopa 5000 euroa vuodessa, kun tavallinen palkansaaja saa vain murto-osan.

Lisäksi yhteisöveroa kevennetään, vaikka tutkimukset osoittavat, että vaikutus kasvuun on vähäinen.

Kaiken päälle hallitus ottaa valtion eläkerahastosta miljardin euron pikavipin julkisen talouden paikkaamiseen – ilman varmoja takeita sen toimivuudesta. Tämä niin kutsuttu "vappumiljardi" ei rakenna Suomen tulevaisuutta – se vaarantaa sen.

Hyvät kuulijat, Hallituksen leikkaukset sosiaali- ja terveyspalveluissa eivät ole pelkästään valitettavia – ne ovat vaarallisia. Me näemme jo seuraukset: pitkät hoitojonot, uupunut henkilökunta ja ikäihmiset ilman riittävää apua. Hyvinvointivaltion pitää pystyä parempaan. Hyvinvointiyhteiskuntaa on puolustettava. Varmistettava, että apua saa silloin, kun sitä tarvitaan.

Kyse ei ole vain rahasta, kyse on ihmisarvosta.

Mutta hyvät kuulijat: myös perusturvaa poljetaan. Orpon hallitus on tehnyt Suomen historian suurimmat leikkaukset sosiaaliturvaan ja nyt Kela, jonka tehtävä on turvata kaikkien suomalaisten hyvinvointi viime kädessä, on nyt vedetty mukaan hallituksen poliittisiin peleihin.

Hallituspuolueet pyrkivät ensin saamaan väistyvän työministeri Arto Satosen Kelan pääjohtajaksi, eivät uskaltaneet tehdä päätöstä ennen kunta- ja aluevaaleja, mutta vappuviikolla vedettiinkin kaniini hatusta ja suoritettiin selkeä poliittinen virkanimitys, joka polkee periaatteita ja horjuttaa kansalaisten luottamusta. Kelan pääjohtajaksi valittiin Lasse Lehtonen vastoin Kelan hallituksen esitystä. Tätä surullista farssia kutsuttiin jo "vappusatoseksi", mutta tulikin yllätysLehtonen, toki Kokoomuksen jäsenkirjalla varustettuna.

Hyvät työntekijät,

Hallituksen työmarkkinapoliittiset toimet voi joku nähdä rakenteellisina uudistuksina, jotka tähtäävät yhteiskunnan pysyvään muuttamiseen. Tässä ajassa tuntuu olevan vallalla ajatus Suomen uudistamisesta vain tekemällä politiikasta taistelutanner, jossa vihollisuudet ovat betonoituja ja neuvotteluja raja-aitojen yli ei käydä, koska vahvin voittaa. (E2-tutkimus, Karina Jutila: Poliitikkojen ei kuulu näyttää kansalaisille kaapin paikkaa.)

SDP haluaa palauttaa työmarkkinoille vakauden, jotta työmarkkinaosapuolet voivat yhdessä löytää ratkaisuja. Hallitus sen sijaan heikentää edunvalvontaa poistamalla verovähennysoikeuden jäsenmaksuista – luoden lisää epävarmuutta ja painaen työehtoja alaspäin. Tällaisena kauppasodan uhkan ja yleisen epävarmuuden aikana meidän pitää vahvistaa turvaverkkoja ja panostaa työllisyyteen – ei heikentää niitä. Tällä viikolla kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT irtisanoi sovitun kehittämisohjelman julkisen sektorin palkoista, jolla pyrittiin kuromaan julkisen sektorin palkkakuoppaa kiinni. KT:n ilmoitus osuu herkkään neuvottelutilanteeseen. Kuntien ja hyvinvointialueiden virkaehtosopimusten piirissä on useita satoja tuhansia työntekijöitä ja palkkasopimuksella voi olla miljardiluokan vaikutus julkiseen talouteen.

Palkansaajaa, työläistä on kyllä tällä hallituskaudella mätkitty ennennäkemättömällä tavalla. Hallitus on toimillaan aiheuttanut työmarkkinakaaoksen, jonka loppua ei näy. Paikallinen sopiminen, vientivetoinen palkkamalli, lakko-oikeuden rajoittaminen, ansiosidonnaisen porrastaminen, työttömyysturvan suojaosan poistaminen, irtisanomisen helpoittaminen ja muut työelämäheikennykset. Hengästyttävä lista työelämän heikennyksiä tavalliselle palkansaajalle ja historiallisia muutoksia Suomen työmarkkinapolitiikassa.

Hyvät itäsuomalaiset,

Hallituksen kasvuriihestä odotettiin myös viimein ratkaisua Itä-Suomi ohjelman rahoitukseen, jota on vuosi tolkulla hinkattu ja papereita pyöritelty. Taas saatiin ymmärrystä Itä-Suomen muuttuneeseen tilanteeseen ja toteamus ohjelman toimeenpanon aloittamisesta. Johan tässä on kaksi vuotta Orpon hallituksen aikana odotettu, että rahoitusta ja toimia alettaisiin alueellemme osoittamaan. Näin Etelä-Savolaisena kansanedustajana ei voi maakuntamme puolesta iloita, sillä mitään konkretiaa ei meille ole ohjelmaan löytynyt. Täällä Joroisissa voi onnitella kunnan löytymisestä listalta ja jonkun investoinninkin osuessa tänne. Hallituksen aluepolitiikkaa kokonaisuudessaan voi kyllä hämmästellä. Siinä on kompassin viikset ollut sekaisin aiemmissakin budjeteissa.

Itä-Suomi on kyllä muutoin kaikkien huulilla nyt johtuen keltamustasta keväästä, jossa Itä-Suomi voittaa joka tapauksessa. Jääkiekon Suomenmestaruus on Viipurin Reippaan miltei sata vuotta vanhan SM-kullan jälkeen palaamassa Savoon tai Karjalaan KalPan tai SaiPan juhliessa historiansa ensimmäistä Suomen mestaruutta. Joka tapauksessa tämä huimaa yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemisen meininkiä ja positiivista menestystä luova kevät tuo Itä-Suomeen ennennäkemätöntä eloa, jonka jatkumista soisi Orpon hallituksenkin tukevan pikimmiten toimeenpannessaan Itä-Suomi ohjelmaa.

Hyvät ystävät, Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut dramaattisesti. Venäjän raaka hyökkäys Ukrainaan muistuttaa meitä, ettei vapaus ja rauha ole koskaan itsestäänselvyyksiä. Suomen paikka on vahvassa, toimintakykyisessä Euroopassa.

Suomi on aina kantanut vastuunsa omasta turvallisuudestaan. Meidän on jatkettava puolustuksen vahvistamista osana NATOa, mutta muistettava: puolustusta ei saa rakentaa hyvinvoinnin kustannuksella.

Hallitus aikoo nostaa puolustusmenot kolmeen prosenttiin BKT:sta vuoteen 2029 mennessä.

Se voi olla perusteltua – mutta ei sisäistä turvallisuutta heikentämällä leikkaamalla samaan aikaan terveydenhuollosta, koulutuksesta, vammaisilta ja vanhuksilta. Puolustus ja hyvinvointi kuuluvat yhteen. Ne ovat osa kokonaisturvallisuutta ja kansamme resilienssiä.

Hyvät toverit,

13. huhtikuuta punainen aalto pyyhkäisi Suomen yli.

Yhdessä voimme varmistaa, että oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden tuulet vain voimistuvat – täällä meillä ja kaikkialla maailmassa.

Mutta toverit – meidän ei pidä ummistaa silmiämme siltä, että äänestysaktiivisuus oli matala ja vaaleissa hylättiin ennätysmäärä ääniä. Tuplavaalit tuntuvat myös aiheuttavan päänvaivaa molemmissa vaaleissa mukana olleille mihin nyt keskittyäkään esteellisyyksien odottaessa jo kahden tason osallistujille hallitustasoilla.

Meidän pitää tehdä politiikasta helpommin lähestyttävää ja kutsua enemmän ihmisiä mukaan toimintaan. Tänään – ja joka päivä – on hyvä hetki kysyä kaverilta: Lähdetkö mukaan puolueeseen?

Mitä enemmän meitä on, sitä vahvempia me olemme.

Jatketaan yhdessä työtä.

Reiluuden puolesta.

Solidaarisuuden puolesta.

Sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa ketään ei jätetä yksin.

Hyvää vappua!