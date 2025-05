Mika Karin vappupuhe Orimattilassa.

Hyvät kuulijat,

Vappu on työväen ja solidaarisuuden juhlapäivä sekä opiskelijoiden kevään suuri juhla. Vappuna jos joskus on tärkeää puhua solidaarisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Samalla erityisesti tässä ajassa meidän tulee myös vahvistaa sanomaa rauhasta ja yhtenäisyydestä.

Tällä hetkellä politiikan kaksi suurta teemaa ovat talous ja turvallisuus. Miten pystymme turvaamaan ihmisille työtä ja toimeentuloa sekä vahvistamaan kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla julkista taloutta? Samaan aikaan yhtä polttava kysymys on, miten rahoitamme tässä ajassa tarpeellista puolustuksemme vahvistamista ja toisaalta kamppailemme löytääksemme kestävän ja oikeudenmukaisen polun rauhaan Ukrainassa, jotta Venäjän laiton hyökkäyssota saataisiin kolmen vuoden jälkeen vihdoin loppumaan ja aseet vaikenemaan.

--

Solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus ovat arvoja, joiden ajattelisi olevan universaaleja. Valitettavasti tuntuu kuitenkin siltä, että ihmisten käsitykset näistä vaihtelevat.

Ajattelisi, että kaikki haluaisivat turvata terveydenhuollon ja koulutuksen kaikille asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta sekä auttaa yhteiskunnan vähempiosaisia. Näin ei kuitenkaan ole. Viimeistään viime viikon kehysriihen perusteella on selvää, että Orpo-Purran hallitukselle oikeudenmukaista on se, että jo ennestään varakkaille annetaan lisää, hyvinvointivaltion palveluita heikennetään ja niin terveydenhuolto kuin koulutuskin avataan markkinoille.

Kaksi vuotta hallitus on hokenut Suomessa mantraa, että ”on pakko leikata” ja ”mitään muuta vaihtoehtoa ei ole”. Hallituksen epäonnistuneen talous- ja työllisyyspolitiikan maksajiksi ovat joutuneet yhteiskunnan heikommassa asemassa olevat samalla, kun hyvätuloisille on räätälöity kalliita veronkevennyksiä.

Kehysriihen päätökset osoittivat tämän jälleen kerran. Hallitus ajaa läpi miljardien veronkevennykset, joista tavalliselle työntekijälle jää vuodessa käteen muutamia kymppejä, kun ylimmissä tuloluokissa hyöty on tuhansia euroja. Asiantuntijat ovat laajasti epäilleet päätösten kasvuvaikutuksia, mutta se ei hallitusta haittaa. Puhumattakaan siitä, että hallitus ”lainaa” veronkevennyksiä varten miljardin valtion eläkekassasta, jotta näyttäisi siltä, että valtio velkaantuu vähemmän kuin se todellisuudessa tekee. Yhtä kaikki, päätösten tuloksena julkiseen talouteen syntyy jälleen valtava aukko ja tulevaisuuteen tarve lisäsäästöille.

Hallitus myös jättää tekemättä tarvittavat panostukset tulevan kasvun tukemiseen ja investointeihin. Kestävä kasvu syntyy panostuksista koulutukseen, osaamiseen ja tutkimukseen. Samaan aikaan hallituksen puheet 100 000 uudesta työpaikasta ovat kahdessa vuodessa osoittautuneet 50 000 menetetyksi työpaikaksi.

Ilmeistä on, että hallituksen puheilta vastuullisesta talouspolitiikasta on lopullisesti pudonnut pohja. Ainoana tavoitteena tuntuu olevan sumeilematta ajaa omien tukiryhmien etuja tavallisen palkansaajan kustannuksella. Hallituksen politiikka tulee Suomelle todella kalliiksi.

---

Hyvät ystävät,

Vappu on työväen suuri juhla. Tässä ajassa tarvitaan kipeästi työntekijän puolustajaa. Orpon hallitus on ajanut Suomen työmarkkinat kaaokseen, eikä tahti näytä hidastuvan.

Tähän mennessä hallitus on heikentänyt irtisanomissuojaa sekä työttömyysturvaa, helpottanut määräaikaisten työsuhteiden tekemistä sekä laajentanut paikallista sopimista ja näin heikentänyt yleissitovuuden tuomaa suojaa. Samalla se on rajoittanut työtaistelumahdollisuuksia, mikä polkee perustuslain turvaamaa lakko-oikeutta.

Näiden toimien lisäksi kirsikkana kakun päälle hallitus päätti kehysriihessä poistaa ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden, mikä tarkoittaa järjestäytyneille työntekijöille jopa satojen eurojen lisälaskua vuodessa. Hyvätuloisille suunnatut veronkevennykset siis haetaan työntekijän kukkarosta.

Historiallisesti tarkasteltuna suomalainen hyvinvointivaltio on paljosta velkaa sopimusyhteiskunnan syntymiselle. Tätä maata on rakennettu vuosikymmenten ajan yhteisesti sopien niin, että on pystytty löytämään ratkaisuja, joilla on turvattu sekä ihmisten työolot ja ansiotaso että myös yritysten kilpailukyky. Tästä arvokkaasta perinnöstä meidän tulee pitää kiinni myös jatkossa. Toivon mukaan hallitus ei ole onnistunut romuttamaan suomalaista sopimusyhteiskuntaa lopullisesti.

---

Arvon vappukansa,

Kotimaan lisäksi myös maailmanpolitiikassa kuohuu. Turvallisuusympäristön heikkeneminen ja Venäjän kolme vuotta jatkunut laiton hyökkäyssota Ukrainassa ovat varmasti meidän kaikkien mielissä. Lisäksi Yhdysvaltain arvaamaton politiikka lähentyminen Putinin hallinnon kanssa presidentti Donald Trumpin johdolla on kasannut entistä enemmän synkkiä pilviä Ukrainan ja Euroopan ylle.

Meidän viestimme on yhä edelleen, että meidän tulee jatkaa Ukrainan vankkumatonta tukemista ja pyrkimystä oikeudenmukaiseen rauhaan – Ukrainan ehdoilla. Venäjä ja Yhdysvallat eivät voi sopia rauhasta ja sen ehdoista Ukrainan ja Euroopan yli. Huonosti rakennettu rauha on uuden sodan siemen.

Vallitseva tilanne osoittaa, että teemme oikein pyrkiessämme vahvistamaan puolustuskykyämme. Meidän tulee varautua kaikkeen ja varmistaa, että pärjäämme kaikenlaisissa turvallisuustilanteissa. Puolustusmenojamme onkin tarpeellista nostaa. Tämä on tulevina vuosina valtava haaste julkiselle taloudelle, johon meidän on etsittävä yhdessä ratkaisuja. Selvää kuitenkin on, että puolustusmenojen korotuksia ei ole syytä tehdä muiden yhteiskunnan toimintojen kustannuksella.

Erityisesti tässä ajassa on tärkeää puhua rauhan ja yhtenäisyyden puolesta. Rauhanviesti oli myös sunnuntaina vietetyn kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan teema. Vaikka kovan turvallisuuden merkitys yhteiskunnassa korostuu, on samalla kuitenkin tärkeää muistaa keskinäisen luottamuksemme ja jokaisen mukana pitämisen merkitys arjen ja yhteiskunnan turvallisuudelle. Jokaisen tulee voida kokea maansa puolustamisen arvoiseksi. Sisäisesti yhtenäinen valtio on vahva myös ulkoisesti.

---

Hyvät kuulijat,

Kevään kunta- ja aluevaaleista saimme kansalta vahvan viestin siitä, että hallituksen politiikka ajaa Suomea väärään suuntaan. Kuten SDP on korostanut, kaiken voi tehdä reilummin. Vaalikausi on nyt puolivälissä, mutta kahden vuoden päässä siintävät jälleen eduskuntavaalit. Niissä voimme jatkaa Suomen suunnan muuttamista.

Kevät ympärillämme on puhjennut kukkaan ja kasvuun. Kevään hengessä haluan myös muistuttaa erityisesti kaikkia vanhempia ja isovanhempia siitä, että meidän tehtävämme on luoda lapsillemme ja nuorillemme parempaa tulevaisuutta ja vahvistaa heidän uskoaan ja luottamustaan tulevaan. Meidän tulee panostaa siihen, että nuorisomme saa elämän syrjästä kiinni, ja että heillä on mahdollisuuksia kouluttautua ja sitä kautta luoda maahamme kasvua, yrittäjyyttä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Meidän tehtävämme on vahvistaa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden viestiä.

Tänään on kuitenkin juhlan aika.

Näin sanoin haluan toivottaa teille kaikille riemullista suomalaisen työn päivää!