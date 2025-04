Asumispalveluiden vuokria harmonisoidaan – osan asiakkaista vuokraan korotus

Asumisyksiköiden vuokratasot perustuvat tällä hetkellä vanhoihin vuokrasopimuksiin. Vuokratasoja on nyt tarkoitus harmonisoida siten, että vuokra määräytyy todellisten kustannusten mukaisesti ja hyvinvointialueella olisi käytössä yhtenäinen vuokrasopimuspohja. Asumisyksiköissä asuvat ihmiset maksavat vuokraa omista asuinneliöistään ja osuutensa yhteisistä tiloista, joita jyvitetään asukkaille tasavertaisesti. Osassa vanhoja sopimuksia asiakkaan maksama osuus vuokrasta on ollut huomattavan alhainen, jolloin se ei ole kattanut vuokratun asunnon kustannuksia. Samansuuruisesta ja samankaltaisesta asunnosta asukas A on voinut maksaa 530 €/kk, kun asukas B on toisessa kunnassa maksanut 280 €/kk. Hyvinvointialueen maksama vuokra per asukas kiinteistönomistajalle on useimmiten moninkertaisia suhteessa asukasvuokriin.

– Nykyisillä sopimuksilla asiakkaat ovat olleet eriarvoisessa asemassa, kun toisissa yksiköissä asiakkaan vuokraa on kompensoitu huomattavasti enemmän kuin toisissa yksiköissä, sanoo hyvinvointialueen vuokrauspäällikkö Anders Enkvist.

Vuokrat nousevat korkeintaan Kelan enimmäisasumismenojen ylärajalle

Ehdotus asukasvuokrien yhtenäistämisestä ja sitä seuraava vuokrasopimusten uusiminen koskevat ikäihmisten, mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä vammaispalveluiden asukkaita. ARA-rahoitteisten kiinteistöjen osalta muutos koskee vuokrasopimusten uusimista, mutta ARA-lainsäädäntö määrää erikseen ARA-kohteiden vuokrankorotuksista.

Käytännössä muutokset tarkoittavat sitä, että noin 770 asiakkaan vuokria korotetaan. Vuokra voi nousta korkeintaan KELA:n eläkkeensaajan enimmäisasumismenojen ylärajalle. Se on Vaasassa 712 euroa kuukaudessa ja alueen muissa kunnissa 624 euroa kuukaudessa.

Korotukset vaihtelevat asumisyksiköittäin, koska neliöhinnat ja asiakkaiden maksama neliömäärä vaihtelevat. Vuokrankorotukseksi ehdotetaan enintään 7 % vuodessa. Vuokrien korotukset jaetaan usealle vuodelle, jos yksi korotus ei nosta vuokraa todellisten kustannusten tasolle huomioiden Kelan enimmäisasumiskustannukset. Asiakkailla, joilla vuokra ylittää Kelan enimmäisasumiskustannukset, alennetaan vuokraa ylärajalle.

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa oleville asiakkaille vuokrakustannukset vähennetään palvelumaksua määritettäessä, mikä tarkoittaa, että vuokrankorotus kompensoidaan alhaisemmalla hoitomaksulla.

– Asiaa valmisteltaessa on keskusteltu paljon siitä, miten nämä muutokset koskettavat asiakkaitamme. Samaan aikaan emme voi jättää huomiotta sitä, että nykyinen järjestely ei ole ollut tasa-arvoinen asiakkaille, sanoo ikäihmisten sektorijohtaja Heidi Kotanen.

Asiakkaat ovat saaneet tiedon suunnitelluista muutoksista huhtikuun lopussa. Jos uudet vuokrausperusteet ja vuokrat hyväksytään aluehallituksessa, informoidaan asiakkaita lisää kevään aikana.