SDP:n Juha Viitalan vappupuhe Raumalla

Arvoisat vapunjuhlijat Raumalla, hyvät ystävät,

On suuri kunnia puhua omassa kotikaupungissani. Rauma on todellinen länsirannikon helmi, ja meidän on syytä olla ylpeitä rakkaasta kaupungistamme.

On myös suuri kunnia puhua teille kansanedustajana. Kuljetan nöyrästi mukanani palkansaajien edunvalvojana omaksumiani arvoja. Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja kunnioitus toisia ihmisiä kohtaan ohjaavat toimintaani edelleen. Kyse on joukkuepelistä, jossa jokainen ihminen on tärkeä.

Hyvät ystävät,

Suomi on menestynyt pienestä koostaan huolimatta, koska olemme määrätietoisesti rakentaneet vakautta, sivistystä ja hyvinvointia. Valitettavasti hallituksen toimet ovat tehneet yhteiskunnastamme epävakaamman ja epätasa-arvoisemman. Tämä ei ole se suunta, johon me SDP:ssä haluamme Suomea viedä.

Sosialidemokraateille on tärkeää rakentaa tulevaisuutta oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla. Meidän on varmistettava hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteet, jotta myös ikäihmiset saavat arvoisensa palvelut, sillä he ovat rakentaneet tämän maan.

Hyvät kuulijat,

Venäjä jatkaa julmaa hyökkäyssotaa Ukrainassa ja epävarmuudet lisääntyvät maailmalla. Trumpin valinta presidentiksi on horjuttanut maailman taloutta, voimme puhua jopa kauppasodasta. Euroopan on oltava aktiivinen, ja Suomen on otettava enemmän roolia Euroopan päätöksenteossa. EU:n tulee olla vahvempi, ottaa enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan ja luoda kokonaisvaltaista turvallisuutta.

Hyvät kuulijat,

Viime viikon budjettiriihessä kuulimme leikkauksista kuntien valtionosuuksiin, korkeakoulutukseen ja tärkeää työtä tekeviin järjestöihin. Lisäksi lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut nousevat, ja ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeus poistetaan. Kaikki tämä, jotta hallitus voi tarjota veroalennuksia rikkaimmille sekä suuryritysten omistajille.

Sosiaalinen eriarvoisuus on lisääntynyt myös Suomessa, ja yhä useammalla lapsella ja nuorella on haasteita rakentaa turvallinen polku aikuisuuteen. Jokaiselle lapselle on mahdollistettava tasapainoinen tulevaisuus, jossa on mahdollisuus tavoitella unelmiaan. Meidän on varmistettava turvalliset kasvu- ja oppimisympäristöt tulevaisuuden osaajille. Emme pärjää ilman laadukasta koulutusta ja innovaatiotoimintaa. Nyt on aika palauttaa Suomi koulutuksen kärkimaaksi maailmassa.

Hyvinvointialueet ovat kustannuspaineiden vuoksi haasteiden edessä. Alueille on annettava aikaa tehdä harkittuja kehitystoimia, jotta lyhytnäköisiin säästötalkoisiin ei tarvitse ryhtyä. Alijäämien kattamisvelvoitteen aikaa tulee pidentää ja tehdä kestäviä ratkaisuja. Myös hoiva-alalla työskentelevät ansaitsevat huomion hyvinvointialueiden muutosten keskellä. Hyvinvoiva henkilöstö ja oikea-aikaiset palvelut auttavat niin palvelun tarvitsijoita kuin työntekijöitä.

Arvoisat kuulijat,

Suomessa on vallinnut laaja sopimisen kulttuuri työmarkkinoilla. Toivon tämän olevan perusta, jolla työelämää kehitetään jatkossakin. Nyt kuitenkin Orpon ja Purran hallituksen toimet ovat luoneet harmaita, jopa mustia pilviä työmarkkinoiden ylle. SDP:n mielestä tarvitsemme työmarkkinoille vakautta, emme epävarmuutta.

Kokoomuksen tavoite on ollut, että palkoista ja työehdoista voisi sopia vapaammin yritystasolla. Hallitus on vastannut tähän elinkeinoelämän tahtotilaan heikentämällä yksipuolisesti palkansaajien asemaa. Hallitus on Elinkeinoelämän etujärjestöjen vahvalla tuella romuttanut merkittävästi Suomen työmarkkinoita kahdessa vuodessa.

Paikallinen sopiminen tarkoittaa käytännössä, että asioita voitaisiin sopia nykyisiä työehtosopimuksia heikommiksi. Tämä on vain yksi ideologinen lakimuutos Orpon ja Purran hallitukselta heikentää ammattiyhdistysliikkeen toimintaedellytyksiä ja lisätä työnantajien määräysvaltaa.

Perussuomalaiset mainostivat ennen eduskuntavaaleja Vaalistaja kyselyssä olevansa työväenpuolue sekä julistivat, ettei kaikkein heikompiosaisilta leikata. Vaalien jälkeen puolueen puheenjohtaja kuitenkin esiintyi sosiaalisessa mediassa sakset kädessä tehden huumoria heikompiosaisilta leikkaamisella.

Purran ja Orpon hallitus on heikentänyt suomalaisen palkansaajan asemaa enemmän kuin yksikään hallitus aiemmin. Perussuomalaisten puheet työväenpuolueena ja työntekijän puolella olemisesta ovat täysi vitsi. Tämä näkyi myös kunta- ja aluevaalituloksissa, joissa suomalaiset lähettivät vahvan viestin hallitukselle siitä, että Suomi menee väärään suuntaan.

Kaiken voi tehdä reilummin. Näistä vaaleista alkoi Suomen suunnanmuutos SDP:n johdolla!

Hyvät kuulijat,

Orpon hallitus lupasi suomalaisille 100 000 uutta työpaikkaa, mutta nyt olemme menneet pahasti pakkasen puolelle. Työttömyys on pahentunut kahdessa vuodessa 60 000–70 000 henkilöllä, ja avoimet työpaikat ovat vähentyneet alle puoleen. Hallitus on jo leikannut sosiaaliturvasta, mutta tämä ei tuo yhtään työpaikkaa lisää. Jos tarjolla on 10 työpaikkaa, niin se ei riitä 30 työtä hakevalle.

Hallitus on myös helpottamassa irtisanomista ja määräaikaisten työsopimusten tekemistä. Nämä uudistukset lisäävät työelämän epävarmuutta ja esimerkiksi raskaussyrjinnän riskiä. Hallitus suunnittelee myös uusia kiristyksiä työttömyysturvaan ja jopa toimeentulotuen leikkauksia. Tämä on kestämätöntä tilanteessa, jossa Suomessa on lähes kolme kertaa enemmän työttömiä kuin avoimia työpaikkoja.

Hallitus on myös poistanut myös aikuiskoulutustuen. Onneksi kollegani SDP:n edustaja Lauri Lyly teki lakialoitteen uudesta joustavammasta aikuiskoulutustuesta, jota itsekin kannatan. Toivon lakiesitykselle menestystä eduskunnan käsittelyssä.

Hyvät ystävät,

Saamme Raumalle ensi viikolla ministerin, kun Matias Marttinen ottaa työministerin salkun vastaan. Lämpimät onnittelut hänelle. Lähetän tulevalle työministerille tässä avoimet terveiset, että ministeri käyttäisi voimavaransa palkansaajien polkemisen sijaan aidon kasvun ja työllisyyden luomiseen.

Meidän on toimittava työntekijöiden ja palkansaajien puolesta puolustaaksemme oikeudenmukaista työelämää. Hallitus on rajoittanut lakko-oikeutta, mikä tuo lisähaasteita palkansaajien mahdollisuuksiin puolustaa etujaan. Hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset eivät myöskään ratkaise työttömyyden juurisyitä.

Kannan huolta myös osatyökykyisten työn saannin ongelmista ja kannustankin yrityksiä palkkaamaan aktiivisemmin heitä, jotka ovat menettäneet osan työkyvystään. Meille SDP:ssä on tärkeää kaikkien ihmisten hyvinvointi ja jaksaminen niin arjessa kuin työssä, ei vain hyväosaisten. Oikeudenmukaisen työelämän perusta on turvallinen työympäristö ja reilut, yleissitovat työehtosopimukset.

Tarvitsemme oikeudenmukaisemman vaihtoehdon hallituksen politiikalle. Me SDP:ssä haluamme panostaa koulutukseen ja osaamiseen. Haluamme varmistaa, että työttömät saavat tukea työnhaun ja työkyvyn ongelmiin. Haluamme pitää huolta siitä, että myös osa-aikaisen työn tekeminen on kannattavaa. Tämä on oikeudenmukaista politiikkaa, joka varmistaa, että yhteiskunnan turvaverkko kantaa kaikissa tilanteissa.

Työllisyyspalveluiden siirryttyä kunnille on keskeistä varmistaa uusien organisaatioiden toimivuus, jotta saamme entistä parempia palveluita tukemaan ja helpottamaan ihmisten työllistymistä.

Hyvät satakuntalaiset ja raumalaiset,

Satakunta on teollisuusmaakunta nyt ja tulevaisuudessa ja vihreä siirtymä tuo meille mahdollisuuksia. Kaksi vuotta sitten otin vappupuheessani esille vihreän vedyn tuotantolaitoksen peruskiven muuraustilaisuuden Harjavallassa. Nyt voin ilokseni todeta, että olin noin kuukausi sitten kyseisen laitoksen avajaisissa ja tuotanto on nyt käynnistynyt.

Tarvitsemme pitkäjänteistä elinvoima- ja työmarkkinapolitiikkaa sekä lisää TKI-panostuksia paremman huomisen turvaamiseksi. Toivon viime vuonna laaditun teollisuuspoliittisen strategian antavan uusille investoinneille vauhtia. Eduskunnassa käsittelyssä oleva aluehallintouudistus sujuvoittaa tärkeitä lupamenettelyjä, jotta emme byrokratian vuoksi menetä yhtään investointia kilpailijamaille. On myös löydettävä keinoja, joilla saamme houkuteltua kansainvälisiä osaajia Suomeen.

Hyvät raumalaiset,

Rauman sijainti tuo elinkeinoelämälle mahdollisuuksia puolustus- ja turvallisuusteollisuuden sekä vihreämmän teollisuuden myötä. Alueen liikenneinfraa tulee kehittää. Liikenteen tulee olla raiteilla ja maanteillä siinä kunnossa, että satamien potentiaali voidaan täysimääräisesti hyödyntää.

Kaupunkimme kehittäminen on joukkuepeliä. Tehdään yhdessä työtä sen eteen, että sataman sekä Lakarin alue saa piakkoin maaperälleen investointeja sekä uusia työpaikkoja. Toivon, että uusi valtuusto pääsee päättämään asioista, jotka mahdollistavat investointien sijoittumisen Rauman seudulle.

Toivotan uudelle valtuustolle menestystä työssään.

Arvoisat kuulijat,

Rauma on merikaupunki, ja noin 10 % Suomen viennistä lähtee Satakunnan satamien kautta maailmalle. Suomi on käytännössä saarivaltio, ja ilman toimivaa meriliikennettä huoltovarmuus sekä maamme kokonaisturvallisuus vaarantuvat. Suomen lipun alla kulkevat alukset ja suomalaisten merimiesten työpaikat ovat elintärkeitä. Meidän tulee varmistaa suomalaisen merimiestaidon ylläpitäminen ja meriteollisuuden osaaminen ja säilyminen Suomessa. Raumalla meillä on hienoa osaamista juuri tähän liittyen, ja toivon telakalle paksua tilauskirjaa, vaikkapa jäänmurtajien muodossa.

Hyvät ystävät, hyvät raumalaiset,

Meillä on upea kaupunki, oikea länsirannikon helmi. Raumalla on kaksi Unescon maailmaperintökohdetta, joista toinen, Vanha Rauma, on Suomen upein ulkoilmaostoskeskus. Meillä on myös upeat ranta-alueet sekä uusi monikäyttöinen Karin kampus. Näitä kokonaisuuksia tulee hyödyntää matkailun sekä tapahtumien kehittämisessä. Toimitaan kaikki yhdessä Rauman lähettiläinä ja markkinoidaan upeaa kaupunkiamme yhdessä.

Hyvät ystävät, yhdessä voimme saavuttaa paljon enemmän. Yhdessä voimme rakentaa paremman huomisen meille ja tuleville sukupolville.

loppuun vielä vappuresepti tulevaisuuden reilulle yhteiskunnalle:

Varmistetaan, että jokaisesta pidetään huolta ja jokainen tukea sekä apua tarvitseva saa sitä oikea-aikaisesti.

Puolustetaan tasa-arvoisia, laadukkaita ja saavutettavia julkisia hyvinvointivaltion palveluita.

Varmistetaan tulevaisuuden osaajat työpaikoille arvostamalla opiskelua ja opetustyötä sekä pitämällä huolta laadukkaista oppimisympäristöistä.Luodaan perusta oikeudenmukaiseen ja turvalliseen työelämään, jossa työtä tehdään reiluilla yleissitovilla sopimuksilla huomioiden palkkojen kehityksen tasapuolisuus.

Varmistetaan jokaiselle ikäihmiselle arvokas vanhuus

Rakkaat ystävät, hyvät raumalaiset, haluan toivottaa teille jokaiselle sekä omasta että sosialidemokraattisen puolueen puolesta erittäin mukavaa työväenjuhlaa, hyvää vappua!