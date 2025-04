SDP:n varapuheenjohtaja Malmin vappupuhe Ruokolahdella

Hyvät Ruokolahtelaiset, hyvät toverit

Tänään täällä Ruokolahdella aloittelemme kevään ja työn juhlaa. Vappu on aina ollut meille suomalaisille tärkeä päivä, jolloin voimme kokoontua yhteen ja juhlia yhteisöllisyyttä, solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Ja samalla tuoda julki mielipiteemme niistä asioista, jotka eivät ole kunnossa ja joihin vaadimme parannusta. Tänä vuonna näihin onkin paljon syitä.

Pakko on kuitenkin aloittaa hyvistä asioista. Onhan nyt aivan historiallinen tilanne, että oman maakunnan jääkiekkojoukkue taistelee (tai on taistellut) liigamestaruudesta. Joten tästä on aivan pakko muutama sana sanoa.

Useissa lehdissä viime viikkoina kirjoitettiin, että lähihistorian surkein joukkue Saipa taistelee nyt kullasta ja jatkoi, että Etelä-Karjalassa oli kuulemma jo toivo kuollut, mutta tämähän ei pidä ollenkaan paikkaansa vaan täällä on nyt tehty mahdoton mahdolliseksi.

Raipe Helmistä siteeraten ” se on tehty yhdessä” ja kuulkaa hyvät toverit näin voi tehdä myös politiikassa. Juuri käydyt alue- ja kuntavaalit sen todisti. Täällä Ruokolahdellakin vaalit menivät hyvin. Onnittelut kaikille valituille ja erityinen kiitos kaikille teille, jotka laitoitte itsenne likoon vaaleissa äänestäjien arvioinnin kohteeksi. Kaikkien äänet ovat yhtä arvokkaita ja yhdessä tämä vaalivoitto saavutettiin. Aplodit kaikille teille yhdessä ja erikseen.

Hyvät kuulijat

Näissä vaaleissa suomalaiset lähettivät vahvan viestin hallitukselle: Suomi menee väärään suuntaan. Meidän viestimme oli ja on, että kaiken voi tehdä reilummin. SDP:n päätavoitteet vaaleissa olivat nopea hoitoonpääsy, oppimisrauha ja pienet ryhmäkoot perusopetuksessa. Muun muassa näiden asioiden puolesta tulemme tekemään töitä kunnissa ja hyvinvointialueilla tulevina vuosina.

Hyvinvointialueilla tilanne on vaikea, myös täällä meillä Etelä-Karjalassa. Hallituksen tulee tarkastaa linjansa ja antaa alueille lisää aikaa alijäämien kattamiseen. Jos näin ei käy, monet hyvinvointialueet ovat hyvin ahtaalla ja joutuvat miettimään mistä ja miten alijäämät katetaan ja palvelut turvataan. Kunta- ja aluevaaleissa kaikkien puolueiden puheenjohtajat kertoivat kannattavansa kahden viikon hoitoon pääsyä. Nyt hallituspuolueilla on näytön paikka osoittaa, että kyse ei ollut vain vaalipuheista, vaan ne ovat sitoutuneet tukemaan SDP:n aloitteita hoitotakuun palauttamisesta alueilla myös käytännössä.

Synkkien talouslukujen ja niistä johtuvien ratkaisujen lisäksi meidän päättäjien tulee huomioida myös palvelujen laatu ja niiden tekijät. Palatakseni Helmisen viisauksiin, kun häntä nimiteltiin valmentajaneroksi, hän totesi, että ”pelaajat pelaa, tekevät työn ja pistävät itsensä likoon. Ottavat iskut vastaan ja vuodattavat hien, sinne kunnia kuuluu”. Ja kuulkaa hyvät ihmiset, niin se on kunnissa ja hyvinvointialueillakin. Laadukkaat palvelut tarvitsevat tekijänsä ja heistä on huolehdittava myös poliittisten päättäjien taholta. Ei ole helppoa tehdä työtä jatkuvien talousuhkien, toiminnan kiristämispaineiden ja palautteen alla. Ei meidän julkisenpuolen työntekijöitä ole koulutettu eikä palkattu säästämään, vaan hoitamaan, hoivaamaan, kasvattamaan, opettamaan, siistimään ja ohjaamaan.

Eduskuntavaaleihin on vajaa kaksi vuotta, ja SDP:ssä on käynnistetty uusi ohjelmatyö, jonka tavoitteena on palauttaa suomalaisten luottamus ja vahvistaa tulevaisuuden uskoa Suomen ja ihmiskunnan tulevaisuuteen. Tarjoamme ratkaisuja, joilla työllisyys vahvistuu, talous kasvaa, oppimistulokset kääntyvät parempaan, lapset ja nuoret voivat paremmin ja maailma on turvallinen ja terveellinen paikka elää.

Äänestysaktiivisuus on tärkeä osa demokratiaa, ja meidän on huolehdittava, että se saadaan nousuun. Ennakkoäänestyspaikkoja on lisättävä jokaisessa kunnassa ja vietävä ne paikkoihin, joissa ihmiset luonnollisesti liikkuvat: ostoskeskuksiin, kauppoihin, kirjastoihin. Myös vaalivirkailijoita pitää olla tarpeeksi, jotta ihmiset eivät joudu jättämään äänestämättä siksi, että eivät ehdi tai pysty seisomaan tuntia äänestysjonossa.

Suomi on merkittävien haasteiden edessä: muuttunut turvallisuustilanne, maailmanpolitiikan myllerrykset, ilmastonmuutos sekä vaikea talous- ja työllisyystilanne haastavat meitä suomalaisia. Tärkeintä on varmistaa, että tehdyt päätökset ovat reiluja. Esimerkiksi puolustusmenojen kasvattamista ei voida maksaa leikkaamalla pienituloisilta ja hyvinvointivaltion tärkeistä palveluista. Sillä tämän maan kokonaisturvallisuus on paljon muutakin, kuin rautaa rajalle, erityisesti me itärajan asukkaat tämän tiedämme. Tarvitaan elämää kyliin, hyviä liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä, yritystoimintaa sekä kestäviä energiaratkaisuja. Itäisestä suomesta ei saa tulla vain lomareservaatti kauniine luontoarvoineen, jonne on kiva muualta piipahtaa ja sen jälkeen jättää paikallisten arki oman onnensa ojaan.

Viime vapusta tähän vappuun on työmarkkinoilla tapahtunut enemmän kuin vuosikymmeniin. Orpon-Purran hallitus on syöksynyt täyttä vauhtia romuttamaan suomalaista sopimisen kulttuuria. Sosiaaliturvaa on heikennetty, työsuhdeturvaa rapautettu, lakko-oikeutta rajoitettu ja paikallisen sopimisen kaapuun kätkettyjä työnantajan yksipuolisia saneluoikeuksia ujutetaan nyt työpaikoille. Työriitalain muutoksilla on isketty suoraan sovittelujärjestelmän tasapuolisuuteen.

Tämä kaikki huomioiden ei ole ihme, että työntekijöiden luottamus järjestelmään horjuu.

Hallitus lupasi suomalaisille 100 000 uutta työpaikkaa hallituskauden aikana, mutta työttömyys on pahentunut kahdessa vuodessa 60 000–70 000 henkilöllä. Avoimet työpaikat ovat vähentyneet alle puoleen kahdessa vuodessa. Hallitus vetoaa työllisyystilanteessa talouden suhdanteeseen ja Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Sama tilanne on myös muualla Euroopassa, joten perusteluna tämä ei ole riittävä. Suomi alisuoriutuu selvästi muihin EU-maihin nähden.

Hallitus on jo aiemmin leikannut sosiaaliturvasta merkittävästi, jotta työn vastaanottaminen olisi nykyistä kannattavampaa. Nyt hallitus suunnittelee jälleen uusia kiristyksiä työttömyysturvaan ja jopa toimeentulotuen leikkauksia. Tämä on kestämätöntä tilanteessa, jossa Suomessa on lähes kolme kertaa enemmän työttömiä kuin avoimia työpaikkoja. Ja työpaikat jakaantuvat hyvin epätasaisesti, kuten täällä Etelä-Karjalassakin olemme huomanneet. Ei siis ole reilua, että ministerit huutavat kansalle ”menkää töihin” jos niitä töitä ei ole.

SDP on esittänyt, että työttömyysturvalla opiskelemisen pitäisi olla aina sallittua, kunhan noudattaa henkilökohtaista työllistymissuunnitelmaa. Haluamme myös luoda poistetun aikuiskoulutustuen tilalle aikuiskoulutustukimallin, jotta oman osaamisen päivittäminen ja uudelleenkouluttautuminen olisi jatkossakin mahdollista. Elinikäisenoppimisen periaatteesta tulee pitää kiinni.

Puoliväliriihen tulos on ollut suurituloisille painotettuja veronalennuksia, koulutusleikkauksia, miljardin pikavippi eläkevaroista ja suomalaisen sopimusyhteiskunnan romutus. Todelliset Suomen kasvua ja luottamusta vahvistavat toimet puuttuvat. Hallituksen päätökset lisäävät Suomen velkaantumista. Rikkaille annetaan lisää rahaa, kun tavallisille suomalaisille riittää vain hiluja.

Hallitus on nakertanut päätöksillään suomalaista sopimusyhteiskuntaa pala palalta jo kahden vuoden ajan. Tämä on tällaiselle työelämä ihmiselle ollut erityisen raskasta aikaa. Vaikka kuinka olemme yrittäneet panna hallitukselle ja sitä ohjailevalle EK:lle hanttiin, niin hallituspuolueiden ylivoima on jyrännyt ja hallitus on vain saanut jatkaa linjallaan.

Esimerkkinä nyt päätetty työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto on omiaan murtamaan pohjoismaista työmarkkinamallia. SDP:n näkemys on, että työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto on peruttava ja sopimusyhteiskunnan toimivuus on turvattava, sillä työehtosopimuksiin perustuva kollektiivinen sopiminen on keskeinen osa toimivia työmarkkinoita ja työrauhaa.

Hyvät toverit

Me sosialidemokraatit olemme sitoutuneet varmistamaan, että kaikki pidetään mukana. Ratkaisuja on löydettävissä, kun niitä haetaan ennakkoluulottomasti. Yhdessä voimme rakentaa reilumman ja oikeudenmukaisemman Suomen. Itä-Suomi ei kuitenkaan yksin selviä. Tarvitsemme kansallista, mutta myös EU:n apua. Eu:ssa on valmistelussa apupaketti Itäiseen Suomeen, mutta on hyvä muistaa, että ilman kansallista osuutta sekään ei onnistu.

Tähän loppuun haluan vielä siteerata Raimo Helmistä, kun häneltä kysyttiin mikä mahtaa olla Saipan ja hänen salaisuutensa valmentajana tähän hienoon liigakauteen. Hän totesi, että” koetetaan vain joka päivä tehdä asiat niin hyvin kuin pystytään ja sillä eletään”.

Eipä tuota paremmin voisi kiteyttää.

Hyvää vappua kaikille!