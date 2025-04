Fasetin uniikki messinkivalaisinsarja kruunaa uuden Brasserie Lionne -ravintolan

Brasserie Lionne on Maria von Graevenitz-Välimäen, Hans Välimäen, Arto Rastaan ja Miika Lönnin perustama, 30.4.2025 Helsingin Pohjois-Esplanadille avattu ranskalaistyylinen ravintola.



Suunnittelija Pasi Kärkkäinen-Tunkelon tavoitteena oli luoda kasvimaailmasta inspiroitunut, vapaamuotoisia taivutuksia sisältävä valaisinkokonaisuus, jolla tilaan saataisiin luotua pehmeää valoa ja tunnelmaa.



Messingistä käsityönä Fasetin verstailla taivutetut kattokruunut jatkavat Fasetin ja Kärkkäinen-Tunkelon yhteistyönä syntyneiden poeettisten uniikkivalaisimien sarjaa. Aiemmin työryhmä on toteuttanut variaatioita Kärkkänen-Tunkelon kasviaiheisesta messinkivalaisinsarjasta kohteisiin Svenska Litteratussällskapet ja asianajotoimisto Krogerus.



Fasetin valaisinpajan messingintyöstötaidot ammentavat suomalaisesta valaisinverstasperinteestä, jossa sekä perinteisiä työtapoja että materiaaleja arvostetaan. Kattokruunuissa pehmeää valotunnelmaa korostavat suupuhalletut lasikuvut. Pöytävalaisinsarjassa on tiffanylasiset varjostimet. Kattokruunuissa käsintaivutetut rottinkiyksityiskohdat viimeistelevät kokonaisuuden.



Suunnittelijan ja verstaan yhteistyössä valaisimiin voitiin myös toteuttaa variaatioita ja muunnelmia prosessin edetessä - kattokruunuja voitiin adaptoida eri kattokorkeuksiin myös muotokieltä varioimalla. Suunnittelija Kärkkäinen-Tunkelon mukaan Brasserie Lionnen korkeammissa tiloissa kattokruunut ovat enemmän vertikaalisia ja ryhdikkäitä – matalammissa tiloissa päädyttiin enemmän kelluvampaan/leijuvaan ilmaisuun.



Kotimainen perheyritys Fasetti Oy on jo yli 25 vuoden ajan vaalinut suomalaista huonekalu- ja valaisinvalmistustaitoa Hollolan verstaillaan. Uniikkivalaisintuotannosta vastaa muotoilija Pasi Kärkkäinen-Tunkelo yhdessä Fasetin käsityöläisten kanssa.