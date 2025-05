Gigantin huhtikuun myydyimmät puhelimet TOP 10 – monipuolinen tarjonta näkyy listalla, tuleva kesä vaikuttaa jo nyt markkinoihin

Gigantin huhtikuun myydyimpien puhelinten listalta löytyy sekä tuttuja suosikkeja että mielenkiintoisia uusia tulokkaita. OnePlus Nord CE4 Lite pitää ykkössijaa toista kuukautta peräkkäin, kun taas listan kolmossijalle noussut Nokia C32 on tasaisesti myynyt malli, joka on pian poistumassa markkinoilta. Kyseessä on Nokia-brändin ainakin toistaiseksi viimeinen älypuhelin, joka ei kuitenkaan yllä nostalgiassa aivan samalle tasolle vanhempien, ikonisten mallien kanssa.

Yhä useampi puhelin tuo tekoälyn entistä näkyvämmin osaksi käyttäjien arkea. Esimerkiksi valokuvien käsittely, hakutoiminnot ja jopa puhelut hyödyntävät nyt tekoälyä. Tästä hyvä esimerkki on listauutuus Google Pixel 9 Pro XL, Googlen oma lippulaivamalli. Kyseessä on premium-luokan "tekoälypuhelin", joka on optimoitu saumattomaan yhteispeliin Googlen ohjelmistojen kanssa. Puhelin osaa muun muassa poistaa kuvasta häiriötekijät, tiivistää keskusteluja tekstiksi ja ohjata käyttäjän toimia eri arkitilanteiden mukaan. Malli sijoittuu puhelinten hintavampaan päähän, mutta vaihtokampanjat tuovat myös tämän tason vaihtoehdot yhä useamman ulottuville.

Myös OnePlus Nord 4 tekee ensiesiintymisensä listalla. Se sijoittuu hinnaltaan ja suorituskyvyltään hieman listaykkönen CE4 Liten yläpuolelle, houkutellen erityisesti käyttäjiä, jotka etsivät keskihintaluokan ja premium-mallien välimuotoa.

Gigantin telecom-tuotteiden myyntipäällikkö Jyri Helistö pitää huhtikuun listaa hyvänä esimerkkinä markkinan monipuolistumisesta.

“On hienoa nähdä, miten laajasti hyviä puhelimia on tarjolla. Eri brändien vahva läsnäolo listalla kertoo siitä, että kuluttajilla on tällä hetkellä erittäin paljon valinnanvaraa,” Helistö summaa.

Tällä kertaa listalta puuttuu kokonaan yksi kasvava puhelinsegmentti: taittuvat puhelimet. Taittuvien puhelinten myyntimäärät ovat vakaat, mutta koska niissä ei ole keskihintaisia vaihtoehtoja, ne eivät nouse kovin helposti kuukauden myydyimpien listalle.

Uutuusmalleja ja valmistujaisjuhlia – kesä näkyy puhelinmarkkinoilla

Puhelinostoksilla katse kääntyy jo kesälomien ja -juhlien sesonkiin. Nuorille suunnattuja puhelimia ostetaan erityisesti touko–kesäkuun aikana, ja esimerkiksi HMD:n ja Xploran yhteistyössä kehittämän, lapsille suunnatun puhelimen on tarkoitus tulla markkinoille toukokuussa. HMD Fusion X1:seen on sisäänrakennettu turvallisen käytön ja tasapainoisemman digikulutuksen ominaisuudet.

Ostopäätöksiä vauhdittavat myös uudet mallit: esimerkiksi Samsung Galaxy A16 teki listadebyyttinsä, ja jatkoa odotetaan A26- ja A56-sarjoilta. Applen leirissä kiinnostusta herättää juuri julkaistu iPhone 16E, joka tuo USB-C-latauksen myös edullisempaan hintaluokkaan.

Laitehankintojen yhteydessä on tärkeää panostaa suojaukseen. Hyvä suojaus näkyy käytössä ja on arvoa nostava valttikortti jälleenmyynnin kannalta, kun puhelimen vaihto on ajankohtaista. Räätälöidyt nanokalvot, joita asennetaan kätevästi Gigantin myymälöissä, ovat kasvattaneet edelleen suosiotaan kuluttajien keskuudessa: kalvoja myydään lähes yhtä paljon, kuin puhelimia. Nanokalvoja voidaan käyttää puhelimissa, tableteissa, älykelloissa ja kannettavissa tietokoneissa, ja tarvittaessa ne saa vaihdettua uuteen alle kympillä.

Huhtikuun myydyimmät puhelimet TOP 10