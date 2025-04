Kokoomuksen Heinonen : Suurin riski Suomelle olisi olla tekemättä mitään

– Suomi ei ole velkaantunut siksi, että sopeutamme – vaan siksi, että sopeuttaminen ja Suomen rakenteiden uudistaminen aloitettiin liian myöhään. Jos emme olisi aloittaneet velkaantumisen kuriin laittamista ajoissa, velka kasvaisi hallitsemattomasti, eikä sen taittumisesta olisi merkkiäkään, Heinonen sanoo.



Heinonen korostaa, että ministeriön ennuste ei pidä sisällään hallituksen kasvuriihessä tekemien verotoimien vaikutusta talouskasvuun, mutta sisältää niiden aiheuttamat verotuottomenetykset. Tämän vuoksi julkisen talouden alijäämä näyttää suuremmalta kuin se todellisuudessa ministeriön arvioimien dynaamisten vaikutusten jälkeen olisi.



– Suomen velka ei sula tekemättä mitään. Se sulaa ainoastaan sillä, että saamme talouteen kasvua. Siksi hallitus on päättänyt tehdä merkittävän rytminmuutoksen kasvutoimilla. Vastuuttomin vaihtoehto on olla tekemättä mitään ja vastustaa aivan jokaista säästöä ja kasvutoimea, kuten SDP tekee. Jos emme edes yrittäisi pysäyttää velkaantumista tai uudistaa Suomea, se olisi riski Suomen turvallisuudelle ja hyvinvointiyhteiskunnalle, Heinonen sanoo.



– 9miljardin sopeutus ja ennen näkemättömät kasvutoimet on tehtävä siksi, että Suomi laittaa oman pesänsä kuntoon. Me emme voi vaikuttaa ulkoisiin uhkakuviin ja siihen, mitä maailmalla tapahtuu. Mutta me teemme sen, mikä on omissa käsissämme, Heinonen sanoo.



Orpon hallituksen linja on Heinosen mukaan selvä: Suomi nousee vain työllä, talouskasvulla ja paisuneiden menojen leikkaamisella. Se on ainoa tie ulos velkakierteestä. Vaikka hallitus on aloittanut suunnanmuutoksen, työ ei ole ohi.



– Tätä velkalaivaa ei käännetä kahdessa vuodessa. Se vaatii pitkäjänteistä, vähintään kahden vaalikauden työtä. Tämän työn jatkaminen on myös seuraavalla hallituksella edessä – sitä eivät pääse edes demarit soutamaan karkuun. Vastuun kantamiseen vaaditaan muutakin, kuin rahan jakamista, ja kaikkien talouskasvua vauhdittavien ja velkasuhdetta taittavien toimien vastustamista, Heinonen täräyttää.