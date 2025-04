Kuntaliiton varatoimitusjohtajavalinnassa kaksi hakijaa etenee arviointiin

Ari Korhonen työskentelee tällä hetkellä Kuntaliitossa varautumisen ja turvallisuuden kehittämispäällikkönä. Korhosella on vahva kunta-alan tuntemus toimittuaan muun muassa kaupunginjohtajana Raisiossa ja opetustoimen apulaiskaupunginjohtajana Turussa. Korhonen on koulutukseltaan filosofian maisteri ja matemaattisten aineiden opettaja, joka on myös suorittanut opetushallinnon tutkinnon.

Susanna Huovinen toimii tällä hetkellä valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä, joka vastaa muun muassa kuntien ja hyvinvointialueiden toiminnan ja rahoituksen ohjauksesta. Koulutukseltaan Huovinen on yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut sekä kansanedustajana että valtioneuvoston jäsenenä. Huovisella on työ- ja luottamustehtävien kautta vahva kokemus hyvinvointitehtävistä.

Valinnassa painotettiin kunta-alan ja kuntien hyvinvointi- ja sivistystoimen tuntemusta sekä edunvalvonta-, johtamis- ja esihenkilökokemusta.

Kuntaliiton työvaliokunta tekee valinnasta ehdotuksen Kuntaliiton hallitukselle 15.5.2025. Hallitus tekee päätöksen uudesta varatoimitusjohtajasta 22.5.2025.

Avoinna olevaa tehtävää haki yhteensä 18 henkilöä, joista haastateltiin kuusi. Varatoimitusjohtajan tehtävä on vapautumassa, sillä nykyinen varatoimitusjohtaja Hanna Tainio on jäämässä eläkkeelle.

Kuntaliitossa varatoimitusjohtaja johtaa hyvinvointi- ja sivistysyksikköä sekä osallistuu koko Kuntaliiton toimintaan liittyvän edunvalvonnan, kehittämistoiminnan, neuvontapalvelujen ja tietopalvelujen ohjaamiseen. Varatoimitusjohtaja on myös mukana vaikuttamassa Kuntaliitossa valmisteilla olevien asioiden poliittisissa prosesseissa.

Lisätiedot:

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Lauri Lyly p. 050 682 93

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen p. 050 380 5907