Yt-neuvotteluiden käynnistämistä hyvinvointialueella esitetään aluehallitukselle

Selvitys johtamisjärjestelmän uudistamistarpeesta käynnistyi kesällä 2024. Johtamisjärjestelmän selvitys- ja kehittämistarve perustuu muun muassa talouden tuloksiin ja tasapainottamisvaatimuksiin, säädösten velvoitteiden täyttämiseen, organisaation päätöksentekokyvykkyyden turvaamiseen sekä uuden valtuustokauden aloituksesta johtuvaan strategiakauden vaihtumiseen.

Aluevaltuuston hyväksymässä vuoden 2025 hyvinvointialueen talousarviossa todetaan, että valtuustokauden vaihtuminen edellyttää hyvinvointialueen ensimmäisen valtuustokauden ja sitä valmistelleen väliaikaisen toimielimen ratkaisujen arviointia strategian, johtamisjärjestelmän sekä toimintaa ohjaavien hallinnollisten prosessien, ohjelmien ja ohjeiden toimivuuden kannalta. Arvioinnin pohjalta käynnistyy uuden valtuustokauden keskeisten valintojen valmistelu, joista osa ohjaa vuoden 2026 talousarvion suunnittelua. Lisäksi talousarviossa on konsernijohdon yhdeksi tavoitteeksi kirjattu johtamisjärjestelmän tarkastelu sekä hallinnollisen rakenteen viimeistely ja toimeenpano.

Aluevaltuusto edellytti hyväksyessään talousarvion, että vuoden 2025 aikana selvitetään henkilöstö- ja luottamushenkilöorganisaatioiden rakenteelliset ja toiminnalliset edellytykset ja tehdään tarvittavat päätökset selvityksen perusteella.

Johtamisjärjestelmän muutostarpeita on kartoitettu, ja muutoksia valmisteltu hyvinvointialueen laajan johtoryhmän ohjauksessa ja maaliskuusta lähtien jatkovalmistelu on organisoitu kolmeen työryhmään. Työryhmien työskentelyn tavoitteena on saada toukokuun aikana valmisteltua alustava työnantajan suunnitelma ja -esitys yt-neuvotteluissa käsiteltävistä asioista. Yt-neuvotteluiden seurauksena mahdollisesti toteutettavista muutoksista päätetään erikseen hallintosäännössä määritellyn toimivaltajaon mukaisesti alkusyksystä siten, että niistä johtuvat muutokset voidaan soveltuvin osin huomioida vuoden 2026 talousarvion suunnittelussa.

Työnantaja ei lähtökohtaisesti tule vähentämään henkilöstöä

Suunnitelluissa yt-neuvotteluissa painopiste on erityisesti palvelujen sekä työn ja toiminnan uudelleenorganisointi sekä näihin liittyen palvelussuhteiden muutostarpeet.

Ennen yt-neuvotteluiden aloittamista tai niiden aikana voi ilmetä tarvetta neuvotella muistakin palvelutoiminnan organisointiin ja henkilöstöön liittyvistä asioista. Merkittäviä muutoksia potilas- ja asiakasrajapinnan työhön ei ole tämänhetkisen tiedon mukaan käsittelyssä.

Nyt käynnistettävässä neuvottelussa työnantaja ei lähtökohtaisesti tule vähentämään henkilöstöä taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Neuvotteluiden seurauksena joidenkin työntekijöiden tai viranhaltijoiden työehdoissa voi tapahtua muutoksia. Lisäksi on mahdollista, että aiemmasta poikkeaviin työtehtäviin voi tulla sijoitetuksi sellaista henkilöstöä, joiden aiempia tehtäviä ei ole enää sellaisenaan tarpeen jatkaa hyvinvointialueella toimintojen uudelleen järjestelyn vuoksi. Tavoitteena on kuitenkin tarjota kaikille tehtävää hyvinvointialueella.

Yt-neuvotteluiden alkamisesta ja tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan myöhemmin.