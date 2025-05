Suomen Rautatiemuseo kerää Vaasan rataan liittyvää muistitietoa – tarinatyöpaja Kuntsin modernin taiteen museossa 10.5. klo 12–15

Tilaisuudessa tutustutaan Suomen Rautatiemuseon ja Vaasan museoiden kokoelmista löytyvään aineistoon ja käydään läpi lyhyesti radan historiaa.



Tilaisuudessa keskustellaan ryhmissä rataan liittyvistä muistoista. Muistot voivat olla omia tai muilta kuultuja, miltä vuosikymmeneltä tahansa. Muistojen teemat voivat liittyä esimerkiksi matkustajaliikenteeseen, satamarataan, asuinrakennuksiin, Vaasan konepajaan ja rautatieläisten yhteisöihin. Tilaisuuteen voi myös tulla vain kuuntelemaan.

Tilaisuuteen voi tuoda omia rautatiehen liittyviä esineitä tai valokuvia nähtäväksi. Muistot tallennetaan Suomen rautatiemuseon kokoelmiin.

Yhteistyössä Vaasan museoiden kanssa toteutettu tilaisuus on avoin kaikille ja siellä on kahvitarjoilu. Hedmanin säätiö on tukenut tarinatyöpajan toteutusta.