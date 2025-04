Heti Kotiin Kiinteistönvälitys Oy LKV:lle (Kuopio) kielto harjoittaa välitystoimintaa uhkasakolla tehostettuna

Kiinteistönvälitystä ja vuokrahuoneiston välitystä saa eräin laissa säädetyin poikkeuksin harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity aluehallintoviraston välitysliikerekisteriin välitysliikkeeksi.

Aluehallintovirasto on poistanut kiinteistönvälitysliike Heti Kotiin Kiinteistönvälitys Oy LKV:n välitysliikerekisteristään 13.12.2024, koska välitysliikelaissa säädetyt välitysliikerekisteröinnin edellytykset eivät ole enää täyttyneet.

Aluehallintovirasto on havainnut yhtiön kuitenkin jatkavan välitystoiminnan harjoittamista ilmoittelemalla myytävistä ja vuokrattavista asunnoista mm. internetin asuntoportaaleissa ja markkinoimalla välityspalveluja verkkosivuillaan. Välitysliikelain mukaan aluehallintoviraston on kiellettävä välitystoiminta, jota harjoitetaan mainitun lain vastaisesti ilman rekisteröintiä. Edelleen aluehallintovirasto voi tehostaa kieltoa uhkasakolla.

Edellä mainitun vuoksi aluehallintovirasto on 30.4.2025 annetulla päätöksellä kieltänyt Heti Kotiin Kiinteistönvälitys Oy LKV:tä harjoittamasta välitystoimintaa ilman välitysliikelain mukaista rekisteröintiä, joka antaa oikeuden toiminnan harjoittamiseen. Kieltoa on tehostettu yhtiölle kohdistetulla 40 000 euron uhkasakolla. Kieltoa tulee päätöksen mukaisesti noudattaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta seitsemän päivän kuluttua siitä, kun yhtiö on saanut päätöksen tiedoksi. Päätös ei ole tämän tiedotteen julkaisuhetkellä lainvoimainen eikä sitä ole vielä annettu tiedoksi yhtiölle.

Lainvastaisen välitystoiminnan palvelujen käyttöön voi liittyä riskejä

Aluehallintovirasto tiedottaa asuntojen ostajia ja myyjiä yleisesti siitä, että välitysliikelaki edellyttää rekisteröidyiltä välitysliikkeiltä mm. luotettavuutta ja sitä, että välitysliikkeellä on vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamiseen. Edelleen aluehallintovirasto myös valvoo sitä, että edellä mainitut edellytykset täyttyvät ja välitysliikkeiden toiminnassa noudatetaan lakia sekä hyvää välitystapaa. Vastoin välitysliikelakia välityspalveluja tarjoavat välitysliikerekisteriin kuulumattomat toimijat eivät kuitenkaan ole mainitun valvonnan piirissä. Näin ollen näiden tarjoamiin välityspalveluihin voi liittyä riskejä.

Välityspalvelun tarjoajan välitysliikerekisteriin kuulumisen voi tarkistaa y-tunnuksella aluehallintoviraston välitysliikerekisteriä koskevasta verkkopalvelusta.

Linkit

Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (1075/2000), ”välitysliikelaki”

Lisätietoja

