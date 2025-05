Kokoomuksen Väyrynen: Lasten ja nuorten terapiatakuusta vihdoin totta

”Lasten ja nuorten hyvinvointia tukevasta terapiatakuusta tuli vihdoin totta. Terapiatakuun puolesta ovat puhuneet useat puolueet puolen vuosikymmenen ajan. Kokoomus on kannattanut Terapiatakuuta vuoden 2019 kansalaisaloitteesta lähtien. Terapiatakuun toteuttaminen on ollut yksi keskeisistä lupauksista, jonka olemme halunneet antaa. Orpon hallituskaudella lupaus lunastettiin ja takuu on voimassa tästä päivästä alkaen”, Väyrynen sanoo.



Terapiatakuu koskee lapsia ja alle 23-vuotiaita nuoria. Jatkossa lapsen ja nuoren tulee päästä tiettyihin mielenterveyspalveluihin kuukauden kuluessa siitä, kun tarve on todettu. Apu on maksutonta.



”Terapiatakuu vahvistaa merkittävästi lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden hoitoa. Oireiden hoitamisen lisäksi on paneuduttava nuorten mielenterveysongelmien juurisyihin. Terapiatakuu yksinään ei ole hopealuoti, mutta se on tärkeä osa kokonaisuutta ja takaa sen, että apua on helposti saatavilla”, Väyrynen sanoo.