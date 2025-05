SDP:n varapuheenjohtajan Nasima Razmyarin puhe 1.5.2025 Vihdissä

Hyvät ystävät,

Olin ilahtunut, kun sain kutsun tulla puhumaan vappuna täällä Vihdin Nummelassa! Tämä vappu on iloinen juhlapäivä meille sosialidemokraateille, sillä saimme viime kuun vaaleissa tuplavoiton. Edellisestä kuntavaalivoitostamme ehti kulua jo 20 vuotta. Nyt voitimme kuntavaaleissa, joissa saimme yli 122 000 ääntä lisää ja joissa te täällä Vihdissä saavutitte 4 lisäpaikkaa valtuustossa, ja lisäksi voitimme hyvinvointialuevaaleissa!

Haluan omasta kokemuksestani rohkaista kaikkia valtuutettuja: olette saaneet tärkeän tehtävän, kun teidät on valittu edustamaan oman kuntanne asukkaita. Toteutatte demokratiaa kotikunnassanne ja kannatte vastuuta asioiden hyvästä hoitamisesta, asukkaiden hyvinvoinnista ja alueenne elinvoimasta. Päätökset ovat pitävällä pohjalla, kun teette ne taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Vappu on työväen juhla ja tänään on sopivaa juhlia saavuttamaamme vaalivoittoa. Kiitos kuuluu kaikille kampanjoissa ahkeroineille, jotka tekivät työtä yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Haluan kiittää teitä, jotka annoitte aikaanne ja tukeanne työväenliikkeen arvojen ja päämäärien saavuttamiseksi!

Hyvät kuulijat,

Ennen tuloani tutustuin Vihdin kuntaan. Huomasin että teillä on monta asiaa oikein hyvällä mallilla. Taloudellisesti epävarmoina aikoina on tärkeää, että kunnan talous on kestävää. Moni kunta ei voi näinä aikoina kertoa hyvistä talousluvuista, mutta te olette tehneet viidennen peräkkäisen ylijäämäisen tilinpäätöksen! Vakaa talous antaa kaikki mahdollisuudet katsoa tulevaisuuteen rohkeasti ja rakentaa entistä parempaa kotikuntaa, joka on elinvoimainen ja jossa asukkaat voivat hyvin ja viihtyvät.

Ymmärsin, että Länsirata on Vihdille tärkeä, sille se houkuttelisi yrityksiä, lisäisi työpaikkoja ja parantaisi työmatkaliikennettä Helsingin suuntaan. Hyvät liikenneyhteydet toisivat uusia asukkaita ja vaikka Vihdissä ei muuttotappiota ole, on väestönkasvu tärkeää palvelujen ja elinvoiman turvaamiseksi.

Kouluverkkoasiassa painitte monen kunnan kanssa samoissa haasteissa, kun lasten määrä kouluissa vähenee. Ymmärrän huolen kyläkoulujen tulivaisuudesta, ja uskon, että haluatte panostaa laadukkaaseen opetukseen – mikä on yksi kuntapäättäjien tärkeimmistä tehtävistä. Haluaisin vedota teihin lasten liikuntasalivuoromaksujen poistamiseksi; olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että harrastukset ja liikkuminen ovat olennaisen tärkeäitä lasten ja nuorten hyvinvoinnille.

Hyvät ystävät,

Vappua muistuttaa siitä, että SDP on aina ollut työväen puolue. Viime vuosisadun alun Suomi, jolloin puolue perustettiin, oli hyvin erilainen kuin maa, jossa me elämme. Tuolloin elettiin teollistumisen ja yhteiskunnallisen heräämisen aikaa ja työväestö alkoi järjestäytyä. Sosialidemokraattinen puolue sai nykyisen nimensä ja julkisti ensimmäisen periaateohjelmansa puoluekokouksessa Forssassa 1903.

Kaukokatseiset sosialidemokraatit asettivat toiminnalleen rohkeita ja Suomen suuntaa voimakkaasti muokkaavia tavoitteita. Tavoiteltiin mm. valtiollista itsenäisyyttä, yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta, sanan-, yhdistymis- ja kokoontumisvapautta sekä maksutonta koulutusta. Muita tärkeitä tavoitteita olivat: terveydenhuollon kehittäminen, naisten tasa-arvoinen kohtelu, kahdeksan tunnin työpäivä, parempi työsuojelu ja työttömyysturva.

Tänään tuntuu lähes uskomattomalta, että monet tavoitteista ovat yhä ajankohtaista. Kuinka monesti olemmekaan eduskunnassa painottaneet esimerkiksi siitä, että taloudellinen asema ei saa estää mahdollisuutta kouluttautua, tai vaatineet sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamista ja korostaneet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tärkeyttä. Tai kuinka koko eduskuntaryhmämme voimin olemme vastustaneet hallituksen työelämän heikennyksiä. Tehtävää ja parannettavaa on vieläkin – ja sen eteen olemme valmiita tekemään työtä!

Hyvät kuulijat,

Vappu on myös ylioppilaiden juhla ja haluan nostaa esiin maksuttoman koulutuksen merkityksen. Kuten monet teistä, myös minä pidän tärkeimpänä asiana sitä, että on mahdollisuus kouluttautua, oppia ja kehittyä. En voi olla ihailematta sitä, miten edistyksellistä oli varhaisilta edeltäjiltämme se, että maksutonta koulutusta tavoiteltiin aikana, jolloin hyvin monet suomalaiset eivät osanneet lukea tai kirjoittaa ja kouluun pääsy jäi usein vain toteutumattomaksi haaveksi.

Tiedämme, että ihmiselämän perusta luodaan lapsuudessa, ja siksi jokaisella lapsella on oltava oikeus kasvaa ja kukoistaa turvassa. Me demarit puolustamme turvallista kasvuympäristöä, laadukasta varhaiskasvatusta ja koulutusta. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava myös mahdollisuus löytää edes yksi harrastus, joka tuo iloa, sillä harrastaminen on avain hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen.

Olen vakuuttunut siitä, että on hyvinvointivaltion ansiota, että esimerkiksi minä olen voinut opiskella ja tavoitella omaa uraa. Hyvinvointivaltio turvaa sen, että kaikilla lapsilla – maahanmuuttajalapset mukaan lukien - on mahdollisuus tasa-arvoiseen opinpolkuun ensimmäisestä päiväkotipäivästä toiselle asteelle ja pidemmälle.

Tämä on meidän vahvuutemme, kansakuntamme menestystarina. Laadukas koulutus takaa, että jokaisella, taustasta tai perheen varallisuudesta riippumatta, on mahdollisuudet ponnistaa eteenpäin. Me sosialidemokraatit uskomme, että koulutus ja sivistys ovat arvokkaita niin ihmiselle itselleen, yhteiskunnalle kuin talouselämälle. Uusia ideoita, hyvinvointia ja elinvoimaa syntyy, kun kaikilla yhteiskunnan jäsenillä on mahdollisuus kouluttautua ja kehittää itseään.

Hyvät kuulijat,

Suomalaiset näyttivät vaaleissa pettymyksensä hallituksen tyhjiin lupauksiin velkasuhteen tasapainottamisesta, paremmasta taloudesta ja työllisyydestä. Ei ihme, kun valtionvelka vain kasvaa ja maassamme on tällä hetkellä 326 000 työtöntä. Hallitus ei ole lupauksistaan huolimatta onnistunut kääntämään taloutta kasvuun ja samalla Suomi on yksi pahiten työttömyydestä kärsivistä maissa Euroopassa.

Suomalaiset ovat valmiita kantamaan vastuuta yhteisestä taloudesta, mutta vastuunjaon on oltava reilu. Nyt politiikassa suurin taakka kohdistuu pienituloisiin ja heikoimmassa asemassa oleviin. Näin ei synny luottamusta eikä yhteistä suuntaa. Talouspolitiikka on koettava oikeudenmukaiseksi – muuten se ei voi onnistua.

Kunta- ja aluevaalien tulos osoittaa, että äänestäjät haluavat muutoksen Orpon hallituksen epäoikeudenmukaiseen politiikkaan. Siihen, että leikkaukset osuvat kerta toisensa jälkeen heikoimmassa asemassa oleviin – lapsiin, nuoriin, työttömiin, pienituloisiin eläkeläisiin ja pitkäaikaisista sairauksista kärsiviin ihmisiin.

Demokratian ja kansalaismielipiteen arvostamisen hengessä viisas hallitus ottaisi kansalaisten viestin vakavasti ja muuttaisi suuntaa reilummaksi. Orpon hallitus ei kuitenkaan kuuntele kansalaisia.

Reiluuden sijasta hallitus löysi kehysriihessä varaa yli 2 miljardin euron veronalennuksiin. Näistä enin osa kohdennetaan kaikkein suurituloisimmille, vaikka hallituksen välttämättömäksi väittämän leikkauspolitiikan perusteet eivät ole muuttuneet - kasvua ei ole syntynyt, valtionvelka ei ole pienentynyt, työttömyys ei ole vähentynyt eikä taloussuhdanne ole parantanut.

Kehysriihessä päätettiin leikata kuntien valtionosuuksista. Meiltä kuntapäättäjiltä vaaditaan nyt rohkeutta sitoutua päätöksiin, jotta ei säästösyistä leikattaisi perusopetuksesta tai nuorten hyvinvoinnista. Meidän on puolustettava oppimista, koulutusta ja nuorten tarvitsemia tukipalveluita, sillä ilman hyvinvoivia nuoria kunnan on vaikea suunnata valoisaan tulevaisuuteen.

Pidän kaikista hallituksen leikkauksista vaarallisimpina koulutusleikkauksia. Me sosialidemokraatit emme niitä hyväksy, sillä koulutus on koko yhteiskuntamme kivijalka. Ilman sivistyneitä kansalaisia ei ole demokratiaa tukevaa yhteiskuntaa.

Lisäksi koulutusleikkaukset ovat huonoa politiikkaa tässä talous- ja työllisyystilanteessa, jossa pitäisi vahvistaa mahdollisuuksia täydentää osaamista tai kouluttautua uudelleen uusien työurien löytämiseksi. Ilman ammattilaisia, ulkomaisia osaajia ja maahanmuuttajia meillä ei ole tulevaisuudessa tarpeeksi työntekijöitä edes kriittisillä toimialoilla. Uskon siihen, että innovaatioita, elinvoimaa ja hyvinvointia syntyy, kun kaikilla yhteiskunnan jäsenillä on mahdollisuus olla täysipainoisesti mukana yhteisössään ja koko yhteiskunnassa.

Hyvät ystävät,

Viime vuosi oli meillä ja maailmalla ns. vaalien supervuosi, koska oli monia tärkeitä vaaleja. Me Suomessa saimme maaliskuun 2024 alussa uuden presidentin, joka on johtanut nopeasti muuttuvissa maailmanpolitiikan käänteissä Suomen ulkopolitiikkaa linjaamansa arvopohjaisen realismin mukaisesti.

Elämme poikkeuksellisen arvaamatonta aikaa ja yhtäältä asteittain jyrkentyneet poliittiset linjat ja toisaalta äkkiä leimahtavat kriisit herättävät oikeutettua huolta. Demokratia ja oikeusvaltiojärjestelmä ovat kovan voimapolitiikan paineessa koetuksella.

Vuoden alussa toisen presidenttikautensa aloittaneen Donald Trumpin johdolla USA on kääntänyt selkänsä niin Ukrainalle ja Euroopalle kuin koko sääntöpohjaiselle valtioiden väliselle diplomatialle.

Venäjän käynnistämä sota on järkyttänyt eurooppalaisten todellisuutta, koska se muutti koko Euroopan, ja samalla Suomen, turvallisuusympäristön. Presidentti Stubb on vakuuttanut, että Suomelle on tärkeää varmistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuus omaan varautumiseen nojautuen, oikeusvaltioperiaatteita ja kansainvälisiä sopimuksia kunnioittaen.

On kuitenkin syytä valppauteen, sillä kokemukset maailmalta osoittavat, että kun vallanpitäjä ei piittaa vastavoimista, riippumattomat instituutiot – kuten oikeuslaitos, media ja yliopistot – joutuvat herkästi vaaravyöhykkeelle. Putinin ja Trumpin esimerkit osoittavat, kuinka valtaa hamuava johtaja voi muuttaa perustuslakia ja nimittää valtionhallinnon ja oikeuslaitoksen avainpaikoille omia tukijoitaan. Tällaiset toimet murentavat demokratian perustaa, siksi riippumattomia instituutioita on suojattava.

Meidän sosialidemokraattien on puolustettava oikeusvaltiojärjestelmää ja oikeudenmukaisuutta. Meidän on suojeltava ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion rakenteiden säilymistä vahvoina, jotta ne eivät rapaudu. Oikeusvaltion periaatteiden kunnioittaminen ja vahvistaminen luo vakautta, oikeudenmukaisuutta ja luottamusta yhteiskuntaan olipa kysymys turvapaikkaoikeudesta, syrjimättömyydestä tai tasa-arvosta.

Hyvät kuulijat,

Vaikka maailman kriisin jäljet ulottuvat pitkälle, katseet on käännettävä tulevaisuuden näkymiin, jotka auttavat vaikeiden aikojen yli. On luotettava valoisampaan tulevaisuuteen ja tehtävä työtä sen hyväksi. On huolehdittava siitä, ihmisten jokapäiväinen elämä on turvallista.

On vahvistettava sitä, että jokaisella on mahdollisuus valita koulutuspolkunsa, vaihtaa tarvittaessa ammattia, kouluttautua uudelleen ja elää hyvää elämää.

Puhuin alussa valtuutetun tehtävän tärkeydestä oman alueen asioiden hoitamisessa, asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinvoimasta huolehtimisessa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on turvata arjen palvelut. Meidän on huolehdittava siitä, että jokainen saa apua ja tukea, kun sitä tarvitsee. Erityisen tärkeää on pitää kiinni lupauksista, joita olemme antaneet. Olkaamme samaan aikaan sekä rohkeita että viisaita.

Arvoisat vihtiläiset,

Meille sosialidemokraateille oleellisen tärkeä rauhan sanoma on nyt ajankohtaisempi kuin pitkään aikaan. Uskon, että voin sanoa meidän kaikkien toivovan erityisesti sotien ja kriisien päättymistä. Emme voi aina pitää rauhaa itsestäänselvyytenä, tiedämme, että sen on tehtävä työtä. Sitäkin on työväen vappu ja siihen olemme yhdessä valmiita.

Lämmin kiitos, että sain tavata teitä tänään. Vappuun kuuluu ilo nupullaan olevasta luonnosta ja heräävästä keväästä. Haluan toivottaa iloista vappua, ja hyvää työväen, opiskelijoiden ja kevään juhlapäivää teille kaikille!