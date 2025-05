SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärven puhe Porissa

Hyvät ystävät, kuulijat, vappukansa, porilaiset!

Vappu on kansainvälinen työväen juhla. Vappu on myös opiskelijoiden juhla. Vappuna on syytä omistaa ajatus työväenliikkeen saavutuksiin sekä aiempien sukupolvien työn tuloksiin.

Työväenliikkeen yhteisiä aikaansaannoksia listatessa voi olla ylpeä: yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, kahdeksan tunnin työpäivä ja erittäin hyvin vuosikymmenet toiminut sopimiseen perustuva työmarkkinajärjestelmä. Vuosilomat, lapsilisät, perhevapaat, eläkejärjestelmä, työttömyysturva, irtisanomissuoja ja aikuiskoulutustuki. Peruskoulu, päivähoito, julkinen terveydenhuolto, vahva ja toimiva demokratia.

Tämä ja paljon muuta on se perintö, jonka edelliset sukupolvet meille jättivät. Pohjoismainen hyvinvointivaltio, joka tunnetaan tasa-arvosta, koulutuksesta ja onnellisuudesta. Maailman onnellisin maa. Maailman vakain valtio ja maailman vapain maa. Suomi on myös itsenäinen valtio, mikä ei historiamme huomioon ottaen ole itsestäänselvä asia.

Paljon tästä on Orpon-Purran hallituksen johdolla jo rikottu. Yhä useampi suomalainen on joutunut köyhyyteen. Yhä useampi on vailla työtä. Hallitus on rikkonut luottamusta siihen, että hoitoon pääsee kun hoitoa tarvitsee ja siihen että koulut ovat lapsillemme rauhallisia ja hyviä paikkoja oppia.

Ihmisten luottamus tulevaisuuteen horjuu. Niin paljon on rikottu vain alle kahdessa vuodessa.

Työväenliikkeen suuri tehtävä on toivon palauttaminen siihen, että huomenna voi olla paremmin kuin tänään. Siihen tarvitaan päättäväisyyttä. Kaiken voi tehdä reilummin. Jatketaan työtä sen puolesta.

Vappu on työväen, opiskelijoiden ja tulevaisuuden päivä. Askel keväästä kohti kesää.

Hyvä vappukansa!

SDP sai tämän kevään kunta- ja aluevaaleissa historiallisen vaalivoiton. SDP:n kansalta saama luottamus on vahvinta yli 20 vuoteen. Myös täällä Porissa SDP sai kansalta vahvan luottamuksen. Lähes 3000 porilaista enemmän kuin viime kuntavaaleissa antoi äänensä SDP:n ehdokkaille. Koko maassa muutoksen tuuli puhalsi niin, että yli 120 000 suomalaista enemmän kuin viime kuntavaaleissa lähti äänestämään SDP:n ehdokkaita.

Tämä on selkeä viesti Suomen kansalta Orpon-Purran hallitukselle: Jo riittää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kurittaminen. Jo riittää rikkaiden suosiminen. Jo riittää hyvinvointivaltion alasajo.

SDP:n viesti tämän kevään vaaleissa oli: Kaiken voi tehdä reilummin. Tälle sanomalle SDP sai vahvan tuen Suomen kansalta.

Näin vahvan muutoksen tuulen luulisi humisevan myös Valtioneuvoston linnassa hallituksen ministerien ikkunan karmeissa.

Mutta mitä Orpon-Purran hallitus tekikään heti vaalien jälkeen kokoontuessaan puoliväliriiheen? Hallitus päätti jatkaa rikkaita suosivaa politiikkaa ja laittoi vain isomman vaihteen silmään!

Jo lähes kaksi vuotta Orpo ja Purra ovat selitelleet lapsiperheisiin, työttömiin, vammaisiin ja vanhuksiin kohdistuvia leikkauksia sillä, että näin on vain pakko tehdä ja että rahaa ei ole. Tältä selitykseltä putosi lopullisesti pohja pois hallituksen puoliväliriihessä, kun kävi ilmi, että rahaa riitti miljardikaupalla sittenkin - kaikista hyväosaisimmille.

Yli 300 miljoonaa euroa meni sen siliän tien kaikkein hyvätuloisimpien veronkevennyksiin ja yli 800 miljoonaa euroa yritysten veronkevennyksiin. Samaan aikaan tavallisten työtä tekevien ammattiliittoon kuuluvien ihmisten verotus voi jopa kiristyä.

Saattaa sitä ammattiliittoon kuuluva opettaja tai sairaanhoitaja pohtia, että onko reilua, että hänen verot eivät kevene, vaan ne saattavat jopa kiristyä, mutta samaan aikaan 15 000 euroa kuukaudessa tienaavat johtajat ja ministerit saavat kuukaudessa jopa satoja euroja nykyistä enemmän käteen? 15 000 euroa kuukaudessa tienaaville ihmisille jää vuodessa puhtaana käteen jopa 5000 euroa nykyistä enemmän, kun samaan aikaan sadattuhannet suomalaiset elävät kädestä suuhun eivätkä tule työllään toimeen.

Orpon-Purran hallituksen maailmassa ei ollut vieläkään tavallisten ihmisten vuoro: Vuorineuvokset kävivät ensin.

Orpon-Purran hallituksen puoliväliriihen terveiset ovat karua luettavaa tavallisille työtä tekeville ihmisille. Hyväosaisten veroja kevennetään velkarahalla. Seuraavalle hallitukselle jätetään historiallisen suuri alijäämäpommi. Laiva seilaa kohti haaksirikkoa velkalaivan kipparin Petteri Orpon istuessa yläkannella nostaen maljaa historiallisen suurille hyväosaisten helpotuksille.

Arvoisa vappukansa!

Hallituksen epäonnistuneen talouspolitiikan ja epäoikeudenmukaisten päätösten ohella on syytä kantaa huolta turvallisuudesta ja demokratian tilasta. Jokapäiväiset uutiset maailmalta herättävät huolta ja arvatenkin monen meistä aamu alkaa seuraamalla, että mitä tällä kertaa Yhdysvalloissa valtaa pitävät ovat sanoneet. Myös Ukrainan kansan ahdinko varjostaa mieliä.

Suomen on tuettava Ukrainaa ja tehtävä kaikkemme, että mahdollinen tuleva rauha on Ukrainalle oikeudenmukainen. Ihmisten tappaminen on saatava loppumaan. Luottamusta ei herätä se, että Venäjä ei ole suostunut Yhdysvaltain ehdottamaan, Ukrainan hyväksymään ja Euroopan tukemaan tulitaukoon. On tunnettu tosiasia, että Venäjä on 2000-luvulla rikkonut tulitaukoja kymmeniä kertoja.

Jos jotain meille on historia opettanut, niin sen, että Suomen ja suomalaisten on huolehdittava omasta turvallisuudestamme. Elämme arvaamattoman, epäluotettavan ja aggressiivisen Venäjän naapurissa. Tämä asia on ja pysyy. Sen vuoksi on selvää, että Suomen on vahvistettava omaa puolustusta, nostettava puolustukseen käytettäviä määrärahoja sekä varauduttava kaikkiin erilaisiin tilanteisiin. Suomella on uskottava oma puolustus ja vahvat turvallisuusviranomaiset, ja näin on oltava jatkossakin.

Samalla on hyvä muistaa, että vahvan oman puolustuksen selkäranka on korkea maanpuolustustahto. Me suomalaiset olemme isänmaallista kansaa ja tiedämme, että kuten Sillanpään marssilaulussa lauletaan: “Kallehin on vapaus.”

Arvoisa vappukansa!

Mistä tämä korkea maanpuolustustahto sitten oikein kumpuaa? Siitä, että Suomi on yhteiskunta, joka on puolustamisen arvoinen. Tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja reilu yhteiskunta, jossa kaikki pidetään mukana.

Jotta Suomi voi olla turvallinen, on Suomen oltava tasa-arvoinen ja maa, jossa ihmisten luottamus yhteiskuntaan ja toisiimme on korkealla. Rakennetaan yhteiskuntaa, jossa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa.

Me suomalaiset ymmärrämme hyvin sen, että kukaan ei voi olla lain yläpuolella. Välillä on syytä palautella mieliin, että kukaan ei voi olla myöskään lain alapuolella. Ihmisoikeuksista ja ihmisten yhdenvertaisuudesta on pidettävä kiinni.

Viimeisen kahden vuoden aikana Orpon-Purran hallitus on lisännyt ihmisten eriarvoisuutta. Yhä useampi ihminen on pudonnut köyhyyteen. Orpon-Purran hallituksen päätöksillä lähes 20 000 lasta tippuu köyhyysrajan alle. Työttömyys on kasvanut koko Euroopan huippulukemiin.

Vahvassa yhteiskunnassa ihmisillä on kokemus, että olemme samassa veneessä. On meidän kaikkien etu, että tätä vaalitaan.

Suomen valtti on ollut myös se, että Suomi on vahva demokratia ja Suomessa on ollut aktiivinen kansalaisyhteiskunta. Tässä on menty valitettavasti väärään suuntaan.

Purran suuret sakset ovat iskeneet toistuvasti tärkeää työtä tekeviin kansalaisjärjestöihin. Kymmenet tuhannet järjestöt ovat olleet leikkauksien kohteena ja monien toiminta on vaarantunut.

Orpon-Purran hallitus on johdonmukaisesti heikentänyt ammattiyhdistysliikkeen toiminnan edellytyksiä. Jokainen, siis aivan jokainen, hallituksen työelämää koskeva lakihanke on suosinut työnantajia työntekijöiden kustannuksella. Ensi töikseen Orpon-Purran hallitus pyrki tukkimaan työntekijöiden suut viime vuonna rajoittamalla työntekijöiden lakko-oikeutta.

Kansalaisten silmissä vuodesta toiseen laajaa luottamusta nauttiva Yleisradio on joutunut erityisen kurituksen kohteeksi. Vaalien jälkeen ministeri riensi ilmoittamaan, että Ylen johto pitää vaihtaa. Yle on joutunut mittavien säästötoimenpiteiden kohteeksi ja satoja journalisteja on irtisanottu. Tämä kaikki johtaa siihen, että tavallisten ihmisten on vaikeampi saada tietoa siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

Tämä on väärää politiikkaa: Demokratiaa on vahvistettava ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan edellytyksiä on parannettava. Kaiken voi tehdä reilummin.

Arvoisa vappukansa!

Kevään 1991 eduskuntavaaleihin käytiin Suomen ollessa lamassa. Maahan tuli porvarihallitus, joka teki rajut leikkaukset sosiaaliturvaan ja hyvinvointivaltion palveluihin, antoi työttömyyden kasvaa rajusti ja laittoi ammattiyhdistysliikkeen ahtaalle. Silloin tehtiin virheitä, joihin edelleenkin viitataan usein siten, ettei 90-luvun laman virheitä pidä toistaa.

Kevään 1992 kunnallisvaaleissa SDP otti johtavana oppositiopuolueena reilun vaalivoiton. Kansa lähti liikkeelle ja lähetti hallitukselle vahvan viestin, että suunnan pitää muuttua. Niin kävi tänäkin keväänä. Silloin hallitus ei korjannut kurssiaan, vaan jatkoi epäoikeudenmukaista leikkauspolitiikkaansa. Huonostihan siinä kävi niin hallitukselle kuin tavallisille ihmisillekin. Kun kansa puhuu, kansaa kannattaisi kuunnella.

Nyt ei ole aika epäoikeudenmukaisen, hyväosaisia suosivan politiikan. On sen aika, että kaikki tehdään reilummin. Huominen voi olla tavallisille ihmisille toiveikkaampi. Suomi pystyy kyllä parempaan - me pystymme rakentamaan reilua Suomea, jossa jokainen voi elää hyvää elämää.

On aika uuden toivon politiikan, jossa yhteiskunnallisiin ongelmiin puututaan päättäväisesti ja jossa kaikki tehdään reilummin. SDP on valmis tähän.

Oikein hyvää vappua kaikille!