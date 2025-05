SDP:n Riitta Mäkisen vappupuhe

Arvoisat kuulijat, hyvät ystävät, hyvät toverit!

Vietämme tänään suomalaisen työn, suomalaisten työntekijöiden ja opiskelijoiden juhlaa. Vappuna toivotamme tervetulleeksi kevään ja kesän lähestyvän lämmön ja valon. Tänä keväänä tiedän, että äänemme kuuluu ja raikuu läpi koko maan! Vappu ei kaikesta riehastaan huolimatta ole yhtä ilosanomaa, vaan se kuvastaa myös yhteiskunnallista taistelua ja työtä oikeudenmukaisemman Suomen, oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Vaatimus oikeudenmukaisuudesta ei voisi olla ajankohtaisempi. Maailma ympärillämme on kaaoksessa, kun raa at ja ihmisyyttä rikkovat sodat riehuvat Ukrainassa ja Gazassa, suurvallat ottavat mielipuolisesti mittaa toisistaan ja ihmisten todellinen kärsimys ja hätä on aivan liian monelle arkipäivää.

Euroopan todellinen haaste on päämäärätietoisuuden, periksiantamattomuuden ja yhtenäisyyden vahvistaminen. Näitä me tarvitsemme enemmän kuin koskaan niin turvallisuuden, demokratian, vapauden ja ihmisoikeuksien kuin talouden ja ympäristönkin suojaksi. Emme voi odottaa ja vaatia yhtään vähempää, kuin että Suomi ottaa entistä vahvemman ja aktiivisemman roolin näiden haasteiden voittamiseksi.

Hyvät kuulijat,

Myös oma turvallisuusympäristömme on vakavalla tavalla järkkynyt. On välttämätöntä, että Suomi vahvistaa sotilaallista puolustuskykyänsä. Tämä vastuu on päättäjien kannettava ja vastuu on yhteinen. Samaan aikaan on kuitenkin muistettava, että kansakunnan yhtenäisyyden merkitys kriisien keskellä korostuu entisestään. Jokaisen suomalaisen on voitava kokea vahvasti, että yhteiskuntamme ja maamme on puolustamisen arvoinen kaikissa olosuhteissa. Siksi on tärkeä ymmärtää, että vakaan ja kehittyvän yhteiskunnan, rauhan ja demokratian suurin vihollinen on epäoikeudenmukaisuuden ja kaltoinkohtelun, yksinjäämisen tunteesta ja kokemuksista kumpuava viha ja epätoivo. Meidän on pidettävä huoli, että jokainen suomalainen saa yhtäläiset mahdollisuudet kasvaa, kehittyä, kouluttautua, työllistyä, perheellistyä ja vanheta turvallisesti ja ihmisarvoisesti. Meidän on pidettävä huoli, että kaikkein eniten tukea ja apua tarvitsevat eivät jää yksin. Meidän on rakennettava ja turvattava yhteiskunta, jossa jokainen voi kokea itsensä merkitykselliseksi, jossa jokaisella on jakamaton ihmisarvo ja ääni, mikä kuuluu.

Vain sen kautta on mahdollista vahvistaa sisäistä turvallisuuttamme, luoda hyvinvointia ja vakautta, edellytyksiä taloudelliselle kasvulle, työlle ja kehitykselle, jonka päälle myös tulevat sukupolvet voivat rakentaa.

Hyvät kuulijat,

Maamme hallitus toimii tavalla, mikä johtaa täysin päinvastaiseen suuntaan. Korulauseet ja silmänkääntötemput eivät piilota totuutta. Käynnissä on mittava pohjoismaisen hyvinvointivaltion alasajo. Se tehdään kolmella tavalla - romutetaan julkisen sektorin rooli arjen perusturvallisuuden takaajana, tuetaan kansalaisten verovaroin entistä enemmän markkinoita ja vähennetään tuloeroja tasaavia etuisuuksia. Tämä tarkoittaa, että rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Se tarkoittaa satojen, jollei tuhansien työpaikkojen menetystä. Se tarkoittaa terveyserojen kasvua, osaamistason laskua ja huono-osaisuuden periytymistä.

Viimeisen kahden vuoden aikana on tehty valtavia leikkauksia ihmisten toimeentuloon ja arjen turvaan, palveluihin ja koulutukseen. Oikeistohallituksen hyökkäys tavallisia palkansaajia kohtaan on ollut ennennäkemätön. Samalla ammattiyhdistysliike on yritetty laittaa polvilleen. Työmarkkinat on ajettu kaaokseen ja sopimiseen perustuvalla kulttuurilla on pyyhitty pöytää.

Orpo lupasi suomalaisille kolme asiaa. Valtion velkaantumiselle laitetaan stoppi. Suomeen saataisiin 100 000 uutta työpaikkaa ja että kenenkään ei tarvitse kärsiä kohtuuttomasti. Mitä on tapahtunut? Työttömyytemme on yksi Euroopan korkeimpia. Maassamme on yli 320 000 työtöntä ja konkurssien määrä ennätyskorkea. Syitä on haettu heikosta suhdanteesta ja Ukrainan sodasta. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus, sillä yksikään Euroopan maa ei ole yhtä huonossa jamassa, vaikka suhdanne on ollut kaikkialla sama. Suomessa lama levisi ja paheni, koska taantuman annettiin levitä rakennusalalta ja samaan aikaan kansalaisten ostovoimaa heikennettiin mittavin leikkauksin. Kotimainen kysyntä romahti. Valtiontalous velkaantuu nyt enemmän, kuin pandemian ja energiakriisin sävyttäminä vuosina yhteensä. SDP on kahden vuoden aikana tarjonnut hallitukselle monia uskottavia vaihtoehtoja vahvistaa Suomen taloutta, kirittää kasvua ja turvata palveluja ja työpaikkoja. Sanamme ovat kaikuneet kuuroille korville.

Tällä hetkellä kymmenet tuhannet ovat menettäneet työnsä ja yhä useampi nuori valmistuu työttömäksi, asunnottomuus ja häädöt kasvavat, puoli miljoonaa on menettänyt luottotietonsa ja ulosotossa on ennätysmäärä esimerkiksi terveydenhuollon ja päivähoidon asiakasmaksuja. Viimesijaiselle toimeentulotuelle on joutunut 100 000 suomalaista ja tähän mennessä 13 000 uutta lasta ja nuorta joutuvat elämään lapsiperheköyhyydessä. Nuorten pahoinvointi kasvaa tavalla, mikä kalvaa sisuskaluja myöten – Hyvät Toverit, Suomessa toistetaan nyt 90-luvun laman virheitä ja se on yksinkertaisesti sietämätöntä! Hyvät kuulijat – valtiovarainministeri on todennut, ettei empatia kuulu politiikkaan. Mielestäni hän ei voisi enää enempää väärässä olla. Tämä aika huutaa inhimillisyyttä ja kykyä empatiaan ja sitä ei yhdenkään valtaapitävän tulisi ikinä unohtaa!

Hyvät ystävät,

On täysin uskomatonta, että kun kaksi vuotta olemme kuunnelleet, ettei rahaa ole ja heikoilta on pakko leikata, nyt sitä kuitenkin yhtäkkiä on! Hallitus päätti juuri historiallisen suurista veronkevennyksistä yhteiskunnan kaikkein rikkaimmille ja varakkaimmille lisäämällä velkaa ja leikkaamalla koulutuksesta, palkansaajilta, kunnilta ja järjestöiltä. Tosi asia on, että pieni- ja keskituloiset eivät tässä massiivisessa varojen uusjaossa saaneet kuin murusia. Suurimmat veronkevennykset päätyvät pienelle joukolle henkilöitä, jotka tienaavat 100 tonnia tai enemmän. Kymppitonnin kuussa tienaavien verotus kevenee 2400 euroa, 4500 tienaavilla 340 euroa. Tästä pienemmillä tuloilla enää vähän. Kun huomioidaan ay- jäsenyyden vähennysoikeuden poisto, mahdolliset kunnallisveron ja työttömyysvakuutusmaksun nostot, monen pieni- ja keskituloisen tulos painuu pakkaselle. Lisäksi yleinen, täysin vastikkeeton pikavipillä rahoitettu yhteisöveron alennus valuu pääosin suuryrityksille ja ulkomaille osinkoina.

Nyt hallitus suunnittelee uusia kiristyksiä työttömyysturvaan ja jopa toimeentulotuen leikkauksia. Tilanteessa, jossa työttömiä on lähes kolme kertaa enemmän kuin avoimia työpaikkoja! Tätä taloudellisesti ja inhimillisesti vastuutonta politiikkaa sosialidemokraatit eivät hyväksy!

Hyvät ystävät!

Kyse ei ole siitä, etteikö vaikeita päätöksiä tulisi tehdä, vaan miten ne tehdään. On häpeällistä, että yhteiskunnassa lyödään kerta toisensa jälkeen niitä, joilla on vähiten mahdollisuuksia puolustaa itseään. Pari viikkoa sitten suomalaiset lähettivät kunta- ja aluevaaleissa hallituspuolueille viestin, ettei eriavoistuva kehitys saa jatkua. SDP voitti kuntavaalit ensimmäistä kertaa 20 vuoteen. Kiitän sydämestäni kaikkia äänestäneitä, ehdokkaita ja vaalityötä tehneitä. Tulos oli upea!

SDP:n viesti on selkeä – me emme lupaa liikoja, kun väitämme, että kaiken voi tehdä reilummin! Seuraavan kahden vuoden aikana tulemme tekemään kaikkemme, että hyvinvointialueilla todella pidettäisiin kiinni kahden viikon hoitotakuusta. Tulemme kunnissa tekemään kaikkemme, että lasten ja nuorten oikeutta oppia parannetaan. Maan hallitus ei tätä tehtävää millään tavalla helpota, päinvastoin. Mutta emme anna periksi.

Hyvät kuulijat, haluan puheeni lopuksi todeta vielä seuraavaa:

Tapa, jolla oikeistohallitus jakaa kansaa voittajiin ja häviäviin, rankaisee heikoimmassa asemassa olevia ja kyykyttää apua tarvitsevia on kunniatonta. Se vaarantaa yhteiskunnallista vakautta lisäämällä huono-osaisuutta ja heikentämällä ihmisten luottamusta yhteiskuntaan ja uskoa tulevaisuuteen. Hyvät ystävät, meidän ei tule hyväksyä sitä. Meidän ei ole pakko hyväksyä sitä! Meillä on mahdollisuus valita tulevaisuuteen ja ihmisiin luottava sopimisen ja yhteistyön tie!

Mikään ei ole niin helppoa rikkoa kuin rauha, eikä mitään ole niin helppoa menettää kuin luottamus. Suomeen tarvitaan hallitus, joka on aidosti sitoutunut vastuulliseen taloudenpitoon, ylläpitämään yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja vakautta, tasa-arvoa ja solidaarisuutta. Ei lannistuta, ei anneta periksi. Viimeistään kahden vuoden päästä meidän on yhdessä mahdollisuus muuttaa Suomen suuntaa!

Haluan toivottaa teille jokaiselle omasta ja sosialidemokraattisen puolueen puolesta hyvää vappua! Vielä tulee aika, jolloin asiat ovat paremmin!