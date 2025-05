SDP:n Eemeli Peltosen vappupuhe

Arvoisat vapun juhlijat, hyvät ystävät!

Suomen lippu liehuu tänään suomalaisen työn päivän kunniaksi. Vappu on paitsi työtä tekevien ja opiskelijoiden, myös kevään, toivon ja tulevaisuuden juhlapäivä. Meillä täällä Järvenpäässä paikallisten työväenyhdistysten yhdessä järjestämässä vapputapahtumassa on kyse yli satavuotisesta perinteestä.

Alkuun vappua kokoonnuttiin juhlistamaan Järvenpään työväentalolle, joka vihittiin käyttöön vappuna 1906. Myöhemmin puretulta työväentalolta vapun juhliminen siirtyi Järvenpään torille. Viime vuosina vappujuhlan paikka on vakiintunut tänne Rantapuistoon, meille rakkaan Tuusulanjärven läheisyyteen.

Vaikka vappu ja sen perinteet ovat eläneet ajassa, vapun sanoma on pysynyt entisellään. Tänään saamme jälleen kokoontua yhteen juhlistamaan toivoa, työtä ja tulevaisuutta. Samalla ajatuksissamme on odotus tulevasta kesästä, jonka lähestymisestä voimme nähdä merkkejä ympäröivässä luonnossa.

Hyvät ystävät,

Kokoontuessamme tänään juhlistamaan vappua, turvallisuuspoliittinen tilanne herättää huolta. Myrskypilvet ovat kerääntyneet kansainvälisen politiikan taivaalle ja ne laskevat varjonsa Euroopan ylle. Viime vuodet olemme joutuneet elämään uudenlaista epävarmuuden aikaa, joka ei ota väistyäkseen.

Eduskunnan tänä keväänä käsittelemä valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko ei kaunistele tosiasioita. Sen mukaan Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut perustavanlaatuisesti ja pitkäkestoisesti. Tällä hetkellä turvallisuusympäristömme on vakava ja vaikeasti ennakoitavissa.

Muutos Suomen turvallisuusympäristössä on seurausta Venäjän pitkäaikaisesta kehityksestä, jossa se pyrkii aggressiivisesti uudelleenrakentamaan Neuvostoliiton hajoamisen myötä menetettyä suurvalta-asemaa. Ukrainassa Venäjä käy jo neljättä vuotta täysimittaista sotaa tavoitteidensa edistämiseksi.

Muualla Euroopassa Venäjä horjuttaa turvallisuutta ja harjoittaa painostamista toisenlaisin, viheliäisin keinoin. Tästä painostamisesta osansa on saanut Suomikin. Venäjän harjoittama hybridivaikuttaminen alleviivaa sitä, että Suomen varautumisen ja huoltovarmuuden tulee olla kunnossa kaikkina aikoina.

Tänä vuonna Venäjän Ukrainaa vastaan käymässä hyökkäyssodassa on alkanut uusi vaarallinen vaihe, jonka lopputuloksella on maanosamme turvallisuudelle kauaskantoisia vaikutuksia. Yhdysvallat on aloittanut keskustelut Venäjän kanssa ja pyrkii rakentamaan rauhanprosessia sodan lopettamiseksi.

Vaikka sodan päättyminen on varmasti meidän kaikkien toiveissa, ei kestävää rauhaa Ukrainaan voida saavuttaa ehdoilla, jotka eivät ole ukrainalaisten itsensä kohtuudella hyväksyttävissä. Euroopan on tehtävä selväksi, että ehtojen saneleminen ja Ukrainan ohi sopiminen eivät ole kestävä tie rauhaan.

Jos Venäjän oikeudettomille vaatimuksille annetaan neuvottelupöydässä periksi ja sota Ukrainassa päättyy epäoikeudenmukaiseen rauhaan, sodan päätöksessä kylvetään vain uuden sodan siemen. Venäjä tulee koettelemaan voimapolitiikallaan myöhemmin myös muita Euroopan maita, jos sen annetaan ilman mitään seurauksia muokata itsenäisen Ukrainan rajoja pysyvästi haluamallaan tavalla.

Sota Euroopassa ja voimistuva epävarmuus kansainvälisissä suhteissa korostavat puolustuksesta ja kansallisesta turvallisuudesta huolehtimisen välttämättömyyttä. Näinä aikoina kantavaa maata jalkojemme alle tuo tosiasia siitä, että Suomessa on aina pidetty huolta uskottavasta puolustuksesta.

Eduskunnassa vallitsee laaja puoluerajat ylittävä yhteisymmärrys ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme keskeisistä linjauksista ja panostuksista Suomen puolustuksen sekä turvallisuuden varmistamiseksi. Yhtenäisyys on arvokasta aivan erityisesti nyt, kun Venäjä pyrkii horjuttamaan Euroopan turvallisuutta.

Vaikka puolustuksen ja turvallisuuden ajankohtaiset tarpeet ja niihin vastaaminen nyt korostuvatkin yhteiskunnallisessa keskustelussa, meidän ei tule unohtaa niitä asioita, jotka rakentavat perustaa turvalliselle yhteiskunnalle. Kyse on ennen kaikkea luottamuksesta ja yhteenkuuluvuuden tunteesta.

Turvallisessa yhteiskunnassa jokainen voi luottaa siihen, että huominen kantaa. Hyvinvointivaltiomme ytimestä – toimivista peruspalveluista, koulutuksesta ja turvaverkoista – huolehtiminen rakentaa sisäisesti eheää ja vahvaa yhteiskuntaa. Sellainen yhteiskunta kestää varmasti myös maailman tuulet.

Hyvät ystävät,

Näin vappuna voimme jo tuntea tulevan kesän lähestymisen. Ensi kesänä pääministeri Orpon neljän puolueen hallitus on johtanut Suomea kahden vuoden ajan. Vaalikauden puoliväli mahdollistaa nykyisen hallituksen politiikan arvioimisen, suhteessa hallituksen itselleen asettamiin tavoitteisiin.

Orpon hallitus aloitti kaksi vuotta sitten työnsä tekemällä kaksi kovaa lupausta. Hallitus lupasi laittaa valtion velkaantumisen kuriin ja luoda Suomeen satatuhatta uutta työpaikkaa. Moni varmasti muistaa kokoomuksen vaalipäivän lehti-ilmoitukset, joissa luki: ”Nyt on oikea aika lopettaa velaksi eläminen”.

Päivä päivältä on käynyt yhä selvemmäksi, että hallituksen asettamat tavoitteet ovat kaikkea muuta kuin toteutumassa. Velkaantuminen jatkuu ennätyskorkealla ja työttömyydessä Suomi on tehnyt Euroopan ennätyksen. Työttömyys on pahentunut Orpon hallituksen vahtivuorolla jopa yli 60 000 työttömällä.

Velkaantumisen ja työttömyyden pahentuessa hallitus on pitänyt jääräpäisesti kiinni niistä lukuisista heikennyksistä, jotka hallitus on tehnyt peruspalveluihin, koulutukseen ja perusturvaan. Hallitus ei ole perääntynyt, vaikka lapsiperheköyhyys ja jopa asunnottomuus ovat lähteneet niiden vuoksi nousuun.

Hyvinvointivaltiomme kaksi kantavaa kivijalkaa – julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä koulutus – on hallituksen toimesta laitettu kahdessa vuodessa todella koville. Hallitus on vähentänyt hyvinvointialueiden rahoitusta pidentämällä hoitotakuuta ja leikkaamalla ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoitusta. Samalla tärkeää työtä tekeviltä sote-järjestöiltä on leikattua tuntuvasti avustuksia.

Hallituksen tekemiä koulutusleikkauksia on erityisen vaikea ymmärtää, kun Suomen osaamistasoa pitäisi vahvistaa kasvun vauhdittamiseksi. Jopa 120 miljoonan euron leikkaus ammatillisesta koulutuksesta on näkynyt myös Keski-Uudellamaalla koulutuskuntayhtymä Keudassa irtisanomisina.

Hyvät ystävät,

Kaiken tämän sanottuani haluan tehdä yhden asian selväksi: ei kaksi vuotta sitten eduskuntavaaleissa yksikään puolue kiistänyt sitä, etteikö Suomen talous olisi vaikeassa tilanteessa. Kaikki puolueet ovat kyllä yhtä mieltä siitä, että Suomen velkaantumista pitää hillitä ja valtion taloutta sitäkin tasapainottaa.

Suomen talouden isosta kuvasta ei siten riitaa löydy tai sellaista aikaiseksi saada. Mutta ne keinot, joilla esimerkiksi me sosialidemokraatit puuttuisimme valtion velkaantumiseen ja julkisen talouden epätasapainoon, poikkeavat ratkaisevasti hallituksen neljän puolueen tekemästä talouspolitiikasta.

Politiikassa on aina kyse arvovalinnoista. Erityisen tärkeitä arvovalinnat ovat silloin, kun taloudessa on tiukkaa ja ajat ovat vaikeita. Kun julkista taloutta pitää laittaa kuntoon, tärkein mittatikku on tehtyjen päätösten oikeudenmukaisuudessa. Vaikeat päätökset on helpompi hyväksyä, jos ne tehdään reilusti.

Talouden tosiasioita ei kukaan kiistä. Kansalaisilla on kuitenkin täysi oikeus vaatia, että välttämättömät sopeutukset tehdään oikeudenmukaisesti. Siksi moni odottikin, että pääsiäisen jälkeisessä puoliväliriihessään hallitus tekisi suunnanmuutoksen kohti oikeudenmukaisempaa talouspolitiikkaa.

Tänään tiedämme, että näin ei tapahtunut. Hallitus on viimeiset kaksi vuotta todistellut, että rahaa ei ole ja siksi esimerkiksi peruspalveluista, koulutuksesta ja kunnilta pitää leikata. Nyt hallituksen puoliväliriihessä rahaa sitten löytyikin, kaikkein suurituloisimpia eniten hyödyttäviin veronkevennyksiin.

Suurituloisia suosivat veronkevennyksensä hallitus rahoittaa ottamalla lisää velkaa, ottamalla jopa miljardin euron pikavipin valtion eläkerahastosta, tekemällä lisäleikkauksia ja tukeutumalla epävarmoihin kasvuodotuksiin. Aika näyttää kuinka suuren laskun hallituksen holtiton puoliväliriihi jättää seuraavalle hallitukselle, joka aikanaan perii Orpon hallituksen vastuuttomuuksien loppulaskun.

Kun katsoo pääministeri Orpon hallituksen ensimmäisen kahden vuoden tuloksia, ei ole mikään ihme, että moni toivoo suunnanmuutosta Suomelle. Suunnanmuutosta kohti oikeudenmukaisempaa talouspolitiikkaa, reiluja kasvutoimia ja työllisyyden edistämistä sekä koulutuksen kunnianpalautusta.

Hyvät ystävät,

Reilu kaksi viikkoa on kulunut siitä, kun Suomessa äänestettiin ensimmäistä kertaa yhtä aikaa pidetyissä alue- ja kuntavaaleissa. Vaaliuurnilla valitsimme valtuutetut hoitamaan yhteisiä asioitamme kuntien ja hyvinvointialueiden valtuustoihin. Päättämään kouluista, terveyskeskuksista ja palveluista.

SDP saavutti vahvan vaalivoiton sekä alue- että kuntavaaleissa. Puolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ensimmäistä kertaa yli kahteenkymmeneen vuoteen. Muutoksen tuulet puhalsivat SDP:n purjeisiin kaiken kokoisissa kunnissa, mutta aivan erityisesti suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa.

Meillä täällä Järvenpäässä SDP oli suurin puolue molemmissa vaaleissa. Kuntavaaleissa kasvatimme kannatustamme liki kymmenellä prosenttiyksiköllä. Viidellä lisäpaikalla valtuustoryhmämme koko kasvoi kuuteentoista valtuutettuun. Vaalitulos on SDP:n paras tulos kuntavaaleissa koko 2000-luvulla.

Paikallinen vaalivoitto oli aidosti yhdessä tehty. Asetimme ensimmäistä kertaa seitsemääntoista vuoteen täyden 76 ehdokkaan ehdokaslistan. Käytimme kevään ihmisiä kohdaten ja keskustellen, kysyen luottamusta yhteisen kotikaupunkimme rakentamiseksi yhä reilummaksi ja turvallisemmaksi.

Haluan Järvenpään demareiden puolesta kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka annoitte luottamuksen sosialidemokraattien ehdokkaille. Laaja luottamus velvoittaa meitä valittuja valtuutettuja tekemään lujasti töitä Järvenpään eteen alkavalla valtuustokaudelle. Pyrimme olemaan luottamuksen arvoisia.

Vaalien jälkeen koittaa aina yhteistyön aika. Kaikkien valtuustoon valittujen, puoluetausta riippumatta, panosta tarvitaan yhteisen kotikaupunkimme kehittämisessä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella yhteistyön kättä on lyötävä paitsi puoluerajojen myös kuntarajojen yli, koko alueen parasta ajatellen.

Tulevaltakaan valtuustokaudelta ei varmasti tule haasteita puuttumaan. Kaupungin keskustan elinvoiman vahvistaminen, Vanhankylännimen kehittäminen virkistysalueena, työllisyys- ja elinkeinopalveluiden vakiinnuttaminen ja kaupungin talous tulevat olemaan valtuutettujen agendalla.

Järvenpäällä on käsissään kaikki edellytykset kehittyä entistäkin elinvoimaisemmaksi ja toimivammaksi kaupungiksi asukkailleen ja täällä toimiville yhdistyksille sekä yrityksille. Sen varmistamisessa kevään kuntavaaleissa valitut päätöksentekijät ovat paljon vartijoina. On aika kääriä hihat ja ryhtyä töihin.

Hyvät ystävät,

Alue- ja kuntavaalien valtakunnallinen tulos teki yhden asian selväksi: moni tahtoo muutosta suuntaan, johon Orpon hallitus on Suomea viime vuosina vienyt. Muutoksen, kohti reilumpaa tulevaisuutta. Jo kahden vuoden kuluttua järjestettävissä eduskuntavaaleissa suomalaisilla on mahdollisuus äänestämällä varmistaa, että muutos toteutuu. SDP tarjoaa Suomelle uuden paremman suunnan.

Näillä sanoilla haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää vappua ja alkanutta kevättä!