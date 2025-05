SDP:n Lauri Lylyn vappupuhe

Arvoisat kuulijat, naiset ja miehet!

Näin vappuna hieman historiaa! Lähtökohtamme Forssan ohjelmasta!

Yleinen, yhtäläinen ja välitön vaali- ja äänioikeus kaikille Suomen kansalaisille sukupuoleen katsomatta kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä sekä kunnallisella että valtiollisella alalla.

Täydellinen yhdistymis-, kokoontumis-, lausunto- ja painovapaus.

Yleinen koulupakko. Maksuton opetus kaikissa oppilaitoksissa.

Terveydenhoito valtion ja kuntain asiaksi. Maksuton lääkärinapu ja lääkkeet sekä synnytysapu. Maksuton hautaus.

Kaikkien rajoitusten poistaminen, jotka asettavat naisen yleis- tai yksityisoikeudellisessa suhteessa ala-arvoisempaan asemaan kuin miehen.

Työaika on saatava 8-tuntiseksi (niissä ammateissa, missä eivät epäterveelliset olosuhteet vaadi sitä lyhemmäksi.)

Kaikkiin työntekijöihin sekä heidän asemassaan oleviin henkilöihin ulottuva kansanvakuutus, käsittäen, paitsi sairas- ja tapaturma-, myöskin vanhuus- ja ansiokyvyttömyys- sekä leskien ja orpolasten työttömyysvakuutuksen, on saatava aikaan.

Hyvät vapun, työväen juhlan juhlijat,

Edellä oli SDP:n Forssa ohjelma, joka sisälsi hyvinvointiyhteiskuntamme perustan, josta edelleen tänäkin päivänä keskustelemme ja käymme poliittista keskustelua mihin suuntaan mikäkin puolue niitä ohjaa. SDP oli jo vuonna 1903, (14 vuotta ennen itsenäistymistämme) ja jopa nykyistä aikaa edellä vaatiessaan muun muassa edellä mainittuja tavoitteita kaikille suomalaisille.

Tässä paikassa puhuessani voimme muistaa heitä, jotka näiden asioiden toteutumisen eteen ovat antaneet henkensä (VAIN IKAALISISSA). Olemme yli 120-vuotisen historiamme aikana pystyneet rakentamaan Forssassa laaditun ohjelman pohjalta suomalaisen yhteiskunnan, joka on herättänyt kateutta vuosikymmenten saatossa ympäri maailmaa.

Elämme edelleen demokraattisessa valtiossa, jossa jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus olla osana päätöksentekoa. Edellä lausutut tavoitteet eivät ole tulleet itsestään. Ne ovat vaatineet verta, hikeä ja kyyneliä. Välillä on tullut takapakkia, mutta se taas on otettu kiinni seuraavalla kaudella. Hyvinvointiyhteiskunnan takapakista näemme juuri nytkin esimerkkejä Orpo-Purran hallituskaudella.

Tämä osittaa, että kaikki ihmiset eivät ajattele samalla tavalla ihmisten tasa-arvoisesta kohtelusta. Työmme jatkuu edelleen, jotta kaikki saavat kokea sen mitä olemme aikoinaan lähteneet tavoittelemaan: vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden. Ihmisten täytyy olla tasavertaisia ja -arvoisia, jotta hyvinvointiyhteiskunta voi rakentua.

Hyvät kuulijat,

Orpo-Purran oikeistohallituksen hallitusohjelma lähtee siitä ajatuksesta, että tätä tasavertaisuuden ja huolehtimisen tasapainoa täytyy nyt muuttaa. Oikeistolainen ajatusmaailma on tämän hallituksen kantava ja ohjaava voima. Kokoomuksen linjaukset näkyvät muun muassa sotepalveluiden yksityistämisessä, julkisten palveluiden saamisen vaikeuttamisessa, koulutus- ja soteleikkauksissa, palkansaajien ay-liikkeen tavoitteiden romuttamisessa ja työnantajien määräysvallan yksipuolisessa kasvattamisessa. Kaikki nämä ovat myös perussuomalaisten toimesta siunattu.

Tähän saakka sitä kaikkea on perusteltu, että työpaikkoja tulee 100 000 lisää ja velalla eläminen loppuu. Rahaa ei ole! Mutta kuinka kävikään puoliväliriihessä. Rahaa oli 2000 miljoonan veronkevennyksiin. Pääosin yrityksille ja hyväpalkkaisten marginaaliverojen kevennyksiin. Näiden tuloksena kaikkein rikkaimpien verotus kevenee. Yritysten yhteisöveron laskeminen ilman järkeviä talousperusteita toteutetaan. Näitä perustellaan hyvin epävarmoilla verotuksen dynaamisilla vaikutuksilla. Varmana seurauksena on kuitenkin valtion velan kasvattaminen ja sen kasvun jatkuminen.

Mutta miten sitten kävikään pieni- ja keskituloisille. Heillä verotus kevenee erittäin vähän. Vain muutamia euroja kuukaudessa. Ja sitäkin vähää leikataan korkean työttömyyden johdosta tulevilla työttömyysvakuutusmaksujen nousulla, ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistolla, työhuonevähennyksen ja työsuhdepyörien vähennyksen poistolla. Ostovoima ei näillä toimilla pieni- ja keskituloisilla nouse.

Pieni- ja keskituloiset työntekijät siis maksavat rikkaimpien veroalen, joka on ollut kokoomuksen tärkein tavoite puoliväliriihineuvotteluissa. Kokoomuksen idea siitä, että nämä veronkevennykset synnyttäisivät kasvua, työpaikkoja ja tuottavuutta tähän maahan. Onko niin käynyt koskaan? Ei ole. Tämäntyyppisen talouskurin myötä maailman rikkain prosentti omistaa nyt jo yli puolet maailman varoista ja loput 8 miljardia ihmistä omistavat toisen puolen. Seurauksena on siis varallisuuden keskittäminen omille eturyhmille toisten kustannuksella.

Tätä on kokoomuksen politiikka aina ollut ja tulee olemaan. He onnistuivat vuoden 2023 vaaleissa saamaan äänestäjät puolelleen pelottelemalla velalla. Tätä ei kuitenkaan ollut tarkoitus noudattaa. Nyt raha annetaan veronkevennyksillä rikkaimmille ja heikommilta leikkaamista jatketaan. Näin myös syntyy verovaje yhteiskunnan rahoitukseen ja velanottoa täytyy taas lisätä. Tämä kierre on loputon. Siitä osoituksena on se, että velkaa otetaan Orpo-Purran hallituskaudella ennätysmäisesti.

Hyvät kuulijat,

Hallituksen työmarkkinapolitiikka on ollut yksipuolista ja erittäin lyhytnäköistä. Kolmikanta on murrettu yhden hallituskauden aikana. Palkasaajapuolen asemaa on heikennetty. Viimeisimpänä ay-jäsenmaksujen verovähennyksen poistaminen. Työnantajien määräysvaltaa on kasvatettu kaikilla lakiesityksillä mitä he ovat eduskuntaan tälle sektorille tuoneet. Isoja järjestelmämuutoksia ovat olleet lakko-oikeuden rajoittaminen (ja lakkosakkojen korottaminen työntekijäpuolelle), paikallisen sopimisen laajentaminen järjestäytymättömiin yrityksiin ilman riittävää valvontaa, velvollisuuksia ja ilman sanktioita, valtakunnansovittelijan käsien sitominen palkkaratkaisuja annettaessa sekä nyt käsittelyssä oleva suojelutyön soveltamisalan laajentaminen kaikkiin mahdollisiin työtehtäviin, joka johtaa lakko-oikeuden rajaamiseen.

Hallituksen syntilistassa on mm. leipomotyölain kumoaminen, aikuiskoulutustuen ja koulutusvähennyksen poisto, ansioturvan porrastaminen, joka on suora leikkaus turvan tasoon, lomakorvausten jaksottaminen, työttömyysturvan työssäoloehdon muuttaminen 6 :sta 12 kk:een, palkkatuetun työn käyttämisen lopettaminen, sekä työttömyysturvan lapsikorotusten poisto ja työttömyysturvan 300 euron suojaosuuden poisto. Lisäksi yt-lakia on heikennetty merkittävästi, yli 190 000 työtekijää ja yli 6300 yritystä tippuu sen piiristä pois, ja lisää heikennyksiä siihen on tulossa. Juuri silloin kun neuvottelua ja yhteistoimintaa työpaikoilla tarvittaisiin enemmän työelämän murroksessa. Määräaikaisuuksia aiotaan helpottaa ilman perusteltua syytä ja henkilökohtaista irtisanomissuojaa aiotaan heikentää merkittävästi. Lista on loputon!

Mitä näillä kaikilla on sitten hallituksen mielestä tavoiteltu? 100 000 työpaikkaa. Kokoomuksen ideologiassa, perussuomalaisten siunauksella, työntekijän tilannetta heikentämällä saavutetaan kokoaikaisia työpaikkoja ja tuottavuus kasvaa. Mitä on tapahtunut? Yli 60 000 työtöntä on tullut lisää. Talouskasvua ei ole tullut, joka olisi luonut työpaikkoja. Vaan on tullut konkursseja ennätysmäärä. Viime hallituskaudella saavutettu ennätystyöllisyys on muisto vain, samoin työntekijöiden oikeudet.

SDP on rakentanut vuosikymmenet työlainsäädäntöä, joka on tehty heikoimman osapuolen eli työntekijöiden suojaksi. Työlainsäädäntöä on rakennettu sen vuoksi, ettei työnantajien yksipuolinen määräysvalta pääse valloilleen, kuten oli tilanne työpaikoilla ennen työlainsäädäntöä.

SDP on vastustanut kaikkia oikeistohallituksen tekemiä heikennyksiä työntekijöiden asemaan. Alati muuttuvassa työelämässä ja työmarkkinoilla täytyy olla hyvä yhteistyö ja neuvottelutasapaino. Yhteistyölle ja yhdessä kehittämiselle sanomme niin eduskunnassa kuin työpaikoillakin kyllä, yksipuoliselle määräämiselle ja väärintekemiselle sanomme ehdoton EI!

Meiltä kysytään usein, että perummeko kaikki leikkaukset yksitellen? Mielestäni meidän on rakennettava tämän hallituksen jättämälle työelämän raunioille parempi vaihtoehto niin ansioturvassa kuin työelämän pelisäännöissäkin. Kokonaispaketti, jossa vastataan tehtyihin leikkauksiin, heikennyksiin ja jossa huomioidaan tulevan työelämän tarpeet. Se paketti on juuri työn alla. Yksittäisiin leikkaushuutokauppoihin ei ole järkevää lähteä. Leikkauksia on tehty niin paljon Orpon hallituksen toimesta pala kerrallaan ilman kokonaisvaikutusten arviointeja.

Hyvät kuulijat,

Ajat voivat muuttua. Tästä hyvänä esimerkkinä käy äsken pidetyt kunta- ja aluevaalit. Hallituspuolueet saivat muistutuksen siitä, että mitä tahansa ei voi tehdä ilman seuraamuksia. Suurin kiitos vaalivoitostamme molemmissa vaaleissa kuului teille, hyvät kansalaiset, kun lähetitte kauttamme viestin, että oikeistohallituksen ihmisiä hyviin ja huonoihin jakava politiikka ei enää käy. Lähetitte hallitukselle viestin, että palveluiden alasajo ja jatkuva koulutuksesta leikkaaminen eivät teille käy!

Täällä Ikaalisissa saimme valtuuston 5 paikkaa. Kiitos teille kuntalaiset, kun luotitte SDP:n linjaan. On muutoksen aika! (VAIN IKAALISISSA!)

Täällä Nokialla kasvatimme kuntavaalituloksella valtuuston paikkoja kahdella, sen ollen nyt 11 paikkaa. Kiitos teille kuntalaiset, kun luotitte SDP:n linjaan. On muutoksen aika! (VAIN NOKIALLA!)

SDP:n päätavoitteet vaaleissa olivat nopea hoitoon pääsy sekä oppimisrauha ja pienet ryhmäkoot perusopetuksessa. Näiden puolesta tulemme tekemään töitä kunnissa ja hyvinvointialueella tulevina vuosina. Me tiedämme sen, että hyvinvointialueilla tilanne on vaikea. Siksi hallituksen kannattaisi välittömästi tarkastaa linjansa, ja antaa alueille lisää aikaa alijäämien kattamiseksi. Jos lisäaikaa ei anneta, monet hyvinvointialueet ovat hyvin ahtaassa tilanteessa.

Kunta- ja aluevaaleissa kaikkien puolueiden puheenjohtajat kertoivat kannattavansa kahden viikon hoitoon pääsyä. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vakuuttivat, että heidän valtuutettunsa ovat sitoutuneita siihen, että hyvinvointialueilla pidetään kiinni kahden viikon hoitotakuusta. Kahden viikon hoitoon pääsy on yhteinen asia. Hallituspuolueilla on nyt näytön paikka osoittaa, että kyse ei ollut vain vaalipuheista vaan ne ovat sitoutuneet tukemaan SDP:n aloitteita hoitotakuun palauttamisesta alueilla myös käytännössä.

Hyvät kuulijat,

Tulevaisuutta voi muuttaa. Suomen suunnan voi muuttaa. Kunta- ja aluevaalit osoittivat sen. Tarvitsemme siihen teidän tukeanne. Seuraavat eduskuntavaalit ovat kahden vuoden päästä. SDP tavoittelee suurimman puolueen paikkaa, sillä oikeiston jäljiltä Suomea on muutettu liian rajusti, jotta kaikki pidetään mukana ja asiat tehtäisiin kansalaisille reilummin.

Muistakaa: vahvin aseemme on oma äänemme. Valtaapitävien on kuultava se ääni kaduilla ja toreilla. Se on näyttävä sosiaalisessa mediassa, televisiossa ja paikallislehtien mielipidekirjoituksissa. Lounaspöydissä ja kahvitauoilla, antaa äänenne kuulua! Näytetään yhdessä, että kurjistava politiikka ei saa kansan enemmistön tukea. Luottamus ja sopimisen tie voidaan vielä palauttaa.

Kaiken voi tehdä reilummin!

Oikein hyvää vappua ja toiveikasta kevättä teille kaikille! Kiitos.