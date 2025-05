SDP:n Lauri Lyly: Hyväosaisten Orpo-Purran hallitus leikkaa köyhiltä ja jakaa rikkaille

SDP:n Helena Marttilan vappupuhe 1.5.2025 14:11:40 EEST | Tiedote

Arvoisa vappujuhlaväki, Mitä synkemmät ajat, sitä enemmän tarvitsemme elämäämme riemua.Mitä enemmän on kurjuutta, sitä enemmän tarvitsemme taistelutahtoa. Minulle vappu on kevään, riemun ja yhteisen taiston juhla - työväen ja valon päivä. Talvi on jälleen takana, elämä edessä, riemu kodeissa ja kaduilla. Lisääntyvä valo saa aikaan elämää ja luo uskoa, että valo on aina pimeyttä vahvempi ja toivo pelkoa suurempi. Suomalaiset äänestivät huhtikuun kunta- ja aluevaaleissa muutoksen puolesta. Orpon hallituksen eriarvoistava politiikka sai äänestäjiltä selvän tuomion ja SDP historiallisen suuren tuplavoiton. Meillä ei ollut suurinta vaalikassaa, mutta jotakin kultaakin arvokkaampaa: joukkovoima. Kansanliikkeenä voimamme on ihmisissä, meissä aateveljissä ja -siskoissa ja kaikissa heissä, jotka laittoivat itsensä likoon ja käyttivät aikaansa vaalityöhön. Demarinaisten puheenjohtajana iloitsen, että SDP:n vaalivoiton myötä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ääni tulee kuulumaan entistä vahvempana