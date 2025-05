SDP:n Joona Räsäsen vappupuhe

Hyvät ystävät,

Olemme nyt viimeiset kaksi vuotta eläneet Suomessa, jota johtavat Petteri Orpo ja Riikka Purra. Viime eduskuntavaaleissa he kovaan ääneen lupasivat, että kaikki muuttuu. Velkaantumisen piti loppua, verojen piti alentua, palveluiden piti parantua ja uusia työpaikkoja piti syntyä kuin sieniä sateella. Julkisen talouden tasapainottamisessa pienituloisilta ei pitänyt leikata, koulutus olisi erityissuojeluksessa ja keneltäkään ei vaadittaisi kohtuuttomuuksia.

Moni epäili jo silloin, että näinköhän tässä käy. Luvattiinko liikoja ja luvattiinko sellaisiakin asioita, joita ei ollut edes tarkoitus pitää? Nyt ei tarvitse enää epäillä, nyt tiedämme mitä Suomessa on tapahtunut Petteri Orpon ja Riikka Purran johdolla. Moni asia on muuttunut, mutta ei suinkaan parempaan suuntaan.

Pääministeri Orpo julisti kovin sanoin ennen eduskuntavaaleja, että nyt on oikea aika lopettaa velkaantuminen. Todellisuudessa Suomi velkaantuu tällä hetkellä nopeimmin koko EU:sta. Valtiovarainministeri Purra jopa myönsi viime viikolla, että tämä hallitus velkaantuu enemmän kuin sen jatkuvasti haukkuma edellinen hallitus.

Viimeisin valtiovarainministeriön ennuste kertoo karua kieltä, että velkaantuminen tulee edelleen pahenemaan. Suurista puheista huolimatta pääministeri Orposta on tullut todellinen velkalaivan kippari.

Hallitus lupasi myös 100 000 uutta työpaikkaa, mutta todellisuudessa työllisten määrä on tippunut tällä hallituskaudella 76 000. Työttömyys on rajusti kasvanut ja yritysten konkurssien määrä on ennätyskorkealla. Suomessa työllisyyttä on hoidettu surkeiten koko Euroopasta. Nyt pestinsä jättävä työministeri Satonen jää historiaan todellisena työttömyysministerinä.

Suomalaisten verorasitusta luvattiin laskea, mutta tosiasiassa hallitus on omilla toimillaan kiristänyt tälle vuodelle keskituloisen palkansaajan verorasituksen korkeimmilleen kymmeneen vuoteen.

Koulutuksen erityissuojelus on puolestaan tarkoittanut aikuiskoulutustuen romuttamista, ammatillisen koulutuksen säästöjä ja nyt viimeisimpänä korkeakoulujen perusrahoituksen vähentämistä. Suojelukset ja varjelukset kannattanee jättää jatkossa kirkonmenoihin, koska hallituksen politiikassa niillä ei näytä olevan katetta.

Tosiasia on, että Orpon ja Purran hallituksen politiikalta on pudonnut pohja pois. Hallitus ei ole saavuttamassa yhtään itse itselleen asettamaansa tavoitetta. Tämän epäonnistuneen politiikan hallitus on maksattanut lukuisilla massiivisilla säästöillä yhteiskunnan heikompiosaisten toimeentuloon ja palveluihin.

Lupauksista huolimatta julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita on heikennetty. Rahapulan varjolla on heikennetty muun muassa hoitoonpääsyä, säästetty vammaisilta, vanhuksilta ja lapsilta. Rahat ovat kuulemma olleet aivan loppu. Sen hallitus kuitenkin on jättänyt kertomatta, etteivät ne rahat nyt niin loppu ole, etteikö hallituksella ole varaa kaataa puolta miljardia veronmaksajien euroja yksityistä terveysbisnestä tukemaan.

Pääministeri Orpo ja valtionvarainministeri Purra eivät ole omista epäonnistumisista moksiskaan. Syyhän on ollut aina jonkun muun. Joko edellisen hallituksen tai nykyisen opposition. Kehtasipa valtionvarainministeri syyttää Suomen heikosta taloustilanteesta myös veltostuneita suomalaisia. Johtavat ministerit ovat tainneet määrätä osana valtionhallinnon tehostamisohjelmaa kaikkien ministeriöiden peilit peitettäväksi. Muuten sieltä peilistä katsoisi silmiin se petettyjen vaalilupausten kokemusasiantuntija.

Hyvät kuulijat,

Vajaat kolme viikkoa sitten järjestettiin Suomessa kunta- ja aluevaalit. Vaaleissa valittiin päätöksentekijät vastaamaan meille kaikille tärkeistä arjen asioista kuntien ja hyvinvointialueiden valtuustoihin. Toivon kaikille valituille päätöksentekijöille viisautta käyttää saatua luottamusta vastuullisesti. Ihmisten sujuva arki on monesti kiinni päätöksistä, joita valtuustoissa teemme. Olkaamme siis luottamuksen arvoisia.

Sanon tämän siksikin, että näidenkin vaalien jälkeen suurin huoli liittyy edelleen äänestysaktiivisuuden kehitykseen. Kunta- ja aluevaaleissa äänestysaktiivisuus jäi matalaksi ja lisäksi aivan liian monta ääntä hylättiin äänestäjien sekoitettua kaksi vaalilipuketta keskenään.

Demokratian kannalta on sääli, että juuri niissä vaaleissa, joissa päätetään arkemme kannalta läheisimmistä asioista, äänestysaktiivisuus ylittää juuri ja juuri 50 %. Johtopäätös onkin selvä. Meidän on vahvistettava ihmisten uskoa demokratiaan ja tehtävä toimenpiteitä äänestysaktiivisuuden nostamiseksi. Vaalipäivänä äänestyskopin pitää olla vetovoimaisempi kuin kotisohva.

Luotan siihen, että kahden vuoden kuluttua eduskuntavaaleissa kansa haluaa sankoin joukoin ilmaista mielipiteensä Suomen suunnasta. Äänestysaktiivisuuden osalta seuraava näytönpaikka onkin seuraavat yhdistelmävaaleina järjestettävät kunta ja aluevaalit.

Yhdistelmävaalien toteutustavasta on saatava selkeämpi. Ennakkoäänestyspaikkoja on järkevä lisätä sinne, missä ihmiset luonnollisesti liikkuvat. Myös vaalivirkailijoita pitää olla tarpeeksi, jotta ihmiset eivät joudu jättämään äänestämättä siksi, että eivät ehdi tai pysty seisomaan tuntia äänestysjonossa.

Hyvät ystävät,

Kunta- ja aluevaalien tulos oli kuitenkin täysin selvä. Näissä vaaleissa suomalaiset äänestivät Suomen suunnan muuttamisen puolesta. Näissä vaaleissa äänestettiin nopeamman hoitoonpääsyn puolesta. Näissä vaaleissa äänestettiin ikäihmisten inhimillisen hoivan puolesta. Ja näissä vaaleissa suomalaiset äänestivät sen puolesta, että oppimistulokset saadaan käännettyä nousuun.

Suomalaiset äänestivät kunta- ja aluevaaleissa reilumman huomisen puolesta. Vaalitulos velvoittaa meitä vaalien voittajia.Vaalituloksen edessä on syytä olla kiitollinen, mutta yhtä lailla nöyrä. Meidän on käytettävä äänestäjien antamaa valtakirjaa vastuullisesti. Nyt on aika kääriä hihat ja ruvettava töihin.

Suomalaisten lähettämä viesti huomattiin varmasti myös maan hallituksessa. Viisas hallitus olisi myös kuunnellut äänestäjien lähettämän viestin. Sen sijaan pääministeri Orpo kiirehti heti vaalien jälkeen ilmoittamaan, että vaaleissa äänestäjät antoivat tuen hallituksen politiikalle. Tuo pääministerin toteamus oli kuin sen kuuluisan Irakin tiedotusministerin lausuntojen tasoa. Kaikki kyllä huomasivat, että keisarilla ei ole vaatteita.

Viisas pääministeri kuulisi ihmisten huolet ja pyrkisi muuttamaan politiikan kurssia. Muuten, seuraavan kerran kun valtiovarainministeri Purra vierailee Lohjan torilla, niin toivon että tanssimisen sijaan hänkin keskittyisi enemmänkin kuuntelemaan kansalaisia.

Mikäli hallitus ei ole valmis kuuntelemaan suomalaisten ääntä nyt, niin varmistetaan yhdessä, että eduskuntavaaleissa valta vaihtuu. Kaiken voi tehdä reilummin.

Hyvät kuulijat,

Hallituksella oli puoliväliriihessään mahdollisuus muuttaa politiikan suuntaa. Puoliväliriihestä piti tulla kauan kaivattu kasvuriihi, mutta siitä tulikin todellinen jakovarariihi, jossa hallitus härskisti tehtaili uusia etuja yhteiskunnan kaikista rikkaimmille. Kokoomuksen ja perussuomalaisten kaverikapitalismissa rikkaat sen kuin porskuttavat, mutta pieni- ja keskituloiset saavat vain murusia.

Moni myönteinenkin hallituksen päätös jää sen jalkoihin, että jälleen kaikista suurimman hyödyn saavat he, joilla on jo valmiiksi kaikista eniten. Ja jälleen kaikista vähiten saavat he, joilla on jo kaikista vaikeinta. Tätä arvovalintaa on vaikea käsittää, saati hyväksyä.

Hallituksen kehysriihessä päättämät uudet veronkevennykset tarkoittavat esimerkiksi ministerien tuloluokassa vuosittain useita tonneja puhtaana käteen, kun keskituloinen saa tyytyä huomattavasti pienempiin kevennyksiin. Ei ole oikein, että yhteiskunnan kermalle tulee yli kymmenkertainen veronkevennys keskituloiseen verrattuna. Veronkevennyksissä pitää olla nyt tavallisten suomalaisten vuoro.

Uhkana myös on, että tuleva työttömyysvakuutusmaksujen korotuspommi nollaa lähes kaikkien alle 9000€ kuukaudessa tienaavien veroalen. Surkean työllisyystilanteen ja pahenevan työttömyyden johdosta työttömyysvakuutusmaksuun kohdistuu merkittävä korotuspaine.

Esimerkiksi keskituloisen ihmisen osalta tämä tarkoittaa, että työttömyysvakuutusmaksun korotuksen jälkeen hallituksen veroalesta jäisi käteen vain kymppejä vuodessa. Jos henkilö kuuluisi liittoon, kuten useimmat kuuluvat, mennään jo selvästi miinukselle, eli verotus kiristyisi. Uusimpien käänteiden jälkeen näyttääkin siltä, että hallituksen veroalesta hyötyvät vain he, jotka tienaavat yli 9000€ kuukaudessa.

Koska Orpon hallitus on hoitanut työllisyyttä surkeimmin koko Euroopassa, niin nyt tämän politiikan lasku uhataan maksattaa pieni- ja keskituloisten veronkevennysten perumisella ja jopa joidenkin verotuksen kiristämisellä.

Hallituksen veroale on päivä päivältä paljastumassa Suomen poliittisen historian suurimmaksi bluffiksi, jossa koko hyöty valuu vain yhteiskunnan kaikista rikkaimmille.

Orpon hallitus on kyllä todellinen verokarhuhallitus pieni ja keskituloisten osalta. Mutta vastaavasti avokätinen mesenaatti rikkaiden ja ökyrikkaiden osalta. Kaikista härskeintä on, että hallitus rahoittaa nämä vuorineuvosten veronkevennykset velkarahalla ja ottamalla pikavipin valtion eläkerahastosta.

Hyvät ystävät,

Hallituksen politiikalle on olemassa parempi vaihtoehto. Epävarmassa maailmassa toimet on kohdistettava viisaasti.

Veronkevennysvara on kohdistettava kokonaan pieni ja keskistuloisille. Helpotetaan yritysten aitoja investointeja tuntuvalla investointikannustimella. Vahvistetaan kotimaista kasvurahoitusta miljardiluokassa, jotta kasvuyritykset voivat kasvaa ja päästrä maailmanmarkkinoille. Helpotetaan pienten yritysten tilannetta, jotta konkurssien uhka hälvenee. Panostetaan osaamiseen, kasvun tärkeimpään käyttövoimaan. Vaalitaan sopimiseen perustuvia työmarkkinoita Suomen vakauden takaajana.

Vaikka kuluvalla vaalikaudella Suomea on viety monilta osin väärään suuntaan, niin toivoa ei ole menetetty. Aurinko nousee vielä. Kevät ja kesä kyllä koittavat. Muutoksen tuulen pystyi jo tänä keväänä aistimaan. Se näkyy myös tänään, kun katson teitä.

Politiikka, mikä jakaa kansaa voittajiin ja häviäjiin, tulee tiensä päähän. Vastakkainasettelun lisääntyminen on korvattavissa keskinäisen luottamuksen vahvistamisella. Usko parempaan huomiseen voidaan palauttaa.

Meidän yhteinen tehtävämme on nyt palauttaa tuo luottamus ja usko. Se vaikea tehtävä, mutta se on tärkein tehtävämme. Se ei tule onnistumaan hetkessä, mutta yhdessä se on mahdollista. Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen.

Näillä sanoilla haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää Vappua!