Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen vappupuhe 1.5.2025

Hyvä vappukansa,

työ on päivän juhlan aihe. Täällä on myös aina ymmärretty, että Suomi nousee vain työllä, mutta on täällä myös ymmärretty juhlinnan päälle.

Joku on joskus keksinyt, että sopiva päivä työn juhlalle juuri ensimmäinen toukokuuta. Juuri silloin meilläpäin usein sataa räntää vaakatasossa ja tuulee kuin Murmanskista. Ei se ole kuitenkaan koskaan estänyt meitä kunnioittamista työtä ja sen tekijöitä reippaalla juhlinnalla ja reippailla puheilla.

Nyt ilonpidon eteen pitää ponnistella normaalia enemmän, sillä valtiovalta ei ole tunnelmaa kohottanut.

Työttömyys on Orpon hallituksen vahtivuorolla paisunut kuin vappupallo. Työttömyys on nyt korkeimmalla tasolla yhdeksään vuoteen.

Hallitus ohjelmassaan lupaili 100 000 uutta työllistä. Toistaiseksi ei oikein hyvältä näytä. Uusien työllisten sijaan on saatu 50 000 uutta työtöntä.

Tämä on tällä hetkellä Suomen polttava ongelma. Suomessa ei tehdä tarpeeksi työtä.

Toki pääministeri julisti, että kun nyt jaetaan satojen miljoonien eurojen isot veronalennukset kovatuloisimmille, innostuvat lääkäritkin tekemään viisipäiväistä työviikkoa. Noinkohan se mahtaa mennä. Lisäävätkö lääkärit työntekoaan, vai toteaako moni, että saman rahan saa jatkossa vähemmällä työnteolla?

Kovapalkkaisimmille räätälöity erityinen veroale toimii niin, että esimerkiksi 20 000 euroa kuukaudessa tienaava saa jatkossa yli 9000 euroa enemmän suoraa rahaa vuodessa. Jos tulosi ovat yli kymppitonnin kuussa, saat suurimmat veronkevennysprosentit. Ja rahaa tonneja, tietenkin.

Mutta aika harvalla tulot ovat yli kymppitonnin kuussa.

Tavalliselle keskituloiselle suomalaiselle tilanne on toinen. Pieni- ja keskituloiset eivät hallituksen tuoreesta tuhansien miljoonien veropaketista sittenkään taida paljoa kostua. Suurituloisiin verrattuna tulee murusia, jos niitäkään. Puheet suurista veroalennuksista olivat suuria, mutta karu totuus alkaa nyt valjeta.

Hallitus päätti juuri viime viikolla poistaa esimerkiksi keskituloiselta opettajalta niin kovalla kädellä verovähennyksiä, ettei hallituksen hänelle suuntaamasta veronkevennyksestä jää käteen välttämättä juuri mitään. Varsinkin jos otetaan vielä huomioon nousevat pakolliset työttömyysvakuutusmaksut. Niiden nousu johtuu siitä, että hallitus on epäonnistunut työllisyyspolitiikassaan.

Eikä tässä vielä ole päässyt unohtumaan myöskään äskettäin tehdyt rajut korotukset arvonlisäveroihin. Ne ovat menneet tai menossa hintoihin. Sen lisäksi, että ne ovat myrkkyä pienyrittäjille, syövät ne myös tavallisten kansalaisten ostovoimaa. Kohoavia hintoja maksat, olet sitten köyhä tai rikas. Töissä tai työtön. Yrittäjä tai palkansaaja. Opiskelija tai eläkeläinen.

Joillakin siis on juhlan aihetta enemmän, ja joillain vähemmän.

Keskustan mielestä pieni- ja keskituloisten verotusta on syytä keventää. Mutta tekisimme sen toisin. Keventäisimme keskituloisten suomalaisten verotusta enemmän kuin hallitus ja suurituloisten verotusta vähemmän kuin hallitus.

Hyvät ystävät,

”Kaikki työ työnä ja ihmiset tasa-arvoisina”, on vanha keskustalainen sanonta. Näyttää siltä, että tästä sanonnasta maan hallitus ei kuitenkaan ole kuullut.

Aiemmin on jo tullut selväksi, että hallituksen kammareihin eivät kuulu esimerkiksi hoitoa tarvitsevien vanhusten tai heidän hoitajiensa viesti.

Kun kiertää maata, kuulee mitä kansa nykymenosta ajattelee. Osin teksti on painokelvotonta.

Suomalaiset haluavat tehdä työtä. Moni työpaikkansa menettänyt tai sitä pelkäävä haluaisi päivittää osaamistaan. Yrittäjät ovat huolissaan osaavan työvoiman saatavuudesta.

Mikä oli hallituksen vastaus tähän? He poistivat aikuiskoulutustuen, ja leikkasivat valtavia summia aikuisten ammatillisesta koulutuksesta.

Tämä emämunaus pitää korjata.

Keskusta edellyttää, että uusi malli aikuiskoulutustuesta esitellään tämän vuoden aikana. Jos hallitus ei tähän kykene, niin tuttu aikuiskoulutustuki on palautettava käyttöön.

Ihmisillä pitää olla mahdollisuus kehittää osaamistaan pitkin työuraansa, se on Keskustan linja.

Hyvät ystävät,

sellainen myönteinen havainto sekä asiantuntijoilta että varttuneelta väestöltä on, että eläkeikäiset suomalaiset ovat nykyisin terveempiä ja energisempiä kuin ennen vanhaan. Ja aika monella heistä olisi vielä annettavaa työelämässä.

Tätä ei ole tarpeeksi ymmärretty päätöspöydissä. Olisiko veronkevennyksissä kannattanut huomioida varttuneempi väestö työhaluineen?

Esitänkin, että alimman eläkeiän saavuttaneille annetaan 20% työtuloista kokonaan verovapaaksi, jos jatkaa työelämässä. Tämä lisäisi työntekoa Suomessa, vähentäisi eläkemenoja, ja kohentaisi ostovoimaa. Kaikki voittaisivat.

Ja vielä neljäs esitys,

Suomen syntyvyys on pohjamudissa. Siitä ei voi hallitusta syyttää, ei nykyistä eikä edellisiä. Ongelma on massiviinen ja yhteinen. Siihen on monia syitä.

Nuoret ja tutkimukset kertovat, että suomalaiset toivoisivat enemmän lapsia kuin saavat. Epävarmuus toimeentulosta ja tulevasta lykkää lapsihaaveita. Työuran alkupäässä olevalla nuorella parilla toimeentulo on niukempi, ja perheen perustamiseen liittyy monenlaista kulua.

Keskusta esittääkin, että vanhempainvapaiden tuista tehdään verovapaita. Tässä voidaan edetä asteittain. Tämä on täsmätuki juuri siihen elämänvaiheeseen, jossa nuori perhe apua eniten tarvitsee.

Jos syntyvyyttä ei saada kasvuun, eivät mitkään taloustalkoot tule koskaan riittämään.

Suomi tarvitsee lisää lapsia, ja perheen perustamista pitää tukea myös verohelpotuksilla. Se on Keskustan kanta.

Hyvät ystävät,Vielä yksi rakentava Keskustan ehdotus toisenlaiseksi arvovalinnaksi. Työtä tekevien suomalaisten kurittamisen sijaan laitetaan suurten etujärjestöjen sijoitustuotot verolle. Hakaniemen kolossien sijoitustuotoista on parempi ottaa asianmukaiset verot kuin kurittaa tavallista työtä tekevää suomalaista. Näistä sijoitustuotoista olisi saatavissa yli sadan miljoonan verotuotot vuosittain.

Miksi jättimäisten keskusjärjestöjen kassavirtoja suojellaan ja työtä tekeviä ihmisiä kuritetaan? Tähän ei ole saatu minkäänlaista vastausta vallanpitäjiltä. Keskusta ajaa tässäkin asiassa tavallisten suomalaisten asiaa hallituspuolueita paremmin.

Ihmettelen myös leikkauksia työhuonevähennykseen, joka vaikuttaa satoihin tuhansiin suomalaisiin, jotka tekevät osan työstään etätyönä. Keskustan mielestä etätyön tekijöitä ei ole syytä tällä tavalla rangaista. Pitäisimme työhuonevähennyksen ennallaan.

Palkansaajien lisäksi asia koskee myös monia henkilöyrittäjiä ja maataloudenharjoittajia ja muun muassa omaishoitajia.

Hyvät kuulijat, tässä muutamia huomioita. Nämä mainitsemani Keskustan esitykset eivät tulisi hallituksen miljardipaketin päälle, vaan rakentaisimme sen tilalle paremmin kohdennetun ja taloudellisesti vastuullisemman kokonaisuuden. Meitä nimittäin huolettaa myös valtion velkaantuminen, joka hallituksen viime viikkoisilla päätöksillä on vaarassa lähteä taas laukalle.

Hyvät ystävät,

Kuitenkin pitää muistaa, että nyt on juhlapäivä. Vaikka moni asia onkin vinksallaan, ja työlista on pitkä, niin joskus pitää juhlia että jaksaa painaa hommia.

Ja kaikesta huolimatta uskon, että Suomella on parempi tulevaisuus edessään. Mutta yhtä lailla vakuuttunut olen, että paremman Suomen rakentamiseksi tarvitaan myös entistä vahvempaa Keskustaa. Teen joukkoineni parhaani, jotta rakentava keskikentän vaihtoehto olisi suomalaisille tarjolla.

Politiikassa joutaa ottaa yhteen varmasti vielä monta kertaa. Mutta itse ajattelin seuraavaksi ottaa simaa ja munkkia. Kannustan teitä kaikkia samaan.

Hyvää kevättä ja hauskaa vappua kaikille!