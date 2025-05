Erika Adamssonin laaja yksityisnäyttely avautuu Salon taidemuseossa 17.5.2025

Erika Adamsson: Paikan henki – Genius loci, Salon taidemuseo Veturitalli, 17.5.–31.8.2025

Kuvataiteilija Erika Adamsson (s. 1973) tunnetaan tarinallisista, vahvatunnelmaisista öljymaalauksistaan, jotka hän maalaa kankaan sijaan esimerkiksi liukkaalle alumiinille. Kitkattoman pinnan ja öljyvärin yhteisvaikutus on luonut taiteilijalle tunnistettavan ekspressiivisen ja läpikuultavan ilmaisun. Adamssonin erityinen tekniikka on hallittua. Siveltimen ja palettiveitsen lisäksi lähes mikä tahansa väline käy maalin levittämiseen. Paikoin näkyviin jätetty alumiinin välke luo teoksiin erityisen valon ja heijastusten leikin. Teoksen tunnelma vaihtuu sen mukaan, mistä kulmasta valo osuu maalaukseen – tärkeintä Adamssonille on tunnelmien kuvaaminen.



Adamssonin työskentelyssä on kyse tarkasta havaitsemisesta: taiteilija haltioituu valosta ja rakentaa tunnelmia tilanteista, jotka ovat rajautuneet kuin valokuvat. Maalauksen vire voi olla juhlava, ylevä tai klassinen. Joskus teoksesta huokuu kaiho, jopa nostalgia. Näyttelyn nimi viittaa keskeiseen ajatukseen Adamssonin teoksissa: mitä me tunnemme eri paikoissa ollessamme ja mistä paikan merkityksellisyys muodostuu?

Paikan henki ei synny pelkästään rakennuksista. Kuten Adamssonin maalauksissa, myös paikoissa tunnelma muodostuu monikerroksisesta yhdistelmästä värejä, valoa ja pimeyttä, ihmisiä sekä elettyä elämää. Historian kerrokset ovat todellisia ja luovat oman äänensä esimerkiksi kaupunkitilaan. Maalauksenkin maailman voi aistia: katsoja voi muistaa, miltä tuntuu kevään paljas valo tutussa jokirannassa tai keskikesän paksu helle juuri ennen sadetta. Veturitallin näyttely on teemallinen kokonaisuus, jossa katsoja kuljetetaan eri tunnelmia kantavien aikakausien lävitse. Teoksissa palvelijattaret tarjoilevat iltapäiväteetä sievissä interiööreissä ja porvariskoti on kaunis keidas arvokkaine itämaisine mattoineen. Erityisesti naisten roolit ja työtehtävät muuttuvat vuosikymmenten edetessä. Eri paikkoihin astumisen kautta on mahdollista käsitellä myös traagisia aiheita, mukana teoksissa on ihmisyyden koko kirjo.



Erika Adamsson asuu sekä työskentelee Turussa. Kuvataiteilijan ammatin lisäksi hän toimii maalauksen lehtorina Turun Taideakatemiassa. Veturitallissa nähtävä kokonaisuus on taiteilijan laajin tähän mennessä nähty museonäyttely, ja mukana on teoslainoja niin taidemuseoista kuin yksityishenkilöiltä. Näyttelyn yhteydessä julkaistaan Adamssonin teoksia käsittelevä näyttelyjulkaisu Nostalgia (2025).

Kuvataiteilijamatrikkeli ja taiteilijan nettisivut:

https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/erika-adamsson

http://www.erika-adamsson.com/