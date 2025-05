Osaajat alueellamme – Pohjanmaan ELY-keskuksen selvitykset kansainväliseen työvoimaan liittyen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Maaliskuun työllisyyskatsaus: Työttömyys kasvaa Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla, kuitenkin hitaammin kuin koko maassa keskimäärin 24.4.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella oli maaliskuun lopussa yhteensä 8 535 työtöntä työnhakijaa. Se on 680 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli maaliskuussa 254 vähemmän kuin helmikuussa. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömyys kasvoi 8,7 % vuodentakaisesta. Koko maassa työttömiä oli keskimäärin 12,0 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner-Suomen alhaisin (7,4 %). Koko maassa vastaava osuus on 11,8 %. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 727 eli 376 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (- 34,1 %). Tiedot ilmenevät KEHA-keskuksen Työnvälitystilastosta.