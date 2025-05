Saana Murtin keramiikkaveistoksia Salon taidemuseon Galleria Sivuraiteella 17.5.–31.8.2025

Saana Murtti: Keramiikkaveistoksia, Galleria Sivuraide, 17.5.–31.8.2025

Salon taidemuseo Veturitallin Galleria Sivuraiteella nähdään kesällä kuvataiteilija Saana Murtin (s. 1974) keramiikkaveistoksia. Herkät, viimeistellyt ja yllättävätkin veistokset käsittelevät inhimillisiä kokemuksia nojaten vahvaan teoriapohjaan, joka on syntynyt taiteilijan taidekeramiikkaan painottuneissa opinnoissa Walesissa. Ihmisen kuvaaminen on Murtin työskentelyn kantava voima ja taiteilija on kiinnostunut toisen henkilön tasa-arvoisesta kohtaamisesta. Keramiikka on raikas väline tutkia vuorovaikutusta.

Murttia kiehtoo ihmisen ja esinemaailman välinen suhde sekä se, mitä tämän kautta voidaan kertoa. Kokemukset ja asenteet vaikuttavat väistämättä fyysiseen maailmaan tuoden esille erilaisia ilmiöitä: käytetyt vaatteet ja esineet kantavat mukanaan tarinoita niitä käyttäneestä ihmisestä. Esimerkiksi kuluneet kengät huokuvat muistoja käyttäjästään. Murtti ei halua määritellä kuvaamiaan henkilöitä liikaa, niinpä heistä näytetään jännittävästi vaikkapa vain jalat.

Väline antaa muodon Murttia kiinnostaville teemoille: savi on työstövaiheessa pehmeää, mutta muuttuu polton kautta kovaksi. Pehmeys ja kovuus eivät Murtille merkitse vastakkaisia ominaisuuksia, vaan saman välineen eri puolia. Keramiikka on noussut voimallisesti viime vuosina nykytaiteen ilmaisukeinona. Murtin työskentely hienostuneen paperisaven kanssa on huomioitu aiemmin erityisesti kansainvälisesti ja hänen teoksiaan on nähty erityisesti Ranskassa, muualla Euroopassa sekä Aasian maissa. Veturitallin näyttely on Murtin ensimmäinen laajempi museonäyttely Suomessa.

Helsingissä asuva Saana Murtti kuuluu Suomen Kuvanveistäjäliittoon ja sekä muotoilun ammattilaisten liittoon, Ornamoon. Hän työskentelee vapaana taiteilijana Suomenlinnassa Pot Viaporin ateljeessa sekä taidekasvattajana lasten ja nuorten taidekeskus Annantalossa. Murtti on palkittu Minon kansainvälisessä keramiikkakilpailussa kunniamaininnalla 2014. Hänen teoksiaan kuuluu muun muassa Valtion taidekokoelmaan sekä Gifun modernin keramiikkataiteen museon kokoelmaan.

Kuvataiteilijamatrikkeli ja taiteilijan nettisivut:

https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/saana-murtti

https://www.saanamurtti.com/