Keski-Suomen hyvinvointialue palkittiin Vuoden astmateosta

Allergia-, iho- ja astmaliitto on valinnut Vuoden astmateoksi Keski-Suomen hyvinvointialueen aikuisten astman hoito- ja palveluketjun. Se on esimerkillinen hoitopolku ja kattava tietopaketti, joka palvelee keskisuomalaisia astmaatikkoja ja terveydenhuollon ammattilaisia. Siinä kerrotaan, miten astmaa hoidetaan ja mitä palveluita hyvinvointialueella on tarjolla astmaa sairastaville.

Lisäksi astman hoito- ja palveluketju on helposti saavutettava, sillä se on kaikkien nähtävillä hyvinvointialueen nettisivuilla. Verrattaessa muiden alueiden netistä löytyviin astman hoitopolkuihin, Keski-Suomen versio on ainoa, joka on räätälöity omalle hyvinvointialueelle.

Hoitopolku näkyväksi kaikilla alueilla

Kaikilla hyvinvointialueilla ei ole digitaalista astman hoitopolkua. Allergia-, iho- ja astmaliitto kannustaakin hyvinvointialueita laatimaan omille alueilleen räätälöityjä hoitopolkuja astmaa sairastaville ja tekemään ne näkyviksi hyvinvointialueen asiakkaille.

Hoitopolun avulla astmaan sairastunut osaa hoitaa itseään oikein sekä saa tietoa, mistä hän saa apua ja kenen puoleen hän voi kääntyä sairauden eri tilanteissa. Hoitopolku toimii myös terveydenhuollon ammattilaisille ohjeistuksena astman hoidon eri vaiheissa.

Tunnustus ja sen tarkoitus

Vuoden astmateko -tunnustuksen saaja julkistetaan tänään 5.5. Astmatietoviikon ensimmäisenä päivänä. Sen saajaa sai ehdottaa Allergia-, iho- ja astmaliiton nettisivuilla maaliskuun aikana.

Allergia-, iho- ja astmaliitto valitsi Vuoden astmateon nyt ensimmäistä kertaa. Tunnustus myönnetään jatkossa vuosittain Astmatietoviikon yhteydessä. Tunnustuksella halutaan nostaa esille ja tehdä tunnetuksi käytäntöjä, tahoja ja tekoja, jotka parantavat astman hyvää hoitoa tai astmaa sairastavien arkea.

Astmaa sairastavia on Suomessa noin 300 000, ja se on kolmanneksi yleisin kansansairaus. Astman hyvällä hoidolla parannetaan astmaa sairastavien elämää sekä vähennetään yhteiskunnalle astmasta aiheutuvia kustannuksia.

Astmatietoviikolla korostetaan hoidon merkitystä

Astmatietoviikkoa vietetään 5.–11.5.2025 teemalla "Astma ei ole este, jos siihen saa hoitoa". Kampanjaviikolla Allergia-, iho- ja astmaliitto ja sen jäsenyhdistykset järjestävät eri puolilla Suomea tapahtumia sekä tarjoavat tietoa, neuvontaa ja vertaistukea.