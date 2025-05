Opiskelijoiden avoin kirje johti muutokseen: useat mediat ottaneet aikaleiman käyttöön sosiaalisessa mediassa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalismiopiskelijat julkaisivat maanantaina 28.4. avoimen kirjeen, jossa he haastoivat toimitukset ja toimittajat ottamaan käyttöön aikaleiman sosiaalisessa mediassa julkaistaviin uutisvideoihin. Samalla he vaativat, että Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys Jusanek päivittää journalistin ohjeet vastaamaan tätä digitaalisen ajan haastetta.



Kirjeen viesti oli selkeä: ilman aikaleimaa vanhat uutiset voivat levitä uudelleen ja hämätä katsojaa, jolloin uutisten ajankohtaisuus ja journalistinen luotettavuus vaarantuvat.



"Tiedon luotettavuuden rapautuminen on journalismille perustavanlaatuinen haaste. Olemme nähneet, kuinka mis- ja disinformaatio toimivat jopa sytykkeinä sodalle, heikentävät tai estävät ilmastotoimia ja ohjaavat presidentinvaaleja epädemokraattisille urille", taustoittaa tutkintojohtaja Kaijaleena Runsten Haaga-Heliasta.



Jo muutamassa päivässä useat mediat ovat reagoineet kampanjaan. MTV Uutiset, Kauppalehti ja Seiska ovat ottaneet aikaleimat käyttöönsä, ja Helsingin Sanomat sekä Yle ovat ilmoittaneet seuraavansa perässä. Konkreettisten vaikutusten lisäksi kampanja on herättänyt laajaa keskustelua sosiaalisessa mediassa. Opiskelijoiden tekemiä videoita on katsottu 1,7 miljoonaa kertaa ja kommentteja, tykkäyksiä sekä jakoja on kertynyt 40 500. Jo ensimmäisenä päivänä videoita katsottiin 600 000 kertaa. Kampanja on rohkaissut myös sosiaalisen median käyttäjiä vaatimaan aikaleimaa uutismedioiden kommenttikentissä.



"On ollut vaikuttavaa nähdä, kuinka nopeasti yleisö ja mediatalot ovat tarttuneet asiaan. Tämä osoittaa, että myös journalismin opiskelijoiden havaintojen perusteella voidaan päivittää journalismin pelisääntöjä. He ovat kuitenkin tulevia journalismin tekijöitä”, lopettaa Runsten.



Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalistiopiskelijat esittelevät vetoomuksensa lehdistönvapauden teemapäivän seminaarissa, jota vietetään tänään perjantaina 2.5. mediamuseo Merkissä. Samassa tilaisuudessa opiskelijat luovuttavat avoimen kirjeen Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajalle Eero Hyvöselle.



Lue avoin kirje ja lisätietoja www.aikaleimanyt.fi