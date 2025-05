Reilu Teko -säkkikeräys on kierrättänyt muovia ja työllistänyt nuoria jo 50 vuotta

Nuorten vapaa-ajan yrittäjyys rikkoi ennätyksiä – liikevaihto yli 4,45 miljoonaa euroa 12.3.2025 07:56:00 EET | Tiedote

Nuorten kiinnostus yrittäjyyteen on huimassa kasvussa. Nuorisojärjestö 4H:n tuoreista valtakunnallisista tilastoista selviää, että vuonna 2024 4H-yrittäjinä toimi 2 770 nuorta. Kasvua oli 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Viime vuonna toimineiden 4H-yrittäjien yhteenlaskettu liikevaihto nousi 4,45 miljoonaan euroon, mikä on 18 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Luvut kertovat, että yrittäjyys ei ole nuorille vain kokeilua, se on merkittävä tulonlähde ja vaihtoehto perinteiselle kesätyölle.