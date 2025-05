Ina Forsman tuo kansainvälisen soul-tunnelman Suomen kesään konserteillaan!

Kotimaamme harvalukuiseen soul-artistien ehdottomaan kärkijoukkoon kuuluva Ina Forsman on tehnyt jo vuosia näyttävää uraa maailmalla. Saksaan asettunut lahjakkuus julkaisi uuden albuminsa After Dar Hour huhtikuun alussa. Retroa ja modernia soulia vastuttamattomasti yhdistelevä albumi on tyylikäs kokonaisuus, joka on varsinaista korvakarkkia musiikin ystäville. Tuore albumi on saanut ylistäviä arvioita niin kriitikoilta, kuin live-yleisöltä.

Edellisen albumin All There Is julkaisun jälkeen artisti keikkaili aktiivisesti ympäri Eurooppaa ja halusi kirjoittaa heti uutta musiikkia. Uuden tuotannon kirjoittamisessa Ina kuitenkin törmäsi uudenlaiseen haasteeseen. "Mulla oli edellisen levyn jälkeen tosi pitkään vaikeuksia luovuuden kanssa. Elämä ja sen hetkittäinen synkkyys ja rankkuus tuli tielle, eikä uusia biisejä syntynyt. Alkoi jo vähän pelottaa ja piti ihan miettiä, että pitääkö tässä nyt sitten alkaa tekemään jotain muuta, jos musiikin tekeminen ei enää luonnistu", hän muistelee. Käänteentekevä hetki oli, kun hän kuuli erään kauniin Etta Jamesin kappaleen kotonaan. "Romahdin ihan täysin keittiön lattialle itkemään, kun tajusin, että enhän mä ikinä voisi lopettaa musiikin tekoa, rakastan sitä liikaa. Tein rauhan sen kanssa, että välillä sen tekeminen vaan hidastuu, mutta se ei koskaan lopu kokonaan." Tänä keväänä julkaistun albumin nimikkokappaleen After Dark Hour sanat syntyivät seuraavana päivänä, ja siitä aukesi täysin uusi luova kausi. "Pian oli levyllinen biisejä kasassa. After Dark Houraika tosi monumentaalinen biisi mulle itselleni", Forsman toteaa.

Bluesiin pohjautuvaa soulia esittävä artisti esiintyy Suomessa yhtyeensä kanssa Helsingissä uudistetulla KULT-klubilla 7. toukokuuta ja 8. toukokuuta Tampereen Tavara-asemalla. Kesällä artisti esiintyy niin ikään Kuopiossa 11. heinäkuuta Sawohousen Garden Live-konserttisarjassa ja seuraavana päivänä 12.7. Ikaalisissa järjestettävässä tunnelmallisilla RantaBlueseilla.